Diabierna 19 di april 2024, Aruba Trade and Industry Association (ATIA) a tene su reuniun general di miembrecia den e sala di conferencia di ATIA.

Prome cu e parti oficial, Sr. Roly Sint Yago, Presidente di hunta di The Aruba Fair Trade Authority (AFTA) y Sr. Martijn Snoep, miembro di hunta di AFTA, a duna un presentacion interesante riba e tema di “Trabounan y strategia di AFTA” pa 2024 y futuro. Despues di e presentacion e miembronan presente por a hasi nan pregunta na e team di AFTA.

Durante e reunion a presenta e resultadonan di 2023 y e enfoke pa 2024 y alabes a eligi e miembronan di e hunta di directiva pa aña 2024 – 2025.

Enfoke y resultado 2023

Durante 2023, ATIA su enfoke tawata primordialmente riba cambionan den leynan di impuesto y BBO na frontera. Alaves ATIA a keda participa den varios stakeholders meetings riba e temanan di reforma fiscal, ley laboral, y clima di inversion den nos economia (“red tape”). Pa e ley laboral por ehempel a hasi reunionan bipartite cu sindicatonan pa por yega na otro riba algun tema importante. Ainda ATIA ta en espera pa e tema aki yega parlamento pa por wordo presenta, discuti y tambe aproba. Directiva a incidica cu a traha hopi riba e relacion cu stakeholder y departamentonan concerni cu ta importante y positivo pa e miembresia di ATIA. Ta door di e relacionnan aki a bin cu e idea pa hasi un Town Hall cu Departamento di Impuesto (DIMP) y Aduana tocante e BBO na frontera y asina crea un “help desk” na DIMP pa cu pregunta tocante BBO na Frontera.

Tambe ATIA a sigi enfoka durante e aña riba desaroyo di e habilidadnan y expertisio di su miembronan y nan empleadonan por medio di diferente workshops, sesionan di informacion y eventonan pa engrandese e netwerk di miembronan di ATIA. Workshops y cursonan exitoso tawata “Continued Financial Excellence Program”, “Declarant Douane” y “Abolishment of the self-administered pension”. No por a lubida e tan gusta y sold-out Business Mixers, pero tambe e ATIA su Corporate Event anual tema “Now is the Future” cu a atrahe mas cu 350 bishitante.

Enfoke pa 2024 y futuro

Pa aña 2024 y 2025, ATIA lo enfoca mas riba e tema laboral especialmente awo cu tin un escases riba e mercado laboral. Tambe e presion extra cu esaki ta presentando cu tur e projecto nobo nan cu ta habriendo den 2024. Otro temanan cu ATIA lo keda enfoca riba dje ta reduccion di “Red Tape”, incentiva pa inversionista local y internacional, y tambe pa den futuro Aruba transicional pa un BTW. ATIA hunto cu su expertonan tambe ta haciendo diferente estudio riba temanan cu a keda nombra den e reunion, pero lo keda pa awo solamente pa e miembro nan di ATIA.

Hunta di Directiva 2024-2025

Pa aña 2024 – 2025, e hunta di directiva a despidi di 2 miembro cu a forma parti di e hunta pa hopi aña, esta Sr. Frank Snijders, cu a guia ATIA como Presidente e ultimo 4 aña, y Sr. Matthijs Bijen, representando “WAB” cu ta e gremio di compania di construccion. ATIA ta gradisi Frank y Matthijs pa tur nan añanan di aporte valioso como Presidente y miembro di hunta di ATIA. E presidente, vice-presidente, tesorero y secretaria nobonan, lo wordo eligi durante e prome reunion di e hunta y ATIA lo anuncia esei ora nan a wordo elegi.

E hunta di directiva di ATIA pa 2024 – 2025 ta consisti di: Sra. Gina Habibe, Sr. Enrique “Tito” de Cuba, Sr. Andrew Harms, Sra. Tisa LaSorte, Sr. Roland Croes, Sr. Danilo Werleman, y Sra. Jenniffer Figaroa-Guzman. ATIA ta contento pa anuncia su 2 miembro nobo nan cu ta Sra. Rachel Maduro y Sr. Fred Steeghs.

E reunion a culmina cu un networking event pa e miembronan presente na ATIA su “Bao Palo Terrace”.

ATIA

Aruba Trade and Industry Association (ATIA) a wordo funda na aña 1945 y ta e organisacion principal cu ta representa empresanan, empresarionan y comercio na Aruba. E meta di ATIA ta pa defende, promove y proteha e interesnan di su miembronan y comercio di Aruba en general.