Rhudy Donata lo atende congreso di baseball Little League na Merca

Cada 4 aña, Little League International ta tene nan congreso mundial unda ta evalua e desaroyo di Little League baseball rond mundo. E aña aki un total di 450 miembro ta ser spera na e congreso di Little League International cu a inicia desde 1956 unda paisnan miembro rond mundo a confirma nan participacion. E proposito mayor di e Congreso Internacional aki ta evalua e programa di baseball y softball hubenil organisa pa e organisacion di baseball/softball mas grandi na mundo cu ta Little League Internacional. Aruba tambe lo forma parti di e congreso internaional aki den persona di sr. Rhudy Donata cu ya pa algun aña ta lidera baseball Little League na Aruba. Un District Administator ta wordo eligi pa e liganan y su trabou ta pa brinda e apoyo maximo na e baseball local y representa e interesnan di e baseball di Caribe como delegado den e Congreso Internacional aki. E proposito principal den mayoria caso ta pa trece varios cambio den e reglanan esaki na bienestar di e baseball infantil y hubenil den e cinco continentenan. E delegado y administradornan ta reuni riba e propositonan entrega y e cambionan realisa pa despues vota pa esakinan riba e ultimo dia di e congreso. E aprobacion final lo bini di Little League Internacional.

Un punto cu lo resalta durante di e congreso bishita pa Aruba ta e hecho cu lo duna homenahe na e baluarte y legendario personahe den e mundo di baseball Little League Arubano, sr. Braulio Wester, awe den felis memoria. Pa mas di 60 aña, sr. Braulio Wester tabata dirigente di Aruba Center League y a dedica su bida na formacion di nos hobennan den e mundo di baseball. Little League International lo reconoce e magnifico trabou di sr. Braulio Wester y lo dune su merecido homenahe pa tur e añanan cu su persona a dedica na e mundo di baseball Little League.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e biahe di Aruba Little League pa e atende e congreso di Little League International na New Orleans, Merca.

