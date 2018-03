Reunion informativo tocante Erasmus+: Trabao boluntario pa hobennan na Spaña

Recientemente CEDE Aruba a cuminsa un colaboracion cu “Erasmus+”. Erasmus+ ta e

programa Europeo di subsidio pa educacion, hubentud y deporte. E idea tras di esaki ta cu tur hende por desaroya nan mes continuamente por medio di educacion, curso y siñamento

informal: siñamento permanente (life long learning). Cu Erasmus+ intercambio y trabao

boluntario ta wordo organisa y (co)financia.

E programa di Erasmus+ cu CEDE Aruba ta colabora cun’e yama “European Voluntary

Service” (EVS). E programa EVS ta brinda hobennan oportunidad pa haci trabao boluntario den exterior. Aki, nan ta cera conoci cu culturanan diferente y nan ta siña habilidadnan nobo.

Haciendo trabao boluntario por medio di e programa Erasmus+ hobennan lo optimalisa

posibilidadnan pa un futuro bunita den e area di nan interes.

Na e momento aki CEDE Aruba tin oportunidad pa manda 2 hoben pa un periodo di mas o

menos 2 luna cerca su partner na Spaña. E trabao boluntario na e organisacion aki lo consisti di traha cu personanan cu limitacion mental, riba varios areanan manera cuido, deporte y recreacion. E trabao boluntario lo tuma luga den periodo juni / juli / augustus 2018.

Pa cualifica, e hobennan mester ta entre 18 y 30 aña di edad. Un parti di e gastonan lo wordo cubri door di e programa mes y e otro parti e hobennan lo tin cu percura pa cubri esaki, por ehempel dor di organisa proyectonan pa recauda fondo.

Tin otro rekisitonan cu e hobennan tin pa tene cuenta cun’e. Entre otro, prome cu e hobennan participa na e programa di Erasmus+ nan tin pa sigui diferente cursonan, durante e periodo cu e hobennan ta haci trabao boluntario esaki mester mester wordo documenta y, na final, nan tin cu duna un presentacion di locual nan a siña. Tambe nan tin cu traha hunto cu organisacionnan local, cu tin metanan similar cu e partner na Spaña. E hobennan lo wordo supervisa dor di CEDE Aruba, prome, durante y despues di e periodo di trabao boluntario afo.

Pa splica e programa y contesta preguntanan, CEDE Aruba lo organisa un reunion

informativo. Esaki lo tuma luga diamars 10 di april 2018 pa 7 ‘or di anochi na CEDE Aruba,

Beatrixstraat 8, Oranjestad.

E reunion informativo ta dirigi na hoben interesa, mayornan, scol y tur otro interesadonan.

Personanan cu por ta no por bay e aña aki pero ta interesa di participa den futuro, tambe ta bonbini. Interesadonan por registra via [email protected] of yama na 582 7666. Tambe por haya mas informacion na Hulandes of Ingles riba www.erasmusplus.nl.

