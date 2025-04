Den cuadro di nos Plan Strategico Nacional di Enseñansa PEN 2030 ta trahando riba revision di e maneho pa Enseñansa Secundario.

Pakico maneho nobo?

Tin diferente motibo pa cual ta necesario pa revisa e maneho.

Mester percura pa miho acoplacion entre sistemanan di enseñansa pa e fluho por bay mas miho; tanto ora e alumno sali for di scol basico, como tambe ora e sali for di enseñansa secundario (voortgezet onderwijs) pa sigui cu un estudio den enseñansa avansa. Mester percura pa e alumno adkiri e competencianan necesario pa por funciona den e comunidad actual, den estudio avansa (sea na Aruba of den exterior) y riba mercado laboral.

Nos leynan di enseñansa tambe mester wordo modernisa y acopla na e necesidadnan di e generacion moderno.

Mirando desaroyonan nacional y internacional e rol di e docente den e proceso di siñamento tambe a cambia y e maneho mester tene cuenta cu esaki.

Proceso pa yega na e maneho nobo

E proceso pa yega na un maneho nobo ta inclui studia literatura y publicacionnan riba e tereno en cuestion, y haci un analisis extenso riba e situacion actual como tambe e necesidadnan pa futuro cercano y riba termino mas largo.

Den e proceso tambe a consulta cu mas di 500 stakeholders tanto den enseñansa como pafo di enseñansa. A tene ronda di consulta cu entre otro directivanan di scol, cabesante, maestronan di klas 5 y 6, studiantenan di AVO, IPA, UA y EPI, interne begeleiders, remedial teachers, zorgcoördinatoren, hobennan di Parlamento Hubenil, comision fiho di enseñansa di Parlamento di Aruba, diferente departamento di Gobierno y zorginstanties, Dienst Inspectie van het Onderwijs, IPA y UA.

Encuesta pa comunidad

Pa duna e comunidad general di Aruba tambe e oportunidad pa contribui na e proceso aki tin un encuesta disponibel. E meta di e encuesta ta pa haya mas informacion tocante e retonan den enseñansa secundario general (voortgezet onderwijs).

E temanan cu ta wordo trata den e encuesta ta relaciona cu e ambiente di siñamento na scol, e parti fisico y social-emocional, e calidad di enseñansa, y e structura di enseñansa.

Pa contribui nos ta invita bo pa acudi na nos website www.ea.aw y yena e encuesta.

Cada opinion ta conta y tur aporte ta importante. Di antemano DEA ta gradici bo pa contribui na e proceso aki.

Mas informacion

Pa mas informacion relaciona cu Enseñansa na Aruba por acudi na e website ea.aw y/of sigui @EducationAruba via Facebook y Instagram.

