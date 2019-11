Reunion entre Eduardo De Veer y director di Serlimar a bai den bon ambiente y ta spera mas reunionnan na caminda

Recientemente a tuma luga un reunion sumamente interesante entre Sr. Eduardo De Veer di Ecotech y director di Serlimar. Sr. Davelaar di Serlimar a confirma na nos cu e reunion aki a tuma luga pero e no por duna mucho detaye di e reunion aki. Di otro banda, Sr. Eduardo De Veer a duna declara un poco mas amplio. Sr. De Veer a duna di conoce cu nan a caba di haya un “comfort letter” for di e compania Argo, cu ta un compania masha grandi mes y multi nacional y esaki a wordo entrega tambe na Serlimar. Den e carta aki e compania ta declara cu nan ta willing pa drenta den un contrato di termino largo cu Ecotech. Sr. De Veer a mustra cu den e reunionnan cu Serlimar e ta sinti si cu tin boluntad pa yega na un solucion optimal cu ta caba cu e problematica di desperdicio riba nos isla y sigur sigur esaki ta faborabel pa nos isla. ‘Mi a haya un bon feeling di esaki. Naturalmente mester wak e zuiver, practico, zaakelijk. Nos no ta wake riba otro angulonan cu nan ta wak. Esey cada ken tin cu wak su asuntonan”, asina Sr. De Veer a sigui bisa. Sr. De Veer a sigui bisa cu e ta wake masha facil y no ta nada complica. T’asina cu tabatin te awo un solo reunion entre Serlimar y Sr. De Veer y a keda di haci un “follow up” riba corto plazo. T’asina cu e reunion aki a wordo realiza sin un agenda di puntonan di discusion y sin compromiso y mas bien e tabata un reunion pa establece un plataforma di confianza. Un di e puntonan mas importante na momento cu e ley di serlimar aki a “subi mesa” un di e preocupacionnan di e compania tabata e perdida di cuponan di trabao pa su trahadonan. Y awo cu a reauni cu Serlimar sr. De Veer a mustra cu toch ainda e sentimenton aki ta keda vigente. Pues toch ta mustra cu lo por bini un paz laboral pa loke ta e ley aki pero te ainda despues di e prome encuentro aki, esaki no ta valido ainda pero si, manera Sr. De Veer a mustra, tin cierto sentimento cu lo por yega na acuerdonan.

