Diahuebs 27 di maart 2025, Aruba Trade and Industry Association (ATIA) a tene su reuniun general di miembrecia na Hilton Aruba Resort & Casino.

Prome cu e parti oficial di e reunion general, Director di ATIA a presenta e strategia y enfoke pa 2025 y tambe e plannan pa celebracion di 80 aña di existencia di ATIA. E director a presenta algun evento cu a pasa caba na 2025 cu ta e New Year’s toast y tambe e “Past Presidents Lunch”. A continua cu lo tin un serie di Master Classes yama “Creating the FEARLess Organization cu lo ta den tres parti: April 1-3: “Mindset and Generations”, na mei 19-21: “Ethics in Marketing, Cybersecurity and AI” y lo culmina na September cu “Corporate Social Responsibilty” y “Corporate Governance”.

Sr. Henriquez a presenta cu 18 juni 2025 lo tin e celebracion oficial, unda lo tin invitadonan internacional di organisacionnan manera “ANDI y Holland House” Colombia, “International Labor Organization” (ILO), “International Organization of Employers” (IOE), y “Caribbean Employers Confederation” (CEC), pa nombra algun. ATIA lo manda tur stakeholders local un invitacion pa e celebracion di nos 80 aña di existencia.

Sr. Henriquez a presenta un concepto completamente nobo cu ATIA lo bai ehecuta den 2025, yama EXPO ATIA – Conecta, progresa, Eleva, cu lo tuma luga na November 2025. Idea di e EXPO aki ta pa miembro nan di ATIA “showcase” nan compania na comunidad di Aruba. Durante e Expo lo hasi un “career y job fair” y un anochi di celebracion cu lo ta e Networking Event mas grandi di Aruba! Pa e rason cu ATIA tin miembro representando tur sector na Aruba, esaki lo ta un oportunidad unico pa por siña di diferente carera, y tambe alaves aplica pa trabou einan mes, asina yudando nos mercado laboral. Pesei e lema: Conecta compania cu talento. Progresa nos Economia. Eleva nos futuro!

Durante e reunion oficial ATIA su tesorero, Andrew Harms, a presenta e resultadonan di 2024. Na final di e reunion, e commision si eleccion a eligi e miembronan di e hunta di directiva pa aña 2025 – 2026.

Enfoke y resultado 2024

Durante 2024, ATIA a enfoca hopi riba e tema laboral especialmente e escases riba e mercado laboral. Tambe e presion extra cu esaki ta presentando cune door di tur e projecto nobo nan cu a habri den 2024 y lo habri den 2025. Otro temanan cu ATIA lo keda enfoca riba dje ta reduccion di “Red Tape”, unda cu e eGovernment por yuda hopi, rebaho di gasto di Gobierno, incentiva pa inversionista local y internacional, y tambe pa den futuro Aruba transiciona pa un BTW cu ta pas den nos economia. ATIA hunto cu su expertonan tambe ta haciendo diferente estudio riba temanan cu a keda nombra den e reunion, pero lo keda pa awo solamente pa e miembro nan di ATIA.

Tambe ATIA a sigi enfoka durante e aña riba desaroyo di e habilidadnan y expertisio di su miembronan y nan empleadonan por medio di diferente workshops, sesionan di informacion y eventonan pa engrandese e netwerk di miembronan di ATIA. Workshops y cursonan exitoso tawata “Continued Financial Excellence Program”, “Declarant Douane” y varios workshop cu DIMP y Aduana. No por a lubida e tan gusta y sold-out Business Mixers, LIDERA-Limitless cu a atrahe 200 studiante y 400 participante. ATIA su Corporate Event anual cu tema “Generations” tawata un exito cu a atrahe mas cu 200 participante.

Hunta di Directiva 2024-2025

E hunta di directiva di ATIA pa 2025 – 2026 a keda mescos cu e aña anterior y lo consisti di: Sra. Gina Habibe, Sr. Enrique “Tito” de Cuba, Sr. Andrew Harms, Sra. Tisa LaSorte, Sr. Roland Croes, Sr. Danilo Werleman, y Sra. Jenniffer Figaroa-Guzman, Sra. Rachel Maduro y Sr. Fred Steeghs. E presidente, vice-presidente, tesorero y secretaria nobonan, lo wordo eligi durante e prome reunion di e hunta y ATIA lo anuncia esei ora nan a wordo elegi.

E reunion a culmina cu un networking event pa e miembronan presente unda a presenta e diferente tipo di booths cu lo tin pa e EXPO y tambe a crea contenido pa documenta e aña celebratorio aki.