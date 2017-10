Reunion urgente di SIMAR cu topico “klasnan sin airco” super exitoso

Directiva di Sindicato di Maestro di Aruba a yama un reunion di caracter urgente ayera atardi, caminda inicialmente lo a papia di e posibilidadnan con trata cu e dianan calor di e siman aki, ya cu te cu dialuna mainta no a ricibi reaccion di minister riba SIMAR su proposicion. E punto aki no tabata vigente mas, mirando cu net prome cu scolnan primario a termina dialuna, e decision di SKOA y di minister Hooyboer-Winklaar pa alumnonan bay cas mas trempan e siman aki, a drenta. E otro punto pa cual e reunion a ser yama tabata e falta di airco den klasnan rond di Aruba. Tambe a trata e problema cu docentenan di movecion y salud. Tin cu ta traha den solo (merdia), otro no tin un “overdekte” of un sala adecua cu bon ventilacion.

Un cantidad relativamente grandi di docente tabata presente. Durante e reunion diferente punto a bin dilanti. Entre otro a trata e estado deplorabel di cierto scolnan, e hecho cu algun ta bieu y mester di renobacion completo di e sistema di coriente, e gastonan pa cu esakinan y tur loke lo mester tuma luga prome cu yega na airco pa tur local.

Tambe a papia di cuanto scol cu no tin airco y e motibonan pa cual esaki ta necesario.

SIMAR a trece e parti di ley cu ta proteha e empleado dilanti y tambe e necesidad pa uni pa logra e meta. E reunion a cera cu un comision forma pa docentenan di diferente tipo di enseñansa cu lo bay traha ariba un “stappenplan”. Riba termino corto lo cuminsa cu un accion di firma cu lo inicia den e proximo dianan caba. E accion aki ta pa colecta firma di tur cabesante, director, manager y docente cu ta sostene e hecho cu tur klas mester tin airco y cu tur docente di movecion y salud mester tin un espacio fresco pa eherce su trabou. E meta ta pa e documento aki ta cla na tempo pa ser entrega hunto cu e plan di e comision na e siguiente minister di enseñansa.

SIMAR y tur esunnan presente ta consciente cu un trabou manera esaki lo costa pais Aruba hopi y lo tuma su tempo, pero lo percura pa hunto cu su miembronan para ariba e importancia, e derecho di e empleado y e siguridad di tur esunnan cu ta biba den scolnan. Tambe lo percura pa e plan ser ehecuta y no bira un plan cu lo tuma demasiado aña.

Un danki ta bay na tur esunnan cu a tuma tempo pa ta presente y na esunnan cu a pone nan mes disponibel pa forma parti di e comision. SIMAR lo percura pa tene tur hende debidamente informa di e desaroyonan pa cu e topico aki.