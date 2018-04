Revisa sistema di evaluacion na scolnan pa garantisa miho resultado

Un parti hopi importante cu Marisol Lopez-Tromp a atende cune durante tratamento di presupuesto diabierna y pa cual el a pidi atencion di Minister di Enseñansa pe ta relaciona cu e sistema di evaluacion di alumnonan na scol.

Mayornan ta bay ouderavonden pa papia cu e maestro(nan) di e yiu(nan) riba entre otro rapport, cifranan duna y aspectonan mas personal manera nan inzet, con nan ta concentra, si nan ta coopera, etc. Aspectonan cu ta wordo midi y cu ta haya un palabra su tras.

El a puntra Minister Lampe si e ta habri pa stimula un forma cu no solamente e maestro ta duna su pensamento riba e alumno na e mayor, pero tambe cu e alumno ta presente na e momento ey pa e por duna su feedback di con e periodo a bay. Pa e duna su comentario riba e maestro, kico el a haya cu el a siña, pero tambe cual ta e puntonan cu e como studiante ta sinti cu tin cu wordo drecha door di su mes y tambe door di e maestro. Aki e studiante ta central y ta duna un sorto di evaluacion tambe den un forma constructivo na e maestro cu ta gran parti di dia cune. E ta duna di conoce con el a experimenta e dunamento di les, con leu e ta cu e diferente materianan cu no necesariamente ta mara na un punto di un proefwerk, pero mas bien un proceso den cual e alumno tin cu siña domina un habilidad of un conocemento.

Marisol Lopez-Tromp ta considera e parti di ‘toetsen’ importante, pero na mes momento e no ta bisa tur cos. E no ta bisa cu si los di e ‘toetsen’ tabatin otro aspectonan cu pa diferente motibo no lo a wordo logra, e no ta bisa tampoco necesariamente con leu bo ta den e material ey, solamente loke a wordo getoets.

E parlamentaria di POR ta bay mas den un direccion caminda cu pa e studiante ta mas importante pa e por siña pa na fin di aña e ta cla y ta domina e materia. Practicamente door di tin un manera asina traha, por hasta evita cu e studiante ta keda sinta, pasobra no ta solamente e studiante ta wordo evalua, e maestro tambe ta wordo evalua den kico e por haci miho pa cu e materia, den un tipo di ‘student conference’. Den e sistema aki ta responsabilisa cada un di nan y mirando tur e maneranan moderno cu tin awendia ta importante pa pensa si formanan asina lo por wordo implementa na tur nos scolnan, ya cu Lopez-Tromp mes por a mira e beneficionan di dje.

Den mesun cuadro el a bisa cu e manera di traha un rapport manera cu e ta awendia, specialmente na scolnan basico, ta wak cu un cifra ta wordo duna of un palabra ta wordo poni den diferente categoria pa indica kico e mucha lo a logra of kico e por. Esaki ta duna un indicacion di cuanto el a logra pa e material ey of pa e comportacion, etc.

Pero na mes momento Marisol Lopez-Tromp ta bisa cu ora cu un alumno haya un onvolvoende riba su rapport pa cu e toetsen cu el a haya e no ta bisa tur ora algo riba su conocemento riba e materia. E ta bisa algo di e ora cu el a traha e toets en berdad, e momento ey, pero e no ta bisa si berdaderamente e ta domina e stof pasobra diferente factor ta influencie. Pesey lo ta miho pa tin un evaluacion di e grado cu e studiante ta domina e materia of e habilidad, compara cu loke e mester por pa fin di e aña escolar.

Parlamentaria di POR lo sigui e tema aki hopi di cerca mirando cu tau no cu lo por tin beneficionan grandi den futuro pa nos muchanan.

Comments

comments