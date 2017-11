“REVISTA KINIKI” infantil nobo cu hopi premio pa muchanan!

Riba e portada tin un mucha ta hunga cu kiniki dibuha. Addonsito Croes ta contento cu un bez mas e ta saca su revista infantil KINIKI riba Aruba. Tur mucha tin te 17 di december proximo e chance pa mail nan contesta of pintura nan pa [email protected]

Tamaño ta mas chikito, prijs 6 florin y e wega- y seccion nan ta: BUSCA BON, Den cushina cu NIKI CHEF, MALVA MALVADA & GALA GALANTE, BANDERANAN DI MUNDO y PHOTOMANIPULATION pa Nick Nuñez.

DANKI: Xavier Maduro, Lionel Vrolijk, Yiyu & Jayden, Dayna Goithia, Sergio Winterdaal, Sandra van der Linden, Mariela Carrion, Paula Andrea Lopez Aguilar, Charelsy Helder, Erin Croes, Tio George, Laurence Chez, Dario Arends, Mieckey Gravenhorst, Josette Daal, Nick Nuñez, Cristine Hintz, Pierre Rafini, Herbert Goedgedrag, Susan Maduro, Vanessa Rasmussen, Bryan Dirks, William Cheng y Lienchie Merryweather.

KINIKI ta obtenibel na Toys R Us, Plaza Bookshop, Intertoys, Chengs, Sing Fung, Sweetlicious, S-Chow, Shopping Delight, Heng Sheng, Botica Santa Cruz, Mooi Mooi y Paradera Party Center.

Mas informacion por contact Addonsito na 5602626. KINIKI ta un leuk regalo pa nieto, yiu of subrino bao Kerstboom!