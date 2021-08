Retiro pa no vacuna por sali bo caro

Recientemente ta hopi den discusion e hecho cu un dunador di trabao a pone como exigencia na su empleadonan cu nan tin cu somete nan mes na vacunacion contra COVID-19, sino nan relacion di trabao lo wordo termina.

E instruccion aki ta parce di tin su base den un decision di Corte di Husticia di Prome Instancia na Curacao, den cual e relacion di trabao di un empleado a wordo disolvi (ontbonden) door cu e empleado aki no kier a sigui instruccion di e dunador di trabao pa e vacuna.

Aunke na prome instante esaki por mustra preocupante, lesamento critico di e decision di Corte por hiba na un otro conclusion.

Na prome lugar ta importante pa señala cu, contrario na locual ta wordo implica publicamente, Corte na ningun momento a considera cu un dunador di trabao tin e derecho di forsa un trahador pa vacuna. Al contrario, nos ta cita literalmente for di e decision (traduci na papiamento):

“Un obligacion general pa vacuna no ta existi y tipo di obligacionnan asina no ta pas tampoco den un relacion di trabao. Vacunacion ta mishi cu un derecho constitucional di cuidadanonan riba inviolabilidad di e curpa humano (articulo 11 di e Consitucion) y e derecho riba respet pa e estilo di bida personal (articulo 19 di Consitucion). Dunadornan di trabao tin cu respeta e derechonan costitucional aki di nan empleadonan (HR 14 september 2007, NJ 2008/334; Dirksz / Hyatt I). Un violacion di un derecho fundamental por ta hustifica dependiendo di e circumstancianan. Pa esey ta di importancia cu e acto cu ta viola e derecho ta sirbi un meta legitimo y/of cu e acto ta un metodo adecua pa logra e meta ey (e necesidad). Banda di esaki mester wordo evalua si e infraccion ta proporcional na e interes di e dunador di trabao pa logra e objetivo pretendi (proporcionabilidad) y si e meta aki no por wordo logra tambe na un forma menos invasivo (subsidiaridad).

Siguientemente e dunado di trabao a mara na e obhecion contra (laga wordo) vacuna e consecuencia negativo di despido. Pues ta trata aki di un obligacion indirecto pa vacuna como cu e espacio pa dicidi y/of libertad di escohencia di e trahado ta wordo limita. Esey ta hiba na violacion di e derechonan fundamental di e trahado. Na opinion di corte no a wordo demostra cu tin circumstancianan cu ta haci cu e violacion aki ta hustifica.”

Ta totalmente cla for di e consideracion di hues cu un obligacion pa somete bo mes na vacunacion “no ta pas den un relacion di trabao”. E pregunta pa keda e ora dikon hues a disolve (ontbind) e relacion di trabao toch?

Esaki ta parti di e decision cu ta sumamente subhetivo (relata na e circumstancianan di e caso specifico aki) door di cual no por bisa cu necesariamente por aplica esaki na cualkier caso. Ta asina cu e compania di e caso ta un empresa sumamente chikito den cual e unico 4 trahadornan ta traha hunto den un espacio di solamente 25 meter cuadra y di cual banda di e trahador en cuestion cu tin 25 aña di edad e otronan tin respectivamente 69, 67 y 64 aña di edad.

Nos ta sigui cita for di e decision:

“Teniendo na cuenta lo antes menciona, e conclusion ta cu e pandemia di COVID-19 ta pone tension riba e relacion di trabao riba hopi frente. E derecho di e empleado pa respeta su privacidad y su entegridad fisico por bai contra e interes di e dunador di trabao pa protehe su mes, su empleadonan y terceranan na e lugar di trabao contra contaminacion. E circumstancianan por haci cu continuacion di e relacion di trabao no ta factible. Den opinion di Corte esey ta e caso den e caso aki.

E [dunador di trabao] (y [e empleado di 69 aña]) tin un miedo hustifica di contaminacion cu COVID-19. E miedo ey a yega asina leu cu e negoshi completo a wordo ahusta a base di esey. E miedo di contacto cu un persona no-vacuna y e riesgo di infeccion mara na esaki ta forma en parte e base di e cambionan implementa door di e dunado di trabao.”

Pues teniendo specificamente e hechonan aki den consideracion, Corte a haya cu den e caso en cuestion no por spera di e dunador di trabao cu e por continua di tene e trahado cu ta nenga di vacuna den servicio y pesey a bai over na disolve e relacion di trabao. Sinembargo no por bisa cu paso esaki a sosode den e caso y bou di e circumstancoianan specifico aki, por saca e conclusion cu den tur caso Corte lo disolve e relacion di trabao cu tur empleadonan cu ta scohe pa no vacuna.

Por ultimo tin cu tene cuenta tambe cu locual hues a dicta na final di e caso.

“E hecho cu e relacion di trabao cu e empleado no ta pas mas den e cambionan cu a wordo haci, ta cai den e esfera di riesgo di e dunado di trabao. Sin un splicacion adicional di un experto, no por wordo simplemente estableci door di Corte cu e supuesto riesgonan di contagio di berdad ta presente.”

Corte ta haya cu e hecho cu e relacion di trabao tin cu wordo disolvi no ta bin pa riesgo di e trahado, sino pa e dunado di trabao y door di esey a dicta cu e trahado mester wordo compensa pa su añanan di servicio (e mester haya daño di perhuicio).

E suma den placa cu a wordo duna no ta halto (fl. 7000), pero esaki tin di haber cu e hecho cu ta trata di un empleado hopi jong (25 aña) cu tin tiki tempo ta traha (5 aña) y tin un salario relativamente abao (fl. 2.300). Pa trece esaki mas den perspectiva, si tawata trata di un empleado cu 55 aña di edad, 30 aña di servicio y un salario di fl. 4.500 e compensacion cu e dunador di trabao lo mester a paga lo mester tawata algo mas cu fl. 150.000.

Pues purba termina un (of mas) empleado cu no kier vacuna, berdaderamente lo por sali un dunador di trabao basta caro …

Lesa e desicion completo aki: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGEAC:2021:132

* Conseho y/of opinion(nan) di Faarup Figaroa Law Offices via media social ta duna unicamente un indicacion general di derecho y/of obligacionnan legal cu eventualmente por existi. No ta e intencion pa esakinan sustitui di ningun forma un conseho personal a base di evaluacion individual di un caso specifico door un di nos abogadonan. No ta consehabel pa tuma ningun accion basa riba un conseho y/of opinion legal general sin cu e caso specifico wordo evalua debidamente. Si abo ta sinti cu bo ta pasando den un situacion similar y ta desea asesoria riba cual ta e miho pasonan pa tuma, nos ta mas cu dispuesto pa evalua bo situacion y eventualmente yudabo tuma e medidanan legal apropia. Tuma contacto libremente cu nos oficina pa un cita.

