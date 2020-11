Retraso grandi y hopi keho den faboritismo di fecha pa examen di Rijbewijs

Thomas Ruiz, Secretario di Vereniging Rijscholen Aruba a trece dilanti diaranson mainta durante un rueda di prensa cu tin kehonan tocante fecha di examen pa rijbewijs. Tin hopi informacion y reclamo ta drentando tocante probablemente faboritismo den fecha pa examen pa Rijbewijs.

“Con por ta posibel cu hende cu ta wardando dos of tres luna pa un fecha no ta haya su fecha, anto otro cu a manda peticion siman pasa si ta haya fecha”, segun sr. Ruiz. E ta algo cu ta hopi straño segun sr. Ruiz cu nan mes awor ta bay purba di investiga wak kico ta pasando y pa kico pasobra e no ta husto.

Tin un retraso basta grandi cu fecha di examen pa rijbewijs, riba rednan social por lesa cuanto hende ta keha cu a manda email sin haya contesta. “Esaki nos tin cu drecha mas lihe cu ta posibel”, sr. Ruiz ta bisa. Tin hende ta depende di esaki pa haya of pa mantene un trabao, of pa hiba hende enfermo hospital y mas, dus e ta un situacion fastioso cu mester wordo atendi cu ne. E meta cu a wordo duna via un comision cu minister mes a lanta cu tabata den winterslaap tabata pa busca un manera pa purba tin un influencia of baha cantidad di accidentnan cu tin pa luna riba nos isla. “Rijbewijs ta algo hopi importante pasobra si bo no tin conocemento of experiencia na con pa trata cu un vehiculo, bo por causa un accidente”, sr. Ruiz ta expresa.

Reclamo riba calidad di examen

Tin hopi reclamo y informacion tambe ultimo tempo – cu ta bini for di colega di polis mes y publico – riba e calidad di examen. Tin hopi reclamo cu tin cu esun cu ta examina parce no ta domina e materia manera debe ser, y no tin manera pa comunica cu cliente. “Esaki tambe nos kier trece dilanti pa wak si nos por bin na un solucion. Nos a purba biaha pasa caba via varios reunion, nos a trec’e dilanti y bisa cu tin un problema di comunicacion cu mester wordo resolvi, e mester bin di ambos banda”, sr. Ruiz ta bisa.

