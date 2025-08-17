Sra Monica Nuboer Gonzalez cu ta medisch Coordinador na IMSAN a confirma durante un entrevista cu di berdad tin un corto den personal di Dokter, ta conoce cu dos dokter a kita y un pa razon di salud no por a traha mas y ta hopi dificil bo haya hende pa bin traha, asina mes IMSAN a logra di haya 1 dokter cu a cuminsa entrante prome di augustus y na october a haya haya un otro dr Steenvoorder cu lo cuminsa traha na hoet.
IMSAN ta bezig cu un otro dokter cu manera cu keda cla cu e negosacion lo por cuminsa traha tambe. E reto ta hopi grandi pa cu mundo medico, pa haya personal medico ta dificil, antes hopi facil bo ta haya foi regio pero awor aki costo di bida a subi hopi y e salario no a subi mes un hopi cu e costo di bida y nos ta haya cu e profecionalnan no kier bin Aruba pa traha y esaki ta un reto grandisimo. Dr Monica a bisa cu no ta solamente pa dokter pero otro specialismo, pero tur hende cu ta traha den sector di salud ta un reto.
Dr Monica a informa cu HOET a crece y a tuma practijknan di dokter basta grandi y ademas hopi hende kier a bin IMSAN pero desafortunadamente nos ta haya nos cu e contratiempo pero nos ta satisfecho cu ta logrando na yega na un solucion di e corto den personal medico.
Tin hopi hoben a studia pa medico den exterior, pero dr Monica a bisa afortunadamente cu introduccion di AruBig a haci posibel cu hendenan cu ta studia den region por aplica na Aruba y traha y specialisa y awor aki ta specialisando tres dokter Arubig den e dokter di cas pero tog tin poco otro specialidadnan cu tin falta di personal, asina dr Monica Nuboer Gonzalez a duna papia durante un entrevista.