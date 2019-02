Reunion di SIA cu WEB N.V. pa discuti organisamento di actividadnan

Dia 16 di februari ultimo e Sociedad di Ingeniero di Aruba (SIA) a reuni cu WEB N.V. di Aruba pa discuti organisamento di actividadnan conhunto den futuro.

E vision di SIA ta pa tur miembro ta na un nivel halto di educacion, conocemiento y experencia, acepta pa e comunidad di Aruba, pa asina nos no ta dependiente mas di expertonan stranhero. SIA su mision ta pa ofrece un plataforma unda su miembronan por desaroya nan mes door di intercambia conocemento y experiencia, unda nan por topa otro (red) y pa asina sostene otro. Tur esaki a base di balor y normanan acepta internacionalmente pero en particular door di e comunidad di Aruba.

E strategia di SIA ta pa organisa tur sorto di actividadnan tecnico pero tambe socialmente relevante pa su miembronan, duna conseho imparcial, a peticion of boluntariamente na tur organisacion na Aruba incluyendo e Gobierno di Aruba.

E obhetivonan di SIA pa reuni cu WEB N.V. tabata ta pa:

• Pa haya informacion di prome mano di e maneho di energia di WEB

• Pa ricibi informacion tocante e proyectonan di WEB cu ta andando

• Pa intercambia ideanan y experiencia

• Pa ofrece WEB un cuadro profesional y independiente pafor di WEB pa cu su maneho di energia

• Pa discuti un posibel asociacion cu WEB pa asina conhuntamente organisa actividadnan

Durante e reunion e management y expertonan di WEBa duna SIA un presentacion extenso tocante di nan maneho y proyectonan.

WEB a presenta nan strategia pa cu e periodo di 2013 – 2020 cu ta yama R.A.S. y kiermen Reliable, Affordable & Sustainable. Pa ehecuta e strategia aki a introduci un modelo nobo di negocio cu yama CANVAS (pa mas informacion mira: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas ).

Pa realisa su strategia WEB ta traha estrechamente huntu cu su compañeronan technico, entre otro Brattle Group, ABB, NREL, TNO, K&M, Tesla etc.

E atencion principal di WEB ta pa uza menos Heavy Fuel Oil (HFO) y pa utilisa mas recursonan natural manera biento y solo. Pero esun mas principal ta pa mehora WEB su eficiencia door di spaar ariba su uzo di energia. E resultado tabata un exito como cu un reduccion di 40% di uzo di HFO a wordo realisa desde 2005. Y e obhetivo di WEB ta pa baha e uzo aki mas te hasta e ta premira cu e uzo aki lo wordo pa elimina. E fase IV di e proyecto pa desplega motornan RECIP lo yuda WEB reduci e uzo di HFO adicional cu 25%. E proyecto aki lo ta cla den e prome trimester di 2020. Adicionalmente esaki ta reduci e emision di contaminantenan den aire cua lo ta un impacto positivo pa cu e medio ambiente.

Mientrastanto WEB tambe a cuminsa pone mas atencion ariba e eficiencia di uzo di awa potabel. WEB a yuda Gobierno di Aruba pa cu e desaroyo di un mapa cu un ruta pa cu e uzo di awa.

Ademas WEB ta exportando su conocemento na otro luganan na mundo manera Colombia (e cuidad di Buenaventura, Valle del Cauca etc.) unda nan ta experiencia e mesun problemanan.

SIA a keda hopi impresiona cu e enfoke tan profesional di e team di WEB. Pero alabes SIA a adverti WEB cu Sia lo sigui e desaroyonan di WEB criticamente. Un punta di preocupacion cu ta bale la pena pa menciona ta cu durante e presentacion WEB a pone masha poco atencion ariba su maneho tocante salubridad di su personal y en general, e siguridad di su procesonan pa cu su personal y bisindario y pa cu e proteccion di medio ambiente, incluyendo su responsabilidad social corporativo. WEB a responde cu e topiconan aki tambe ta incorpora den e strategia RAS.

WEB a bay di acuerdo pa invita y envolvi SIA na su reunionnan di consulta y pa yuda SIA organisa actividadnan relata na su proyectonan.

