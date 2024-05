Den un mundo frecuentemente pinta cu e cuashi di incertidumbre, un rayo di speransa ta sali na lus di dia riba e pintura vibrante di Aruba su panorama cultural. Fundacion Go Cultura, un organisacion no gubernamental, apolitico y caritativo, ta lidera un iniciativa transformado y innovativo cu ta nace for di e pasion di e comunidad creativo y ingenioso di Aruba.

Un biahe historico a cuminsa hunto cu nos aliadonan di Cornerstone Economics pa ilumina e tesoronan scondi di nos isla su Industrianan Cultural y Creativo.

E iniciativa aki, cu a nace for di e deseo ferviente di nos artistanan y sernan creativo pa construi nan propio caminda, ta representa un cambio den e custumber con nos ta trata cu desaroyo cultural.

Nos mision no ta simplemente pa colecta data y informacion, sino pa catalisa un revolucion di posibilidad. Esaki ta un acercamento “bottom-up” cu lo empodera nos sectornan cultural y creativo pa tuma control di nan futuro, minimalisando e limitacion di red-tape burocratico.

Durante demasiado tempo hopi promesa a wordo haci, sinembargo e promesa di cambionan tangibel a keda inalcansabel.

Impulsa awor pa un determinacion firme y un creatividad sin limite nos ta avansa cu un sentido di proposito renoba, lidera pa organisacionnan cu ta compronde e necesidadnan y urgencianan di e sector.

Dia 11 di april ultimo, hunto cu Cornerstone Economics, nos a lansa un encuesta historico. Marcando e prome paso pa un futuro mas briyante pa Aruba su artistanan y sernan creativo. E encuesta aki, cu por wordo haya riba websitenan y paginanan di medionan social di Fundacion Go Cultura y tambe Cornerstone Economics, ta sirbi como un base fundamental pa un vision mas amplio. Un vision cu ta busca no solamente pa cuantifica e impacto economico di nos Industrianan Cultural y Creativo, pero tambe pa identifica areanan di posibel crecemento y desaroyo. Impulsando asina un economia creativo (economia oraño) vibrante pa henter Aruba.

Bo lo puntra bo mes: “dicon e mision aki ta asina importante?” Imagina esaki: Un futuro caminda nos artistanan y sernan creativo no ta solamente soñadonan, sino arkitectonan di cambio y creadornan di rikesa.

Door di probecha di e forsa colectivo di nos comunidad creativo, nos lo habri e caminda pa prosperidad a traves di transformacion social y un crecemento economico berdaderamente sostenibel.

Mientras cu nos ta navega den e odisea di descubrimento aki, e ekipo di Fundacion Go Cultura hunto cu Cornerstone Economics ta invita bo pa uni cu nos. Pa hunto nos descubri e potencial sin limite di e spirito creativo di Aruba y hunto crea un futuro mas briyante pa e generacionnan cu ta sigui nos.

Esaki ta solamente e comienso. Keda pendiente pa nos proximo comunicado di prensa, den cual nos lo profundisa mas den e proyecto aki y nos lo revela mas di nos planes pa probecha di e poder transformativo di Aruba su Industrianan Cultural y Creativo.

Hunto nos lo no solamente crea un mapa di un industria. Nos lo ta creando nos propio destino. Y e biahe apenas a cuminsa.