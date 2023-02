Prome Minister Evelyn Wever-Croes a indica cu e reunionnan pa prepara e reapertura di frontera cu Venezuela a tuma luga e siman aki na Corsou. Ekiponan di Aruba, Boneiro, Corsou y di Venezuela tabata presente y a toca diferente tema relaciona cu reapertura di frontera cu Venezuela. Prome Minister a duna di conoce cu Aruba ta para pa e reapertura di frontera maritimo bou di condicionnan estricto. Venezuela a compronde motibo di e condicionnan y ta di acuerdo tambe. Prome Minister a duna di conoce cu ainda no a haya tur e documentonan pero tin tur confiansa cu esaki ta bay logra pronto pa asina por habri nos frontera maritimo pa importa productonan for di Venezuela na prijsnan mas abou. Esaki lo yuda nos combati e costo di bida halto.

Ainda no tin un fecha pa reapertura di frontera maritimo. “Venezuela a expresa nan deseo pa un fecha wordo menciona pero nos a bisa nan cu na momento cu nan duna nos e documentonan manera cu a wordo palabra, e ora nos por habri hopi lihe, posibelmente den cuestion di algun siman”.

Venezuela a bay e reunion na Corsou cu deseo di papia pa habri e frontera aereo pa vuelonan directo. Un parti di nan interes ta pa carga pa por transporta e prodcutonan cu ta daña hopi lihe. Tambe nan lo desea e trafico aereo pa persona pero aki Aruba a indica di no ta cla pa habri esaki pasobra tin varios trabou cu mester haci ainda pa garantisa cu si habri e frontera aereo, e ta na un forma sigur, safe y responsabel.

Esaki, Prome Minister a expresa, no a cay mucho den bon tera cerca e delegacion di Venezuela. Sinembargo Aruba, Corsou y Boneiro ta habri y transparente den e desicionnan cu mester tuma. “Nos como islanan a dicidi pa bin bek papia cu e gobiernonan y wak con nos por sigui avansa riba e tema eynan”, Prome Minister a expresa.

Recientemente, Prome Minister tabata tin tambe un reunion cu e comision, na unda cu el a wordo informa con e reunion na Corsou a bay y a palabra kico ta e pasonan cu ta bay sigui. Mientrastanto, Venezuela, ora nan a yega bek, a dicidi di cera e frontera cu Aruba, Boneiro y Corsou pa Februari, Maart y April, pa 3 luna. “Pa nos e decision aki sigur no ta haci niun diferencia mirando cu ya caba nos tambe tin e frontera cera. Y cada tres luna nos ta haci e decreto pa cera e frontera y e decreto aki por wordo retira una bes cu yega na un otro decision”, Prome Minister a enfatisa.

Pues e ceramento di frontera di parti di Venezuela no ta asina ‘duidelijk’ kico ta e intencion, pero e no lo tin un impacto of haci mucho diferencia pa nos na Aruba.

“Nos ta sigui riba e caminda di dialogo. Mi a haya contact caba cu autoridadnan di Venezuela cu a pidi pa nos sigui papia pasobra nan kier yega na convenionan cu Aruba pa habri e parti maritimo prome y despues, teniendo tambe cuenta cu e retonan cu Aruba tin, si por e parti aereo talbes pa carga prome y despues pa persona tambe. Mientrastanto mi lo sigui cada 2 siman den reunion cu e comision cu ta monitoria esaki pa wak pa Aruba ta prepara pa e reapertura di e frontera maritimo prome despues aereo y nos lo tene comunidad di Aruba informa”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.