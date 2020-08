Reunion cu Minister Marisol den parlamento ta sigui probalemente otro siman

Presidente di Parlamento diaranson mainta den un entrevista a informa cu riba facebook el a mira cu minister Marisol Lopez Tromp a manda un carta pa Parlamento y cu esaki ta keda registra diaranson durante dia pa su persona ta haya esaki oficialmente. Sr Ady Thijsen a menciona cu e ta keda hopi asombra si pasobra tur hende a sigui e reunion cu a wordo trata den Parlamento unda cu dos parlamentario di POR a pidi un reunion publico y e reunion publico tabata bay como e punto di agenda pa e retiro y desconfiansa di e minister encarga cu infrastructura cu ta drs Marisol Lopez Tromp a trata e reunion su prome ronda y ora di cuminsa cu e di dos ronda, e mes un integrantenan di POR a pidi pa schors e reunion. Pakico a schors esaki pasobra nan tabata kier pa minister presidente Sra Evelyn Wever Croes pa remedia den e caso pasobra ta den un problema di POR.

Mi a keda asombra cu e Minister a bay Hulanda despues di e reunion publico y el a dicidi di bay y mi persona a kere cu ta bay yega na sali for di e problema, y eynan a duna e oportunidad pa e minister haci su asuntonan na Hulanda. Mi por a yam’e atrobe, pasobra mi por y ma splica esaki hopi biaha y ta poni den e ley di politico. Ora e minister a yega bek mi a sali for di e punto di bista cu nan ta bay palabra y for di prome Minister ma compronde cu sra Marisol Lopez Tromp a combersa y mi ta wardando, esei ta e palabracion pa mi sa kico a sali afo kico a sali afo, mi no por yama e reunion siendo nan no a keda cla y esei no tabata intencion. Manera mi a bisa ami ta dicidi na momento di ta pone e reunion bek, y mi lo pone pero ki dia lo ma pone caba pero pa respet pa dunanan espacio no a pone ainda. Ya mi ta canando caba cu e idea pa pone e reunion otro siman. Nos ta den COVID 19 y hopi cos ta andando y lo wak pa e reunion ta sea otro siman dialuna pa diaranson lo mas pronto posibel.

