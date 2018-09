Reunion cu rijschoolnan encuanto cambio den sistema di rijbewijs

Diabierna awo, dia 28 di september, cuminsando 6 or di atardi, na e ATIA Building na Dakota, tur rijschool lo tin un reunion cu Cuerpo Policial. Sr. Alex Pieters, di Departamento Motorisa di Cuerpo Policial.

Tur rijschool ya caba a haya informacion di e proyecto aki cu ta na caminda. Y nan ta ansioso pa cumisna, ya cu na dado momento pa e negoshi aki, un lista di espera di 8 pa 9 luna no ta faborabel. E ta un sistema cu ta hopi bieu andando y mester mehora y modernisa esaki. Intencion ta pa cuminsa cu’n sistema digital, cual lo cuminsa cu categoria B prome, na 4 idioma, Hulandes, Ingles, Papiamento, Spaño. E ta bay ta na manera cu cada persona cu bin pasa su examen, ta bin haya su preguntanan dirigi na su idioma y su categoria cu el a paga pe. Lo cuminsa cu categoria B prome pa wak con e sistema ta funciona.

For di eynan lo bay schuif pa A, y pa otro aña lo bay haci esaki tambe pa C y D. Locual e presentación ta encera, lo bay splica e rijschool un parti di e procedura di inschrijving. Tambe e reglanan pa schrijf in, con ta sosode, pa haya fecha. E ta bay ta full digital. No tin manera antes, cu ta wordo scirbi na buki. Awo computer mes lo genera fecha y lo pasa over di e parti inhoudelijk di e examen mes, kico ta e articulonan cu lo uza den e examen. Lo bay uza e preguntanan cu tin awo, hacinan digital.

Pero den e presentación lo duna tur loke ta informacion y tur e proceduranan, kico tur ta bin den dhe. Dus e rijschoolnan lo bay haya huiswerk pa adapta nan lesnan. No solamente e rijbewijs systeem ta bay bria mas moderno, pero e rijschoolnan lo adapta nan les y e infrastructura cu ta cambiando rapido na Aruba, pa e ora mehora e siguridad den trafico.

Sr. Pieters a sigui bisa cu e cambio ta pa wak si e persona a compronde e ley bon. E sistema nobo ta pa wak con e persona a compronde e ley. Eynan e cambio ta bin. Si e persona por siña 2 pa 3 pagina for cabes, no ta problema. Pero e mester aplica esaki ariba caya. Tambe e liñanan, con pa comunica otro.

Tambe lo bay wak potretnan den e software, y bo mester reconoce e peliger, ki movecion, ken tin preferencia. Ta importante pa polis pa wak si e persona por aplica e ley. Door di esaki, ta bay forsa full e manera di duna les. Enbes di duna un hende un stapel di 80 pregunta pa siña pa mondeling, esey lo cambia, awo e hendenan mester compronde e leynan.

Un ehempel, hopi pregunta ta bin ariba e crusadanan grandi, p.e. Di Superfood. Aworaki esun di Wendy’s na Noord. Na e crusadanan aki, e borchinan di preferencia ta pone poco mas leu. Pero ta ora e yega mas cerca cu e lusnan di trafico, nan ta lubida di aplica e borchinan. Esaki ta e cambionan grandi cu ta bay bin, den e parti di aplica eigenlijk loke a siña. Enbes di sa tur cos for di cabes.

E ta bay bira dificil pa un hende cu ta duna les, ya cu e ta bira mas amplio. Pa esun cu ta bay pasa examen, e ta zona cu e ta bira mas facil ya cu no mester siña full e splicacion foi cabes.

Sr. Pieters a enfatiza cu sin haya les, e persona no ta pasa e examen. Tambe durante e presentación, lo splica con pa traha cu e computer. E bon ta cu ta duna di biaha, cu si a slaag of no. E ora lo bay pa e examen practico. Si no, e lo mester meld bek na balie, pa haya un fecha nobo, genera door di e computer.

E reunion lo tuma luga diabierna awo, dia 28 di september, pa 6 or en punto, na ATIA Building na Dakota. E ta di 6 or pa 8 or di anochi. E prome anochi ta pa rijschool so. Despues lo sigui mas informacion na comunidad. E prome fase ta pa digitalisa loke tin awo. Y esunnan cu a pasa hopi aña pasa, pa haya un refreshment di e leynan nobo. Loke ta bin awo, esunnan cu a ocasiona 3 accidente pa aña, lo haya un curso di rijvaardigheid, como tambe personanan cu nan rijbewijs ta caduca of esun cu ta wordo gara ta core bou influencia di alcohol. Lo bay enforsa e ley, cu t’ey caba. Te asina leu, Sr. Alex Pieters di Departamento Motorisa di Cuerpo Policial.

