Internacional: Durante e bishita di Presidente Putin aya na Iran el probecha y reuni cu president Turco sr.Erdogan unda entre otro el a gradici president Erdogan pa su servicio como mediador.

Entre tur e temanan cu nan a discuti un di e punto nan mas importante tawata e acusacion lansa di parti di Ukraina unda nan ta tilda Russia di blokia transportacion di mas 20 miyon ton di hariña cu ta destina pa Turkia.

Putin a gradici sr. Erdogan pa su servicio unda el a fungi como un mediador cual a yuda e pais nan move hunto pa dilanti for di e impase den mesun rosea Putin a bisa cu no ta tur nan impase a keda resolve pero sigur esun nan cu si a keda resolve ta bon pa e relacion entre e dos pais nan y pa cooperacion den futuro.

Presidente Erdogan na su turno a cuminsa na bisa cu combersacionnan diplomatico entre Russia y Turkia lo continua y cu esaki ta un gran bentaha pa e dos pais nan, Erdogan a sigui na añadi cu den e contexto pa loke ta trata Turkia su rol como mediador e ta sigur cu Rusia enfoque lo sigui ta uno positive.

Putin su reunion cu Erdogan -e lider di miembro di NATO Turkia- a bin despues cu sr.Erdogan a ripiti su menasa pa stop Suecia y Finlandia di drenta e aliancia di NATO, despues di a acepta pa nan drenta conforme cierto condicionnan poni door di Erdogan mes na juni. Dialuna den un reunion cu su gabinete Erdogan a recorda e miembronan di su gabinete cu si NATO no tuma e stap nan necesario pa cumpli cu e condicionnan poni door di dje su persona lo freeze e proceso di aceptacion di Suecia y Finlandia den NATO. Esaki ta bin despues cu luna pasa el a cambia su decision pa loke ta trata expancion di NATO cual sigur tawata un sla grandi pa presidente Putin.