Shonnan amante di world class domino, diasabra awor 19 di augustus e tan spera “revancha di siglo” lo tuma lugar aya n’e mundialmente famoso Domino Square Garden na Kudawecha, cuminsando pa 8’or di anochi. Si señores, “The Godfather” himself, e padrino dje ekipo Pariba Legends DT, esta Nelson “Snor” Perez, lo enfrenta hunto cu su ekipo Team Snor e mes un ekipo di cua e ta padrino, esta Pariba Legends DT. Un bataya cu tin ta stoba di aña pasa caba!

Hopi ta puntra nan mes con por ta c’un padrino ta bay contra su mes un iha cu el a bautisa, pero den domino dje caliber aki no tin family & friends, no tin tera ni bandera, si no solamente e orguyo di bo team. Na mesa di domino ta manera e Hulandesnan ta bisa “de ene zijn dood is de ander zijn brood”! Diasabra awor pa un par di ora ta lubida tur “brochiheid”, tur “yavesismo”, tur “camaradaheid, y ta enfrenta otro todo por todo! Snor Perez, kende ta haci aña, kiermen cu e biaha aki e lo bin raspa todo por todo pa no laga niun duda cu ta Team Snor ta king of the hill, y no manera biaha pasa caminda Pariba Legends a laga sa cu nan a laga Team Snor, nan padrino, gana pasobra ta birthday di Snor! Wel, shonnan, Snor kiermen cu absolutamente esey no lo pasa diasabra awor. Aña pasa e bataya a bay sumamente excitante. Despues di a drenta halftime c’un bentaha di 11-7, Pariba Legends a haye ta “struggle” pisa despues cu capitan Magda a coy timon dje barco over, y a bay perde cu score di 19-21! Un berdadero hazaña. Pues shonnan, yega diasabra awor cuminsando pa 8’or n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden, pa presencia e encuentro clasico entre Team Snor y Pariba Legends. Manera semper entrada ta completamente gratis y durante halftime e pasapalonan ta totalmente por nada. Yega,