Luna di januari y februari tabata tin varios actividad deportivo pa scolnan di Aruba, varios weganan a tuma luga na diferente centro deportivo.

Algun di e ramonan di deporte aki ta bay competi pa e gran final di weganan escolar WE Aruba 2023.

Final Trefbal:

Den luna di januari a tuma luga final di trefbal mucha muher den Centro Deportivo Libertador Betico Croes caminda cu scolnan cu a clasifica pa final a enfrenta otro.

Na prome luga a keda Scol Basico Washington, na di dos luga a keda St. Paulus School, na di tres luga a keda Colegio Sagrado Curason y na di cuater luga keda Colegio Felipe B. Tromp.

Atletismo Escolar categoria 2 y 3 mucha homber y mucha muher:

Ganado categoria 2 mucha homber no miembro di club 1 Phillip Kooi Mon Plaisir Basis School, 2 Miguel Perez Scol Basico Washington, 3 Kendal Tromp Scol Basico Washington.

Ganado categoria 3 mucha homber no miembro di club 1 Kymani Hazel Mon Plaisir Basis School, 2 Rayner Kock Pius X School, 3 Jayqion Richardson Scol Basico Washington.

Ganado categoria 2 mucha muher no miembro di club 1 Mia Jansen Colegio Sagrado Curason, 2 Senna Stooter Mon Plaisir Basis School, 3 Edilianne Croes Colegio Laura Wernet Paskel.

Ganado categoria 3 mucha muher no miembro di club 1 Junaily Carty Colegio Laura Wernet Paskel, 2 Richantely Jamanika Sint Paulus School, 3 Yenti Van Kast Scol Basico Washington.

Ganado categoria 2 mucha homber miembro di club 1 Uraijah Erasmus Prinses Amalia Basis School, 2 Matisse Maas Mon Plaisir Basis School, 3 Joaquin Jacobs Mon Plaisir Basis School.

Ganado categoria 3 mucha homber miembro di club 1 Fabial Harriott Sint Paulus School, 2 Xyon Jacobs Colegio San Hose, 3 Neyton Giel Sint Anna School.

Ganado categoria 2 mucha muher miembro di club 1 D’Sheila Milan Pius X School, 2 Richinelda De Jong Sint Anna School, 3 Tibisay Tromp Colegio San Hose.

Ganado Categoria 3 mucha muher miembro di club 1 Naraya Doornkamp Prinses Amalia Basis School.

Volleyball:

Den luna di februari tambe a tuma luga competencia di volleyball den categoria B mucha homber unda cu prome y di dos luga di cada sector a clasifica pa e gran final cu a tuma luga na Compleho Deportivo Frans Figaroa.

Despues di algun dia di competencia campeon di volleyball categoria B mucha homber a keda Colegio Sagrado Curason, na di dos luga a keda Maria School, na di tres luga a keda Sint Anna School y na di cuater luga a keda Colegio Cristo Rey/Sint Michael School.

IBiSA kier a felicita tur scolnan cu a participa na diferente evento deportivo escolar y tambe esnan cu a gana derecho di participa pa weganan interinsular 2023 y tambe weganan escolar WE Aruba 2023.