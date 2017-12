Reunion entre sindicato SIMAR y gobierno tabata positivo

Pa cu e reunion di parti sindicato SIMAR y nan minister nobo por bisa cu esaki a bay hopi bon y awor ta momento pa bay tuma paso pa cual aki Sra. Sheila Tromp ta splica.

Diamars 12 December, SIMAR a tene su reunion cu gobierno y esaki a bay den un ambiente agradabel, unda cu SIMAR a presenta nan puntonan cu nan kier a discuti cu e minister. Un di nan ta sigur ta e comunicacion cu minister di enseñansa con nan ta bay traha cu otro, con ta bay tene e reunionnan cu otro. A trece tambe algun punto cu SIMAR kier discuti cu e minister y di parti di e ministerio nan a trece algun punto, kico SIMAR por ta un partner den esaki.

Siguridad den enseñanza y siguridad di e alumno, pero mester traha ariba e siguridad di e maestro mes den enseñanza. Esaki ta algo cu a trece dilanti tambe. A trece algun punto, unda cu por eleva bek, e status di un maestro, kico tur mester por pasa den e scolnan. A papia ariba kico tur, un scol of maestro ta papia den dje. Durante dia, e problemanan social cu tin den scol y con por haci pa haci e scol un tiki mas sigur pa tanto e alumno como e maestro, segun Sheila Tromp, di SIMAR.

Scol y docentenan a carga un caso di dos mucha cu awo no t’ey mas pa motibo cu un docente no ta papia riba e casonan aki. Esaki tambe ta un otro punto cu a keda papia na mesa cu e minister. Mirando e ultimo desaroyo cu tabata tin, e ta un caso hopi lamentabel, sigur di parti SIMAR ta sinti hopi e perdida di e dos angelitonan aki. Esaki mester a pasa pa e comunidad por reacciona y lanta for di soño. pero a trece diferente otro casonan den scolnan di maestronan ora cu nan bin trece esaki. Y ta papia sigur tambe di derecho di un maestro y e debernan di un maestro. Aki ta caminda cu minister Bureau Leerplicht dilanti, e pensamento cu tin cu esaki y tambe, hunto cu Direktie Onderwijs kico ta haciendo ariba e tereno social.

Mirando cu e problemanan social ta grandi, SIMAR a bisa di ta hopi interesa pa papia tambe cu e minister di Asuntonan Social, segun Sra. Sheila Tromp di SIMAR.