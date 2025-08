Dialuna 28 di juli un segundo reunion via videoconferencia a tuma luga na Bestuurskantoor bou di liderazgo di Premier Mike Eman, cu e autoridadnan di Colombia, tocante e buskeda cu ta continua pa e cuater piscadonan Arubiano cu a disparce riba lama. Mescos cu den e prome reunion, famianan di e piscadonan y Consul Colombiano na Aruba, señor Gustavo Serrano Amaya, tabata presente.

Durante e reunion, e autoridadnan di Colombia a duna un esplicacion detaya tocante nan esfuersonan di buskeda. Nan a informa tocante e strategianan cu nan ta emplea, tanto via observacion aereo como cu medio maritimo riba laman habri. Nan ta uza e avionan pa exploracion aereo, barconan di patruya y postnan di observacion riba costa. Tambe a palabra cual zonanan ya a wordo busca di forma sistematico y cual trayectonan lo haña mas atencion den e dia siguiente.

Basa riba dato actual tocante corientenan di lama y simulacion deriva, ta indica cu tin un posibilidad real cu e boto Energy a sali for di teritorio maritimo di Colombia y por ta drenta na zona serca di Nicaragua of Costa Rica.

Den e contexto, Gobierno di Aruba a manda un carta formal dia 28 di juli na Embahada di Reino na San José, Costa Rica, pidiendo pa hinca contakto diplomatico cu e autoridad di e dos paisnan. Aruba ta pidi nan cooperacion den e buskeda continua, incluyendo movilisacion di patruya, exploracion aereo y intercambio di informashon.

“Nos ta sumamente gradici pa e splicacion detaya cu Colombia a duna tocante nan esfuersonan, y nos ta sigui haci tur loke ta posibel pa no laga e caso aki bay desaperasí,” segun Premier Eman. “Tabata realmente valioso cu e famianan mes por tende kico ta wordo hasi cu seriedad y profesionalismo.”

Gobierno di Aruba ta mantene contacto constant cu e famianan di e piscadonan. Kustwach di Reino a contribui hopi den e coordinacion y realisacion di e buskeda durante e prome dia despues di desaparicion, y ta sigui traha den coordinacion cu Colombia y e paisnan involvi den region.

Anteriormente, Premier Eman a yega den contacto tambe cu Merca y Panama. E Consulado Mericano na Willemstad y US Coast Guard a expresa nan disponsicion pa colabora. Den un carta di dia 17 di juli pa e Embahada di Reino na Panama, Aruba ya a pidi pa e autoridadnan di Panama por wordo involvi.

Gobierno di Aruba ta expresa su balor pa tur e aliadonan internacional y ta compromete su mes na 100% pa sigui buskeda di e piscadonan desapareci. Premier Eman ta haci un yamada na e comunidad pa sigui mustra solidaridad, oracion y sosten pa e famianan den e momento dificil aki.