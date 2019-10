Reunion di Parlamento riba Ley di Serlimar mester ta fuerte, skerpi pero principalmente cu respet pa tur hende

Presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen den entrevista cu ta duna informacion riba cancelacion di e reunion di Parlamento cu mester tuma luga Dialuna 30 di September tocante e famoso Ley di Serlimar. E motibo cu esaki a keda cancela riba su fecha original ta pa motibo cu cierto documentonan a yega laat y esey a haci cu ta bon pa e Parlamentarionan cu mester tuma decision riba e caso aki haya mas tempo pa studia esakinan. Sr. Thijsen a duna di conoce cu el a evalua tur cos y pa tal motibo el a tuma decision pa cancela e reunion aki riba su fecha original. Awor e reunion aki a wordo programa pa tuma luga mañan Diaranzon 2 di October, 2019. Mester semper sigui desaroyo di comunidad y analisa tur cos bon prome y mirando cu nos ta bibando den un pais democratico, presidente di Parlamento a mustra cu mester ta transparante y sucha y tende y tuma un decision. Sr. Thijsen a bisa cu un cos si mester wordo bisa ta cu den bida mester tuma decision, pero keda sin tuma decision ta e cos di mas malo cu por wordo haci. Presidente di Parlamento a sigui bisa cu e mes personalmente a tuma manifesto di dos grupo, esta un grupo di Serlimary otro di MetaCorp y akinan ta papia di e clase trahado principalmente sin papia di e parti comercial, pero ta kere cu comunidad tambe ta biba cu esaki y mester tuma esaki hopi na serio y purba di trate miho posibel pa tuma e miho decision. Semper ta bai tin hende cu ta pro y contra pero con cu bira e situacion, asina democracia ta draai pero ta presidente di Parlamento tin cu tuma decision. Pesey Sr. Ady Thijsen kier dirigi su mes na politiconan y algun miembro di prensa cu ta haci uso di e momentonan aki pa instiga, manipula y vooral Sr. Booshi Wever cu tabata hopi aña den politica y tabata minister cu sa con e procesonan aki ta bai anto ta usa e momentonan aki pa insulta hende, tira palabra y cu esaki sigur no ta gana nada cune. Sr. Thijsen a sigui bisa, cu Wever sa pasobra e ta politico tanten cu pone un reunion hopi cos por pasa. Por schors e reunion, por sigui cu esaki anto bini cu cambio den forma di amienda y hasta por cambia ley, awo pa instiga cu cuenta di “stempel parlament” cu presidente di Parlamento ta un yo-yo, esey ta mustra e nivel cu ta hiba politica. Y ta pesey tambe pueblo no kier Booshi Wever mas den Parlamento. Pero Sr. Thijsen ta sigui bisa cu toch Sr. Wever tin libertad di expresion pero un cos ta conta pa tur otro hende tambe cu Aruba no ta den momento aworaki cu mester tin instigacion y division y segrega pueblo, pone gruponan contra otro. Aruba ta den momentonan dificil, momentonan cu mester tuma decisionnan serio y esaki ta loke mester wordo haci tambe. Finalmente presidente di Parlamento a bisa cu e lo bai percura pa e reunion di Parlmento di Diaranson 2 di October, 2019 lo bai ta uno bon y no lo permiti hacimento di desordo. Publico mas di bini pasobra e ta un reunion publico pero kier pa publico mantene su mes netches tambe. Mester por hiba un reunion fuerte, skerpi pero sigur cu respet pa otro y mester tene cuenta cu tur hende.

