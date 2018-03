Reunion general di Aruba Karate Bond

Directiva di Aruba Karate Bond ta extende un invitacion na tur su asociacionnan miembro (oficial y condicional) pa un reunion general cu ta tuma luga riba diabierna 16 di maart 2018 pa 8 or di anochi na Centro Deportivo Betico Croes. Meta di e reunion aki ta pa tur miembro haya informacion -entre otrotocante e calendario di actividad di 2018. Na mes momento, ta haci uzo di e oportunidad aki pa extende un invitacion pa e 1e campeonato di 2018 cual ta tuma luga riba diadomingo 25 di maart 2018 pa 9 or di mainta den Compleho Deportivo Frans Figaroa na Noord. Tur karateka ta bon bini pa participa tanto den categoria ‘kata’ y ‘kumite’. Manera semper lo cuminsa for di e mas chikitonan (‘rambuho’) te cu e mas grandinan. Aruba Karate Bond ta spera di conta cu e participacion di un y tur pa asina engrandece karate na Aruba. Un invitacion special ta bay tambe pa mayornan, famia y amigonan pa bin presencia e campeonato y asina apoya tur e muchanan. Pa mas informacion tocante e campeonato, por email Aruba Karate Bond na [email protected] of yama 7370058 (Sensei Felix Tromp) of 5932002 (señora Janina Werleman).

Comments

comments