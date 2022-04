Diahueps 24 di maart 2022, Aruba Trade and Instustry Association (ATIA) a tene su reuniun general di miembrecia bek na cas den e “ATIA Building”. Prome cu e parti oficial, Sr. Anthony Croes, Director di Plus Accountants, a duna un presentacion interesante riba e tema di “Operational effects of BTW”. Sr. Croes a presenta en breve kico lo por ta e efectonan di implementacion di BTW den sistema nan di administracion y operacion pa companianan. Mester conclui cu implementacion di un sistema di BTW lo tin su efectonan pero ainda no tin hopi informacion pues tin hopi speculacion. E presentacion a activa un discusion hopi dinamico y interesante entre esunan presente. Mas den futuro ATIA lo organisa un Town Hall pa tur su miembronan ora tin pas informacion concreto riba e tema di BTW. Durante e reunion a presenta e resultadonan di e aña anterior y e enfoke pa 2022 y alabes a eligi e miembronan di e hunta di directiva pa aña 2022 – 2023. Durante 2021, ATIA su enfoke tawata riba recuperacion di Aruba su ecomonia y a forma parti di e crisis team pa cu e recuperacion aki. ATIA a participa den diferente stakeholders meetings pa cu “landspakket” ribe e temanan di ley laboral, clima di invercion den nos economia (“red tape”), y awo den 2022 tambe e reforma fiscal.

Tambe ATIA a sigi enfoka durante e aña riba desaroyo di e habilidadnan y expertisio di su miembronan y nan empleadonan por medio di diferente workshops, sesionan di informacion y eventonan pa engrandese e network di miembronan di ATIA. E director a presenta e mix di ATIA su miembresia enfatisando cu ATIA ta representa no solamente tur sector di Aruba su economia pero tambe e mayoria di su miembersia (72%) ta companianan cu menos di 39 empleado, cu lo por wordo considera un “small to medium entity” (SME). Pa aña 2022 – 2023, e hunta di directiva mester a despidi di 2 miembro di e junta, sr. Donald de Veer y Sr. Jurgen Benschop. ATIA ta gradisi Don y Jurgen pa nan aporte valioso como miembro di junta di ATIA. E presidente, vice-presidente, tesorero y secretaria nobonan, lo wordo eligi durante e prome reunion di e hunta durante e luna di april y ATIA lo anuncia esei ora nan a wordo elegi. E hunta di directiva di ATIA pa 2022 – 2023 ta consisti di: Sr. Frank Snijders, Sr. Tristan Every, Sr. Tito de Cuba, Sr. Ronnie van Trigt, Sra. Tisa LaSorte, Sr. Roland Croes, Sr. Mattijs Bijen, Sra. Gina Habibe, , y Sr. Andrew Harms. E reunion a culmina cu un presentacion di e Director Sr. Henriquez cu a presenta vision y strategia di ATIA pa e aña venidero y futuro cu e la presenta como e “4 pilarnan pa ATIA su exito”.

ATIA

Aruba Trade and Industry Association (ATIA) a wordo funda na aña 1945 y ta e organisacion principal cu ta representa empresanan, empresarionan y comercio na Aruba. E meta di ATIA ta pa defende, promove y proteha e interesnan di su miembronan y comercio di Aruba en general. Pa mas informacion por bishita www.atiaruba.org of nos rednan social www.facebook.com/arubatrade, www.instagram.com/atiaruba, y https://www.linkedin.com/company/aruba-trade-and-industry-association

Comments

comments