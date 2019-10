Resumen di Siman Gabinete Wever-Croes 6-13 October 2019

Siman pasa Aruba a ricibi un bon noticia na momento cu Gobierno a haci anuncio cu a yega na un acuerdo cu Citgo y cu lo haya e yabi di e referinia bek. No a yega na un acuerdo di terminacion ainda, pero si a acorda den e MoU cu mientras cu ta negocia e acuerdo di terminacion, Gobierno di Aruba ta liber pa cuminsa busca otro operador pa e refineria y e terminal. Si no a firma e MoUaki, lo mester warda varios aña pa termina e contract, debi cu ora e fecha di october 2020 yega, e ora numa lo por a cuminsa un caminda largo di casonan den corte. Cu e MoU esaki no ta un riesgo mas. E noticia aki no por a bin na un miho momento, pasobra hustamente awor Aruba ta bou di hopi presion di Hulanda di un ‘aanwijzing’ pa bin cu mas medida. Pero Gobierno no ta kere den esey, nos Gobierno ta kere den alternativa, y p’esey nos ta hopi contento cu e paso importante aki. E MoU ta trece un biento fresco y oportunidadnan nobo pa nos pais. Pabien Aruba!

🔸Siman pasa Gobierno a invita empleadonan di Aduana pa un encuentro informativo riba e tema “Salaris Huis”. Gobierno anterior y Sindicato di Aduana SADA a firma un protocol tocante nan sistema salarial den porta di eleccion 2017, a sabiendas cu e no por a wordo ehecuta. Unabes Gabinete Wever-Croes a sinta, a encontra hopi conseho negativo riba e protocol. Pa e motibo aki y mirando e presion di Hulanda riba Aruba pa gasto di personal, no por ehecuta e protocol y Sindicato SADA a bay corte. Den e encuentro informative, Gobierno di Aruba a ofrece un alternativa cu por wordo ehecuta teniendo cuenta cu e consehonan, y a pidi empleadonan di Aduana pa considera e proposicion aki.

🔸 WEB Aruba NV ta haciendo varios presentacion na stakeholders riba e vision di WEB. WEB ta enfoca riba e modelo RASS: energia mester ta confiabel, pagabel, sostenibel y e siguridad di empleadonan ta importante. Den e presentacion por mira con e gastonan di WEB tabata den pasado y con e ta wordo proyecta pa futuro. Por mira e desaroyo di uzo di heavy fuel oil, y con esaki ta bahando, y ta haci un comparacion cu e prijs di awa y coriente den region, di cual ta mustra cu Aruba tin un di e tarifanan mas abou pa paisnan no subisdia. Importante ta pa nos cada un enfoca riba nos consumo, mas nos gasta, mas nos ta paga. Menos nos gasta, menos nosta paga.

🔸Siman pasa tabata siman di conscientisacion con nos por evita candela. E siman a finalisa cu un parada di Bombero, den cual nos muchanan tambe por a participa. Trabou di Bombero ta hopi importante, nan ta e prome yama ora di un calamidad. Ban haci lo posibel pa Evita candela, pasobra preveni ta miho cu lamenta.

🔸 Siman pasa Premier Wever-Croes a wordo entrevista pa New York Daily News, tocante e acto heroico di e atleta Dabo di Guinea-Bissau, cu a yuda nos atleta Jonathan Busby yega e linea final durante un careda internacional den cual Busby a bira malo. Un acto di bondad y di amor pa deporte cu a hala atencion mundial.

🔸Riba e tereno mas social, Premier a cuminsa siman cu e celebracion di 66 aña di existencia di Bureau Interne Diensten “BID”. Premier a felicita y gradici esnan cu ta traha eynan.

🔸El a asisiti tambe na e celebracion nacional na Alto Vista na ocasion di e fiesta di Birgen di Rosario.

🔸Premier a ricibi e grupo di 60-plus, “Happy Hearts” di Santa Cruz, pa scucha nan preocupacionnan y a intercambia di ideanan.

🔸Premier a bishita cas di nos grandinan na Jaburibari, y a reuni cu directora pa scucha e preocupacionnan. Tambe el a comparti un rato cu nos grandinan.

🔸Minister Lampe a habri e siman na notaris kantoor Tromp unda a directiva fundador a firma e statuten di Stichting Leerorkest Aruba, cu cooperacion di Minister di Husticia. Cu esaki por cuminsa risibi donacion di instrumentonan musical di Stichting Leerorkest Amsterdam y aporte di Minister di Husticia di Hulanda. E expectativa den veld ta halto pa loke ta incorporacion di les di musica como actividad extracuricular na scol.

🔸A risibi di Hulanda dos container cu material pa scol cu ta un donacion di diferente scol di Hulanda danki na cooperacion di Stichting Help de Schoolkinderen di Corsou.

🔸A yega Aruba e prome 10 digiboards cu ta ultimo den technologia y asina mayoria di scol publico ta bay keda ekipa pa drenta e era di digitalisacion di enseñansa, un inversion grandi den innovacion a pesar di tur e retonan financiero cu Pais Aruba tin.

🔸Minister Lampe a haci entrega di certificado di Enseñansa pa Empleo na cursistanan cu a siña con pa restaura monumento cu kalki danki na Monumentenfonds y Stichting Rancho.

🔸 Tambe e Minister di Enseñansa a haci apertura di Aruba Chess Challenge, Torneo Internacional di Ahedres 2019.

🔸 Minister di Enseñansa a haci entrega di premionan na e ganadornan di e festival di film cortico organisa pa Ateliers 89. E pelicula ganador Perplexed lo representa Aruba na e Rotterdam Film Festival 2020.

🔸A cera e siman cu clausura di e tayer pa Aruba haya mas Certified Montessori Teachers bou guia di expertonan di Hulanda y e presentacion final di nos maestronan, cu a sacrifica nan vakantie pa haya e curso aki, tabata sublime. E curso aki tabata e prome parti di mas curso cu lo sigui den 2020.

🔸Y di ñapa e siman a caba ora Minsiter di Enseñansa a risibi na Biblioteca Nacional e buki di Chinto Erasmus, Mi Memorianan, Aruba di Antaño, cu e bunita presentacion bao guia di Joyce Perreira como MC y buki edita pa Editorial Charuba, den presencia di famianan di e difunto autor, incluyendo su famia Ricardo Croes, miembro di Parlamento.

🔸Tur persona cu pasa den e area di ex Bushiri Hotel por mira cu trabounan ta avansando y bayendo full speed pa loke ta trata e creacion di un beach nobo cu lo sirbi di atraccion tanto pa turista como local. Minister Dangui Oduber, mandatario encarga cu turismo ta contento y satisfecho con e desaroyo ta canando, tumando na cuenta cu ya Fase 1 a termina. E prome fase tabata encera ponemento di santo blanco. Esaki ta haci cu e beach aki lo sirbi di biaha manera localidad pa e evento magno di Aruba Beach Tennis”. E mandatario a splica cu e desaroyo aki ta uno esencial, ya cu e ta un stap pa concretisa locual ta bay bira e Aruba Port City. E inversion pa realisa e proyecto aki ta bin for di A.T.A. conhuntamente cu DOW. Riba nivel gubernamental, Minister Dangui Oduber ta bisa cu esaki ta bayendo den bon cooperacion cu colega Otmar Oduber. E mandatario a duna di conoce cu e di dos fase, cual lo inicia pa aña 2020, ta uno mas prometedor, ya cu e lo duna forma na e proyecto. Esaki ta encera cu lo crea e facilidadnan, lo haci e landscaping, pone areanan di parkeo, pone cafenan y hopi mas. E resultado final lo bira uno di kita sombre manera ta ser bisa den Papiamento crioyo.

🔸Luna di septemeber 2019 otro luna exitoso pa nos turismo. E grado di occupacion a subi cu 4.2% compara cu sepetember 2018 y e grado tawata 78.3%.

E REVPAR pa september 2019 cu ta e indicador mas importante pa midi calidad di turistanan a aumenta cu double digits 10.1% compara cu september 2018. E REVPAR den septembee 2019 tawata $165.73. Un luna super exitoso pa nos turismo. Un danki na tur esnan cu ta contribui na e exito di nos turismo. Turismo ta keda e driver principal di nos economia.

🔸Otro bunita proyecto deportivo ta kedando cla: e parke di Little League na Savaneta. Trabounan ta avansando y nan ta casi cla cu e drechamento di e veld aki. Contribuyendo na un manera positivo na deporte.

🔸Siman pasa a tuma luga e Censo Piloto cu a start diahuebs dia 3 di october y a termina diadomingo dia 13 di october. CBS a train 75 encuestador cu a bishita 1900 hogar pa asina por haña informacion di cuanto nos ta, ken nos ta y con nos ta biba na Aruba. E encuesta mes ta dura mei ora y ta completamente digital. Danki na e mas cu 5000 persona cu a coopera caba cu e Censo Piloto. Aruba ta conta riba bo, pa Censo 2020 por ta exitoso!

🔸 Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA) a organisa e siman aki un programa durante cual 17 mucha entre 6 pa 10 aña a bin pasa un rato contento durante 3 mainta. E muchanan a diberti hopi haciendo obra di man y tambe a participa na un speurtocht. MANA den cooperacion cu Stichting Monumenten Fonds Aruba y Parvenir a organisa un mini workshop di klei, durante cual e muchanan por a traha nan mes artefacto di klei. E programa vacacional ‘Trip Caribeño’ ta en conexion cu e exposicion temporario ‘Lasonan Caribeño’, hendenan conecta, antes y awor. E muchanan cu a participa a gosa y a siña masha hopi durante e ‘Trip Caribeño’.

🔸Diaranson ultimo a tuma luga Aire Liber: Rima Session. E actividad aki ta wordo organisa pa Fundacion Rancho pa hobennan di 15 aña bay ariba. Rima Session ta tuma luga den hardin di Centro di Actividad Rancho riba tur diaranson den luna di october di 6or di atardi pa 9or di anochi.

Durante e actividad aki e hobennan ta expresa nan mes uzando Hip Hop como inspiracion. Asina e hobennan ta conoce otro miho, intercambia di conocemento, analisa y skirbi letra of presenta rap, poesia of baile. Tur hoben 15+ cu ta artista, rapper of kier expresa, por participa na e Rima Session. Di e manera aki Fundacion Rancho ta yuda crea proyectonan sostenibel pa specialmente e hobennan den bario di Rancho.

🔸Pa prome biaha a tuma luga na Aruba e proyecto internacional ‘48 Hour Film Project’. Esaki ta un competencia entre e peliculanan traha den 48 ora. Diahuebs anochi a presenta e siete peliculanan cu a wordo traha den 48 ora y e publico tabatin e chens pa scoge nan pelicula faborito. E proyecto a wordo organisa pa Fundacion Cinearuba cu sosten di Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied y Atelier’89. E teamnan cu a participa ta Across the Waves, Arutubers, Da-Vinci, Pro-duck-tion Films, Singular, Umoja Crew y We The Film People. Na final di e presentacion a otorga varios premio y e ganador di The Best Film a resulta ‘Perplexed’ di Pro-duck-tion Films.

🔸Dialuna den rueda di prensa di Gobierno a anuncia un maneho nobo esta, pa regula casitanan crioyo na costa y riba rif. Cu e meta pa percura pa miho control, vigilancia y evita aumento di construccion sin permiso rond di e isla. Den cuadro di e ROPV cu ta tratando e aspecto di regulacion di tereno, ta hopi importante pa cual a mira cu specificamente den tereno di naturalesa tin hopi di e casitanan crioyo. Ta reconoce cu e casitanan aki tin gran balor tradicional cultural, e maneho lo percura pa esunnan cu tey sigui existi pero teniendo na cuenta e aspecto sostenibel tambe cual cu Gobierno ta para pe.

🔸Desde 1 di october 2019 comunidad por tuma nota di e concepto di e Plan di Desaroyo Teritorial cu Reglamentacion 2019. Comunidad por tuma nota di e plan na oficina di DIP te cu prome di november 2019. Ademas e cROPV lo ta disponibel pa comunidad tuma nota di dje por medio di www.dip.aw, den sala di lesamento di tur MFA y tur filial di Biblioteca Nacional Aruba.

🔸Diamars mainta a duna splicacion di e proyecto di renobacion di misa Oranjestad cual su prome fase a encera embeyecimento rond di e misa. E Segundo fase di renobacion di Misa Oranjestad ta encera mehoracion di e infrastructura di e parkinglot dilanti di e misa pa crea mas eficiencia den e trafico y miho sitio pa e autobusnan staciona. Ademas lo percura pa crea un parada di bus cu dak y espacio pa sinta pa personanan por warda pa bus den un ambiente mas comodo y agradabel. Tur esaki den cuadro di eleva e calidad di bida di nos hendenan.

🔸Rotonde di Noord a habri. Comunidad por a mira y experiencia cu ultimamente cada siman tin mas alivio den e presion di trafico. Esaki ta debi na camindanan cu ta termina y rutanan cu ta bira accesibel. Mota Engil ta esnan cu lo ta encarga pa mantene e proyecto pa e proximo añanan, cual ta encera e marcacionnan riba caminda pa e keda visibel pa nos automobilistanan. Ta spera cu aki dos pa tres siman lo por habri e Avenida completo, despues fin di aña percura pa e parti di embeyecimento cu mester tuma luga. Gobierno lo keda monitoria tur e deficiencia nan tambe y percura pa esakinan keda drecha.

🔸Minister di Husticia mr. Andin Bikker a lidera e delegacion di hoben di Aruba cu a bay participa na e Torneo di Reino 2019 cu a tuma luga na Boneiro. E Torneo di Reino tur aña ta ser organisa pa e Ministerionan di Husticia di Hulanda, Aruba, Corsou y Sint Maarten cu ta cay bou di Stichting Laurens, cu su Presidente Prins Pieter Christiaans van Oranje. Den e torneo Aruba a logra e titulo di sub-campeon den weganan di beisbol.

🔸Diahuebs Minister Bikker tabata den conferencia di prensa di Gobierno caminda el a desaproba y rechasa e atakenan sin base cu dos ex-Minister y un Parlamentario di oposicion a lansa contra di Ministerio Publico. El a expresa cu e ta haya cu nan tin pa ofrece nan disculpa pasobra nan sa masha bon cu e sistema hudicial ta imparcial y cu Ministerio Publico ta un organo independiente. Ta lamentabel cu e ex-Ministernan y un Parlamentario di oposicion den nan afan politico ta resorta na bay ataca na un forma baho y sin base alguno institutonan fundamental di un estado di derecho.

🔸Diabierna atardi dilanti Bestuurskantoor a tuma luga e parada di Cuerpo di Bombero. Minister di Husticia mr. Andin Bikker, compaña pa Prome Minister Evelyn Wever-Croes, a saluda tur cu a participa na e parada. E parada ta en conexion cu celebracion di Siman di Prevencion di Candela.

🔸Diasabra atardi 12 di October, Minister Bikker tabata presente na un recepcion na KIA na ocasion di “Dia di Cuidado di Preso”. Minister Bikker den su discurso a felicita tur Cuidado di Preso cu nan dia y a bisa cu e tin hopi respet y comprension pa tur cu ta traha na KIA pasobra hopi biaha nan ta pasa den situacion y retonan hopi dificil. Cu e avance tecnologico cu ta bay pone na e instituto, ta bay haci e trabou mas sigur pa e cuidado di preso. Hopi mehoracion di infrastructura a tuma luga e ultimo lunanan a base di esfuerso conhunto y cu apoyo di Parlamento. Ademas ta haciendo esfuersonan grandi pa yega na un instituto penitenciario nobo.

🔸Diadomingo Minister Bikker a asisti na e Open Dag na Kazerne di Brandweer na Tanki Flip, caminda tabata tin varios demostracion di e trabou di Brandweer y hopi actividadnan pa henter famia.

