Retonan pa loke ta trata finanza publico di pais Aruba ta grandi

Nos a yega luna di December y esaki ta trece cun’e cu pais Aruba no lo bay tin un presupuesto debi na e mala fe di e gobierno anterior, pa cual minister di Financia y Economia, Sra. Xiomara Maduro ta splica cu pa 2018 Aruba mester sa cu ta danki na gabinete Mike Eman 2 e pais no tin su presupuesto.

Ora cu e gobierno aki a cuminsa siman pasa, a pesar di e dificultadnan cu e gobierno aki tin, e trabaonan si a sigui, di parti di e parti financiero y e principal ta e presupuesto supletorio 2018. Esaki si mester pasa prome cu e fin di e aña aki, sino ta drenta den problemanan sigur pa locual ta problemanan di likides, unda cu pais Aruba no tin fondonan pa cumpli cu su obligacionnan.

E mas importante di e presupuesto 2018, e a presupuesto supletorio 2017. E situacion na e momento aki ta, y manera nan a bin ta haci’e hopi biaha, ta haya parti di manipulacion, unda cu e gobierno anterior, den e caso aki ta entrega un presupuesto supletorio, unda ta bisa cu e cambionan akinan, no ta cambionan cu ta costa mas cen, ta budget neutral, manera e ta wordo yama. Siendo cu tur hende sa, for di e cifrananan a bin ta anticipa tin un buraco di 50 miyon, cual ta placanan cu belasting no lo haya. A presupuesta entradanan di gobierno, hopi mas halto, cu locual ta realidad y awo sigur, CAft a emiti ariba un tercer kwartaal, el a duna su opinion di cu e no ta kere cu Aruba no ta yega na a normanan cu ta conta pa 2017, pero ta mira e.o. cu entradanan a keda atras y hunto cu e parti tambe, tin e parti caminda cu ta wak cu e refineria di Aruba, tin placanan cu e mester entrega na gobierno na Aruba, pero no tin un commitment cu e placa aki ta drenta.

Esaki ta nifica cu na e momentonan aki, tin un buraco ta 50 miyon caba y riba dje, ora cu bo wak si entradanan aki no drenta di RDA lo bay tin un buraco di 110 miyon florin. Si tuma e ley di CAft e lo mester ta 25 miyon di deficit.

Simpel bisa, Aruba pa 2017 no ta bay cumpli cu locual cu e ley di CAft ta bisa. Esaki kiermen cu Hulanda e ora ta bay cuminsa un proceso den cual e ora nan ta bay bin cu ‘n aanwijzing pa Aruba. Esey ta unda Aruba ta para aworakinan.

Gobierno di Aruba ta preparando un delegacion pa bay Hulanda, cual ainda ta den deliberacion. P’aworaki pa 2017 sa caba cu Aruba no ta bay cumpli cu e parti di e ley akinan. Dus lo bay hayabo den problema cu Hulanda. Pa 2018 ya caba e buraco ta core den 200 miyon florin, siendo cu mester tabata tin un surplus di 25 miyon. Ya caba sa caba di antemano cu eigenlijk cu loke cu gobierno di Mike Eman a laga atras ta un desaster. A purba na hopi biaha pa manipula. Pero e desaster financiero ta na mesa y tur hende ta consciente di dje, y e ta bay wordo presenta. Pueblo di Aruba ta bay haya e resultado di loke ta e gañamento di locual Sr. Eman a bin ta haci. Caft tambe ta bay raporta e realidad aki cu ta wordo laga atras.

E supervision di CAft tabata te pa 2018, pero si bo ta cumpli cu tur e rekisitonan e ora Hulanda lo por a yudabo cu bin cu placa, na interes mas reduci, pa sina baha e gastonan di interes pa e debe grandi cu Gabinete Eman a traha pa e pais aki.

Lo mester bay delibera cu Hulanda, con e gobierno nobo ta pensa di drecha e situacion financiero aki. Awor minister Xiomara Ruiz- Maduro, na e momentonan aki, conforme e ley di CAft, lo mester cuminsa cu’n pact caminda cu ta bay pa e direccion di aanwijzing, unda cu Hulanda ta bay duna un instruccion pa den dos siman informa con ta bay drecha e situacion.

Un gobierno cu a caba di cumisna. Un gobierno cu a haya un cocolishi sin un computer, of telefon cu ta traha. Y un Bestuurskantoor cu hasta tin mushroom ta crece den dje. Un gobierno cu a bay, y 8 aña di informacion digital, informacion di gobierno a wordo “wiped out”, no tabata tin. Nan a bay lagando atras un situacion financiero caotico, caminda cu nan sa cu tin situacion financiero cu nan mes a trece pa e pais aki y na e momentonan aki, e gobierno actual mester deal cu e situacion, caminda cu Aruba lo haya un aanwijzing. Y lo pidi pa tuma medidanan.

Durante eleccion a trece dilanti cu no lo bay tuma medida, cu na 2018 mester tin medida caba. E pueblo di Aruba mester haya sa e berdad prome. Kico ta e resultado di gabinete Mike Eman pa pueblo tin conocemento pa sa con mester bay dilanti. SI cosnan bay asina manera awo, 2019 ta caminda cu Aruba mester tuma cierto decisionnan pa keda manehabel.

Un cos ta sigur, segun e minister, no pro keda sinta man crusa. Esey tabata e pensamento di e gobierno anterior. Laga e cos aki pega y ban wak con e otro nan ta resolve. Ta futuro di nos yiunan ta den wega akinan.

No ta paso e gobierno anterior a haci y deshaci, laga e cosnan bay pega y esey kiermen cu e gobierno lo no drecha e situacion, pa hacie manehabel.

Awo tin e normanan den dje, cu bo sa caba, cu e no ta bay logranan pa 2017 ni 2018, pero mester bay negocia na bienestar di e pais aki, pero mas importante na bienestar di e pueblo aki. No por ta asina aki, cu lo bay pone medidanan fuerte pa asina paga e daño cu gobierno di Mike Eman a haci. Na e momento aki si, e pueblo di Aruba lo haya sa kico e ta y esunnan cu tin cu wordo poni responsabel, tin cu wordo poni responsabel pa locual ta e daño cu a wordo haci, na nos pais. Sigur pa loke ta finanza publico e retonan ta grandi.