Rey di Belgica ta acepta renuncia di tres minister

BRUSSEL, Belgica- Rey Felipe di Belgica diadomingo mainta a acepta e renuncia di tres minister y dos secretario di estado di N-VA, e Nieuw-Vlaamse Alliantie. N-VA no por a yega na un acuerdo cu su partnernan di coalicion tocante e pacto di migracion di Marrakesh, di Nacionnan Uni.

Diasabra anochi, e lider di N- VA Bart De Wever a menasa di bandona e coalicion si Prome Minister Michel biaha pa Marruecos pa apoya e acuerdo na nomber di Belgica. Mas laat, Michel durante un conferencia di prensa a declara di lo biaha toch pa Marruecos. Despues el a informa di cu e coalicion lo sigui sin N – VA.

Michel lo promove dos secretario di estado pa e funcion di minister. Posiblemente e lo sigui cu’n gabinete di minoria, cu N- VA como e partner tolerante. “E ora N-VA ya lo no ta responsabel pa e pacto di migracion y di esey e tabata trata”, según coresponsal di NOS, Sander van Hoorn.

Premier Michel diadomingo merdia a yama un reuni urgente den Conseho di Minister pa asina duna splicacion di e situacion reinante. Despues el a sali pa Marruecos, unda cu dialuna mainta e votacion lo tuma luga na Marrakesh, tocante e pacto migratorio

E crisis na Belgica a bin despues di cu varios otro pais a duna di conoce di lo no apoya (ainda) e pacto. Merca retira di e pacto, como tambe Austria, Polonia y Hungaria.

E partido nacionalista di Vlaanderen ta contra di e pacto, un sorto di Letter of Intent pa un miho maneho di migracion pa den futuro. Tur otro partido den gobierno ta na fabor di e pacto aki. Despues di su regreso di Marruecos. Prome Minister Michel lo reuni cu parlamento tocante e crisis politico y su resultado.

