Corporate Impact Ministries hunto cu un grupo di boluntarionan ta organisando un Benefit Concert pa victimanan di horcan Dorian.

Na comienso di september, e islanan di Bahamas a haya un bishita desastroso for di e horcan Dorian. Famianan a keda sin cas, coriente, awa y necesidadnan basico pa sobrevivi. Ariba rednan social y medianan internacional, por a mira e destruccionnan materialmente y lamentablemente tambe bidanan cu a bay perdi pa motibo di e fenomeno natural aki, cu tawatin un caracter sumamente violento. Nunca antes, e mundo moderno a mira un tormenta di e magnitud aki den e region Caribense. Impreshonante tawata con e horcan aki a move di un forma lento y practicamente stacionando su mes riba e islanan di Bahamas.

Na Aruba, leu for di e calamidad aki, Pastor Harold Grant y su famia a sigui noticianan di serca y a spera contacto cu familiarnan y comunidad di su isla natal. A tuma e decision di no hisa e bandera di victima, pero esun di victoria. Asina a acerca boluntarionan, artistanan local y diferente organisacionan y negoshinan pa hasi un concierto pa recauda fondo pa por alivia esnan cu a sufri di e efectonan di e horcan Dorian. Pa medio di donacionan efectivo, ta y lo coopera cu iglesianan na Bahamas cu ta comunica necesidadnan specifico di habitantenan den nan area y asina, via Merca ta manda loke ta esencial y basico directamente pa esakinan.

Ta invita pueblo di Aruba pa sostene e causa aki, organisa pa Corporate Impact Ministries bao di e nomber ‘Revive Restore Rebuild the Bahamas’.

Donacionan por wordo hasi via e cuenta bancario di CMB# 600972901, cual ta designa specificamente pa e ayudo na Bahamas. Por bin tambe personalmente y cu famia pa hasi bo donacion tambe diadomingo dia 6 di oktober 2019 durante e ‘Revive Restore Rebuild the Bahamas’ Benefit Concert. Un cantidad grandi di artistanan local lo subi e escenario di Paseo Herencia entre 4or di atardi te cu 9or di anochi! E concierto aki ta completamente gratis y lo wordo presenta den forma di un Dia pa Famia. Por ‘like’ e facebook page cu e mesun nomber, pa haya mas informacion tocante e evento aki y otro esfuersonan cu e organisacion tin pa recauda e donacionan.

Corporate Impact Ministries y su fundadornan kier a duna un DANKI grandi pa e sosten cu nos á y lo ricibi ya caba. Ta hasi un yamada pa Aruba extende su man pa esnan na Bahamas.

Comments

comments