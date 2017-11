Retonan financiero nos dilanti ta grandi

Sra. mr. Xiomara Maduro despues di a huramenta como Minister a bisa cu retonan financiero pa nos pais ta uno grandi. E ta splica mas ariba esaki.

Ta un honor, segun Sra. mr. Xiomara Maduro, pa su persona awo pa ta minister di Finanzas, Asuntonan Economico, y Cultura, cual ta un pakete dificil, pero no imposibel y e ta cla pe. E tabata tin 8 aña pa prepara pa esaki, nan a percura sigur pa loke ta finanzas publico pa compronde y domina esaki. Pero mas importante cu tur, purba informa e pueblo. Pa e pueblo sa con e ta. E ta algo dificil, pero pesey ta purba trece dilanti pa pueblo compronde y ki decisionnan ta wordo tuma y su consecuencianan.

Banda di esey, e parti di economia, esey ta yudanos, ya cu e ta wesi lomba di nos pais y su regreso. Banda di esaki, Cultura, e aprecio ta uno grandi pa e cartera aki, e ta importante pa nos identidad. Cu hopi honor, Sra. mr. Maduro lo bay haci e trabao como minister di Cultura, pa nos pais y nos identidad keda conserva y nos cultura semper keda preserva.

Gobernador a menciona tres punto importante y un di nan tabata e parti di Finanzas, y un di e puntonan caminda el a bisa”bisa locual bo ta bay haci y haci locual bo ta bisa”. Pa locual ta Finanza publico, tur hende sa, cu e ta uno precario y mester tin atencion pe completo. E ta e cartera grandi cu ta defini di cada uno di nan. Tin retonan grandi cu mester tene cuenta cun’e. Mester tin frankesa y kier laga e parti di manipulacion tras di lomba. Manera S.E. Goberandor a bisa, cu mester tin transparencia, e sinceridad cu pueblo, den locual ta e tema, pa splicanan con e cuenta ta hinca den otro.

Tin solucion y determinacion mester tin pa esaki. Pero mas cu claro e pueblo mester compronde, e pakico cierto decisionnan ta wordo tuma y tambe pakico e no ta wordo tuma. Esunnan cu a sigui nan den politica, semper nan a purba na educa e pueblo tambe, ariba e parti akinan. Y awo, manera ya caba nan a bisa, hunto por logra e cambionan pa nos pais, pa e mehoracion y sigur cu no mester pasa e cuenta cada biaha pa e siguiente generacion. Esey ta e parti unda cu tin e liña cora cu ta core, cu mester ta sostenibel di berdad. Nos economia mester ta un economia mester ta sostenibel y nos cultura mester keda preserva. Nos como cultura, como nos identidad, como Arubano, cu ta yama bon bini na tur otro nacionalidad, mester preserva tur locual ta haci nos grandi, segun Sra. mr. Xiomara Maduro.