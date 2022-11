Recientemente Minister Maduro a tene un reunion regular cu CAFT pa atende e puntonan cu e supervision financiero di Reino Hulandes ta trece cune pa Aruba. Riba agenda tabata tin e Cambio di Presupuesto 2022, Presupuesto 2023, Landspakket, Gastonan di Cuido y Impuesto. Na comienso tambe a combersa riba e decision di Conseho di Minister di Reino pa no duna Aruba un ‘Aanwijzing.’ Aki ta sigui un bista di e topiconan trata.

Cambio Presupuesto 2022

Conforme e ciclo presupuestario, Gobierno a presenta un Cambio di Presupuesto 2022 na Parlamento. Un par di luna atras ya caba Gobierno a informa Parlamento di e cambionan aki por medio di un ‘Nota di Fin di Aña’ den cual a indica ta cual ta e cambionan cu ta wordo proponi y den cual ta resalta cu e deficit ta wordo reduci di 148 miyon florin pa 127 miyon florin. Manera conoci e deficit aki lo wordo reduci mas y lo yega bou di 113 miyon. E ultimo aki despues cu riba nivel ‘bestuurlijk’ a keda acorda cu e deficit pa aña 2022 mester wordo reduci mas pa asina evita un ‘aanwijzing’ manera CAFT a conseha.

RMR no a duna ‘Aanwijzing’

Durante e reunion Minister Maduro a toca e tema tambe di e instruccion ‘Aanwijzing’ cu CAFT a conseha Conseho di Minister di Reino RMR pa duna Aruba pa nos haci cambio na Presupuesto 2022. Riba e mesun dia cu a reuni cu CAFT, RMR a tuma decision pa no duna Aruba e instruccion eynan. Di banda di Aruba tin un proceso caba ta tuma luga pa haci cambio na Presupuesto 2022 den cual ta tene cuenta cu mayoria conseho di CAFT y ya ta reduci e deficit grandemente. Na un punto aki tambe e mandatario a pidi CAFT pa trece claridad, ya cu te ainda e no ta conoci ta cual ta e cifra di deficit cu CAFT ta opina cu ta esun cu Aruba lo ta permiti pa por tin den aña 2022. E ultimo aki ta masha importante ya cu henter e discusion riba e ‘Aanwijzing’ pa Aruba tabata dirigi riba con grandi e deficit lo por ta pa aña 2022. Falta di claridad riba e punto aki tambe a pone cu RMR no a duna Aruba un ‘Aanwijzing.’

Presupuesto 2023 ta cla pa wordo trata

Minister Maduro a informa CAFT cu Presupuesto 2023 a keda entrega na tempo y ta cla pa wordo trata pa Parlamento. A presenta un concepto cu un deficit di 25 miyon florin, pero e mandatario a informa cu Gobierno lo presenta un ‘Nota di Cambio’ cu ta reduci e deficit aki mas y cu kizas lo por yega na un presupuesto balansa pa aña 2023. Depende con economia bay otro aña, lo por spera hasta un surplus chikito na fin di aña 2023.

Landspakket, AZV y Impuesto

Otro topico nan cu a wordo trata den e reunion cu CAFT tabata e reforma den cuadro di e Landspakket, riba tereno di AZV y di Impuesto. E mandatario a informa cu e trabou nan pa Landspakket ta bayendo hopi bon y cu recientemente Minister President tabata na Parlamento cu tur ‘trekkers’ pa brinda informacion amplio riba e trabou nan haci. Pa locual ta trata AZV, e mandatario a referi na e presentacion detaya cu CAFT a haya di AZV den cual ta splica e cambionan haci. Riba e tereno di impuesto Minister Maduro a splica cu e introduccion di BTW na luga di BBO a wordo temporisa debi na falta di sosten politico induci pa e preocupacion pa e inflacion creciente. E mandatario a splica cu pa atende cu e realidad financiero a dicidi pa un ‘Plan di Impuesto 2023’ den cual ta tene cuenta cu subida di entrada y compensacion pa e situacion di inflacion. Minister Maduro a splica cu a pidi IMF y Banco Mundial pa yuda Gobierno atende cu e dos critica nan mas fuerte den comunidad contra introduccion di BTW na Aruba, cual ta ‘compliance’ y ‘baha gasto di Gobierno prome’. Hunto cu IMF lo traha un plan pa mitiga ‘leakages’ den e sistema di impuesto y hunto cu Banco Mundial lo kier traha riba un ‘Expenditure review’ den cual na forma detaya ta repasa e gastonan di gobernacion di Aruba. Di e manera aki tur hende por ta adecuadamente informa y e debate politico y supervision financiero lo por cana miho na bienestar di Aruba.