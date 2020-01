Resumen di siman di trabao di Gabinete Wever-Croes: Siman di 19 di januari pa 26 di januari 2020

Siman pasa SKOA a presenta un exitoso SKOA Expo, den cual pa prome biaha a uni 46 scol bou di un solo dak. Premier Wever-Croes a inaugura e bunita Expo, hunto cu Directora di SKOA Juffrouw Baly y Pastoor Andres. Despues a pasa bishita tur e scolnan na e expo y mira tur e avansenan den nos diferente scolnan. Aña 2020 ta aña di innovacion y enseñansa y e expo aki a duna un bon bista con e scolnan di SKOA ta preparando pa innovacion den enseñansa. E animo tey y docentenan ta hopi motiva.

Siman pasa Premier Wever-Croes a asisti na e “Volunteer of the Year” VOTY Award y den su discurso a gradici cada boluntario pa e tempo y e sacrificionan cu e ta dedica na otronan. Tambe a gradici Cede Aruba pa e excelente actividad pa reconoce nos boluntarionan. Mas di 90 boluntario a wordo reconoci.

Camara di Comercio a organisa su recepcion di Aña Nobo. Aki a presenta e Directiva nobo di Camara. Premier Wever-Croes a desea nan tur hopi exito.

Siman cu a caba di pasa tambe Ministerraad a haya un update di e Proyecto di e-Governement, trabounan ta bayendo manera planifica y pa fin di aña aki e prome grupo di departamentonan lo ta LIVE. Esaki lo mehora e servicio di Gobierno considerablemente.

FUTURA a presenta su relato anual di 2019 na Premier Evelyn Wever-Croes, den cual nan a ehecuta mas di 40 proyecto di Innovacion, cu envolvimento di miles di persona.

Den un recepcion ameno na Fort Zoutman, Premier Wever-Croes a anuncia cual ta e 5 prioridadnan pa cu innovacion den 2020, e-Government,100-Innovations, B-lab na Santa Cruz, e-Learning cu di dos pilot school, Vocational Training riba tereno di cyber security. Den e siguiente dianan lo elabora mas riba cada un.

Colegio Pastoor Kranwinkel a ricibi e grato noticia di Premier Wever-Croes y Mininster Lampe den presencia di Directora di SKOA, CIO Varelie Croes y FUTURA cu nan scol ta e di dos scol piloto pa cu proyecto di digitalisacion.

Embahador di Union Europeo na Guyana encarga cu entre otro Aruba, señor Ponz-Canto a reuni cu Premier Wever-Croes y Minister Xiomara Maduro riba e diferente proyectonan cu Union Europeo ta ehecutando na Aruba, di cual esun mas grandi ta e facultad nobo SISSTEM na Universidad di Aruba. Tambe a elabora riba e proyectonan cu por wordo ehecuta den futuro cu fondonan di Union Europeo.

Premier Wever-Croes a ricibi bishita di Embahador di Reino pa Trinidad & Tobago, sr. Varga. Esaki ta su prome bishita na Aruba. Hunto cu Minister di Husticia a intercambia di experiencia riba e impacto di e crisis di Venezuela na Aruba y na Trinidad.

Den cuadro di celebracion di e siman di Dia di Betico, Premier y demas colega a bishita varios scol rond di Aruba pa comparti e storia di Betico Croes y tur locual nos pais a logra Danki na Dje. Cada scol a prepara na forma unico y Premier a wordo hopi bon ricibi na e scolnan. Nos muchanan ta bon na altura Ken ta Betico.

Aruba a celebra Dia di Betico den gran forma, cu un celebracion cultural na Plaza Betico dia 24 di januari y riba dia 25 di januari den varios actividad rond di nos isla. Premier Evelyn Wever-Croes den su discurso durante e acto protocolar a comparti cu durante su bishita na scolnan un hoben a puntr’e, “si Betico tabata na bida, kico bo lo kier bis’e?”, y Premier su contesta tabata, “lo mi bis’e DANKI, pasobra danki na dje nos por lanta nos yiunan den un pais liber”. Un Pabien na Minister Xiomara Maduro cu e celebracionnan oficial den cuadro di Dia di Betico, di cual e asistencia masal na Plaza Betico a surpasa tur otro celebracion cultural. Betico ta sigui biba den curason di nos pueblo.

Riba invitacion di Gobierno di Corsou, Minister Glenbert Croes a biaha pa nos hermana isla pa presenta e Sociaal Crisis Plan. Un plan cu ta resultando sumamente efectivo pa atende cu e problemanan social di nos Pais. Corsou tin interes den adopta nos plan.

Despues cu Commandeur Pieter Boer school a pidi atencion pa problemanan existente na dicho scol, Minister Glenbert Croes a percura pa trece e representantenan hunto cu e team di Sociaal Crisisplan pa atende cu e problemanan social na scolnan tambe.

Diaranson mainta e team di SCP a duna un update na Minister Glenbert Croes y Minister Andin Bikker riba e plan pa cuido y siguridad di nos muchanan den Carnaval.

Minister Glenbert Croes como e titular di Labor conhuntamente cu e titular di Husticia Sr. Andin Bikker, a reuni cu sindicato di Polis, SPA pa scucha y aclarea tur preocupacion reinante.

Na caminda pa Dia di Betico, Minister Glenbert Croes a asisti na e acto impresionante di Scol Caiquetio na honor di nos Libertador. E mandatario a keda emociona cu e forma asina profundo cu e scol aki y su alumnonan ta recorda Betico.

Minister Glenbert Croes cu cooperacion di Brickel Bay a ofrece un almuerzo na e grupo di 60+ di Sra. Dora Koolman kende ta esun cu ta guia Grupo Walishali. Esaki ta e prome evento social pa 2020 cu a tuma luga na Centro Curason Santa Cruz. E sorpresa e dia aki tabata e frigidaire donacion di Brickell Bay Resort Aruba na e grupo aki.

Relaciona cu Dia di Betico, Minister Glenbert Croes a haci un bishita oficial na Paviljoen unda cu hunto cu nos grandinan a celebra y conmemora e fecha natalicio di nos Libertador.

Dia 24 anochi Minister Glenbert Croes y su famia a asisti na e Manifestacion Cultural sigui 25 mainta pa e acto protocolario pa conmemora e fecha natalicio di nos Libertador Betico Croes.

Despues di e acto protocolario, e mandatario a bishita e gran pintor Arubiano Sr. Joannes Donati kende a haci obsekio di un cuadra di Betico cu el a pinta.

E mandatario a bishita despues diferente actividad na honor y memoria di su tata Betico, cu gratitud y admiracion pa tur celebracion.

Minister di Enseñansa a reuni den siman cu e diferente directivanan di scol, Skoa, Spcoa, Smoa y Soaza pa discuti e futuro di enseñansa.

Preparacionnan pa mudamento pa JFK Centre a exigi reunionnan cu Directie Onderwijs, Inspectie Onderwijs y DPS.

E digitalisacion di enseñansa ta avansando. Hunto cu Prome Ministrer a anuncia na Colegio Pastor Kranwinkel cu ta e siguiente scol piloto di SKOA hunto cu Futura Foundation pa ricibi digiboards.

A cera e siman cu e celebracion na Biblioteca Nacional unda a reconose 25 aña di servicio den Gobierno di e subdirectora hunto cu henter e team dinamico.

Diamars Minister di Husticia mr. Andin Bikker a reuni cu Presidente di Corte Comun pa Aruba, Corsou, St. Maarten, Boneiro, St. Eustatius y Saba, mr. Eunice Saleh, den cuadro di un bishita di cortesia. Durante e encuentro a toca varios temanan, entre nan e avanse di conceptonan di ley pendiente pa modernisa leynan importante pa cu jurisprudencia, manera e Codigo Civil Corporativo (‘Boek 2’), e ley pa introduci e Codigo Civil (‘invoeringsverordening aanpassing Burgerlijk Wetboek’) y e Codigo di Procedimiento Penal nobo (‘Wetboek van Strafvordering’).

Minister di Husiticia a reuni durante siman cu representantenan di UNICEF, caminda UNICEF a entrega un concept-nota cu recomendacionnan riba tereno di husticia penal hubenil. Aña pasa expertonan di UNICEF tabata na Aruba den cuadro di e Social Crisis Plan (‘SCP’) unda nan tabatin reunion cu diferente organisacion. A base di e reunionnan aki, UNICEF a traha riba un concept-nota a base di e tratado di derechonan di mucha. Meta ta pa optimalisa y reenforsa e capacidad institucional riba tereno di husticia penal hubenil. Durante e reunion Minister di Husticia a mustra con el a tuma pasonan concreto pa mehora e sistema di husticia penal hubenil di Aruba. Asina e mandatario a splica referente e iniciativa pa implementa diferente punto riba tereno di “restorative justice”, cual a haya sosten na e cumbre di Husticia teni recientemente na hermana isla Corsou. Tambe a mustra cu ta studiando e posibilidad pa amplia e actividadnan constructivo (’zinvolle dagbesteding’) pa entre otro detenidonan hoben. Di parti UNICEF a expresa aprecio pa e diferente iniciativanan sumamente positivo cu e Minister ta adelantando riba tereno di derecho penal hubenil. Den e proximo dianan UNICEF lo reuni cu diferente departamento y lo averigua cual sosten tecnico nan lo por ofrece na e departamentonan aki.

Diahuebs mainta Minister di Husticia, conhuntamente cu Prome Minister, mr. Evelyn Wever-Croes, a reuni cu Embahador di Reino pa Trinidad & Tobago, Sr. Raphael Varga, kende recientemente a keda instala. E reunion tabata conhuntamente cu ketenmanagers. Sr. Edwin Abath y Sra. Gina Lopez-Gnecco. Durante e encuentro a trata e topico di desaroyonan regional den caudro di e situacion di crisis cu pais bisiña Venezuela ta atrevesando y su impacto riba e region.

Minister di Husticia diabierna merdia tabata den Parlamento pa un ora di pregunta (‘vragenuur’), cual a wordo pidi pa Miembro di Parlamento, Sr. Alan Howell, pa trata e tema di robo bou menasa arma, conoci como ‘atraco’. Den su contestacion amplio e mandatario Bikker a mustra cu e cantidad di casonan di atraco a baha desde cu el a asumi responsabilidad como Minister di Husticia, compara cu añanan 2016 y 2017. Ya den nota di splicacion di presupuestonan aproba pa cu añanan 2018 y 2019 Minister Bikker a presenta na Parlamento e maneho specifico y amplio con lo preveni y combati e tipo di ‘High Impact Crimes’ aki. Minister Bikker entre otro a re-introduci un helicopter y radar pa nos Cuerpo Policial, a renoba e flota di patruyanan y unidad di motorcycle pa mas visiblidad di Polis riba caya, a amplia controlnan severo di parti di KPA y a pone e oficina di e Tourism Oriented Policing and Security (“TOPS”) mas cerca di e area crusero. Mas aleu e Minister a ilustra cu ta sigui constata cu e situacion di crisis na Venezuela ta pone cu varios criminal ilegal di dicho pais ta bin comete actonan criminal aki na Aruba: como un tercera parti di e atraconan cometi den 2018 y 2019 ta trata di personan di nacionalidad Venezolano, pues un indice sumamente halto pa cu un factor exigeno. Tambe por recorda cu e autor principal di e candela cu a wordo cendi den KIA durante e fin di siman di Carnaval Grandi 2019 ta trata di un detenido di dicho pais.

Den cuadro di e indice relativamente halto menciona, Ministerio di Husticia a bin cu un maneho hopi severo pa loke ta trata migracion y control di frontera. Ademas entrante juli 2019 cambia e ley (AB 2019 no. 40) pa loke ta trata peticionnan di asilo ya cu a constata cu e ley di 2009 tabata anticua y cu mas di 90% di aplicantenan no tin derecho pa haya un asilo y mas bien nan ta trata di imigrantenan economico cu ta aplica pa asilo pa purba alarga nan estadia aki na Aruba.

Pues Minister Bikker a contesta y splica na un forma amplio su maneho y kico tur conhuntamente cu e departamentonan di mantencion di orden (Cuerpo Policial, NCTVI, GNC, VDA y Kustwacht) a bin ta haci pa optimalisa e siguridad na nos isla pa nos ciudadanonan y bishitantenan. Minister Bikker tambe a splica riba e ampliacion di e maneho, entre otro pa cu e siguridad na scolnan, y cu ta bay haci mas uzo di technologia, manera instala alarma, mas camara y haci uzo complementario di drones moderno (“hybrid drones”).

E maneho cu Ministerio di Husticia introduci desde 2018 y su ampliacion, ta efectivo, sinembargo e retonan ta keda grandi debi na entre otro e situacion regional menciona y otro factornan criminogeno, pues lo keda vigilante y keda ahusta e maneho unda cu ta necesario. E mandatario a recorda cu desde 2018 tin un maneho concreto cu Parlamento por evalua y yuda ahusta y reenforsa, al contrario cu e situacion den e periodo di 2010 te cu 2017, caminda cu e gobierno anterior practicamente nunca a presenta un maneho concreto y amplio na Parlamento pa cu e presupuestonan di Husticia.

Dialuna Minister di Cultura a tene un conferencia di prensa den cuadro di e siman di celebracion di Dia di Betico. Minister Xiomara Maduro a extende un invitacion na henter pueblo pa asisti na e Manisfestacion Cultural y tambe pa acudi na e Ceremonia Protocolar. E mandatario a haci un apelacion pa ban celebra Dia di Betico den union y recorda cu Danki na Dje nos ta awe e Pais cu nos ta.

Ademas e mandatario a presenta e buki ‘Danki na Dje’ cu ta contene un historia breve di e lucha pa Status Aparte y Betico su legado den esaki. E buki lo wordo reparti na tur scol basico. Meta di e buki ta pa conscientisa nos hobennan riba e historia di nos Pais pa asina nan por compronde nos presente y pa nan haya aliento pa fiha nan propio futuro.

Dialuna Minister Maduro tabatin un encuentro cu tur e docentenan di e programa Kidspreneur$ with BIG Ideas pa asina gradici nan pa e trabou boluntario cu nan a haci durante e periodo di februari 2018 te november 2019. E mandatario a yama danki na tur e instructornan cu a educa y a inspira nos hobennan di Traimerdia con pa bira futuro comerciante. Minister Maduro tabatin un palabra di gratitud tambe pa sra. Judella Trim y sra. Louella Croes di IDEA cu a haci e bunita proyecto aki posibel pa tur nos hobennan di Traimerdia. E dignatario a yama danki tambe na Setar y Traimerdia pa haci Kid$preneur with BIG Ideas un exito rotundo.

Minister Maduro a presencia un Ceremonia di Aprecio na DEZHI pa extende un gradicimento na tur e boluntarionan y tambe miembronan di Prensa pa nan cooperacion pa cu e cursonan cu IDEA y EXPRODESK a ofrece durante aña 2019.

Minister di Cultura a haci un bishita na varios scol den diferente bario na Aruba pa entrega di e buki ‘Danki na Dje’ den cuadro di e celebracion di Dia di Betico. E mandatario a bishita St. Annaschool na Noord, St. Paulus School na San Nicolaas, Scol Basico na Washington, Maria Goretti School na Paradera y St. Franciscus College na Madiki. E mandatario a disfruta di un bunita programa cu e scolnan a prepara y tambe di bunita presentacionnan di e alumnonan tocante di Nos Libertador. Minister Maduro a pasa un rato ameno conbersando cu e hobennan y brindando nan informacion riba ken ta Betico y repasando su logronan pa Pais Aruba.

Minister Maduro a pasa bishita nos grandinan di Grupo Flor di Aloë den cuadro di Celebracion di Dia di Betico. E mandatario a entrega na nos grandinan un buki ‘Danki na Dje,’ cu ta contene un historia breve di nos Status Aparte. E dignatario a gradici e grandinan presente cu a lucha hunto cu Betico pa awe nos por tin tur locual Aruba ta ofrece nos.

Minister di Cultura a reuni cu miembronan di Fundacion SMAC y Fundacion Musica den cuadro di celebracion di Carnival 66 y Festival di Caiso y Soca. Carnaval ta e actividad cultural mas grandi di nos Pais cu ta atrae turista y ta yuda economia di Aruba. P’esey manera custumber Gobierno a duna un aporte financiero na SMAC y na Musica pa asina nan por cubri parti di nan gastonan. E mandatario a gradici e miembronan di SMAC y MUSICA pa nan trabou valioso pa asina pueblo di Aruba por disfruta di Carnaval 66.

E siman aki Minister Maduro a ricibi bishita di dos Embahador. Diamars e mandatario a ricibi bishita di cortesia di e Embahador nobo di Union Europeo na Guyana, sr. Ponz-Canto. Durante e encuentro Minister Maduro a gradici pa e yudansa cu Aruba ta haya pa concretisa e facultad SISSTEM y a informa cu nos Museo Archeologico Nacional cu ta financia pa fondonan pa desaroyo Europeo, ta bek den funcion.

Diahuebs e mandatario a ricibi e Embahador Hulandes na Trinidad & Tobago, sr. Raphaël Varga cu kende. Minister Maduro a amplia riba e maneho economico di Aruba y tambe riba e trabounan cu ta wordo haci riba e tereno cultural na nos Pais.

Ministerio di Cultura hunto cu Comision Celebracion Dianan Nacional a organisa diabierna anochi un Manisfestacion Cultural pa celebra hunto cu pueblo di Aruba, e fecha natal di Gilberto François (Betico) Croes. Nos mandatarionan di Aruba y un publico grandi a acudi na e Celebracion Cultural aki pa brinda honor na Betico Croes. Minister di Cultura na nomber di Gobierno a hiba un discurso den cual el a elabora riba e logronan di Nos Libertador y a recorda un y tur cu Danki na Dje, Aruba tin su simbolonan di identidad y nos Status Aparte pa por tuma nos mesun decicionnan y pa fiha nos propio destino. ‘Grupo di Betico’ acompaña pa un orkesta filarmonico, a regala nos pueblo, en conexion cu nan 50 aniversario un concierto espectacular. Gobierno di Aruba y pueblo henter a disfruta enormemente di e concierto. Un bunita homenahe cultural brinda na Nos Libertador.

Diasabra Minister Maduro tabata anfitrion na e Acto Protocolar riba Dia di Betico, na cual a acudi nos Gobernador sr. Alfonso Boekhoudt y su distinguida señora, coleganan Minister, Parlamentarionan, invitadonan y pueblo di Aruba. Minister President sra. Evelyna Wever-Croes a tene un bunita discurso tocante di Nos Libertador, despues sra. Omaira Britten a presenta un poema dedica na Betico Croes y e Grupo Muchanan Sabi a deleita nos cu nan cancionnan bon scogi. Un bunita mainta dedica na Nos Libertador.

Minister Dangui Oduber hunto cu un delegacion a bay Miami pa reuni cu Carnival Cruise Lines. Durante e reunion aki, Carnival Cruise Lines a duna Aruba e grato noticia cu Aruba a conkista e prome puesto como e miho destinacion y puerto riba nivel mundial. E linea di crucero a accentua e importancia di con Aruba ta desplega trabou di ekipo cu un colaboracion estrecho entre Aruba Tourism Authority y Aruba Ports Authority implementando e maneho estableci pa Minister di Turismo y Gobierno di Aruba. Carnival Cruise Lines ta e linea di crucero di mas grandi na mundo y a trece casi 200 mil turista crucero na aña 2019.

Minister Dangui Oduber a anuncia cu e programa di Hoben Activo, Hoben Feliz ta continua e siman aki te cu 12 di maart. Meta di e programa aki ta pa motiva y promove hobennan pa hiba un bida activo y saludabel door di involucra e hobennan cu actividadnan deportivo caminda nan abilidadnan social y emocional ta wordo mehora y caminda tambe e balornan humano mas importante ta wordo estableci. E programa Hoben Activo, Hoben Feliz ta 2 biaha pa siman na Sport Centrum San Nicolas y YMCA Dakota di 3or pa 4:30 di atardi, tur muchanan entre 8 pa 13 aña por participa. E programa aki ta completamente gratis y por pasa libremente pa registracion na Sport Centrum San Nicolas y na YMCA Dakota.

Dia 17 dia Januari 2020 tabata un dia importante pa cuido medico na Aruba. E prome operacion di retina a wordo haci den ImSan. Pa añanan Aruba ta manda miles di pashent pa Colombia pa haci e operacion di wowo aki, gastando miyones di florin. Awor nos hendenan ta haya e cuido na Aruba mes y den cercania di nan sernan keri. ImSan awor a inverti den un clinica especialisa den cuido di wowo y tin ekipo “state of the art”. Nos doctornan y nursenan a haña hopi entrenamento pa por uza lo ultimo de lo ultimo. Un otro “milestone” y cambio grandi den cuido medico na Aruba pa mehora nos servicio y cuido medico.

Minister Dangui Oduber a menciona cu tin hopi cambio positivo den maneho di adiccion. Pa añanan largo a lubida riba e ser humanonan aki y no tawata tin programa, no tawata tin maneho y no tawata tin direccion. Despues di mas di 1 aña Gobierno a logra pone un raad nobo den FMAA pa asina haya autoridad riba e fundacion. E raad nobo ta haciendo un tremendo trabou pa drecha e disaster financiero cu a hereda den e fundacion. Un otro problema cu a atende cu ne mesora ta e hecho cu no tin cifras di cuanto persona na Aruba ta sufri di adiccion di droga. A pone placa disponibel por medio di Sociaal Crisis Plan pa asina haci un investigacion profundo riba cuanto persona na Aruba ta consumi droga. Banda di esaki Minister Oduber a institui un Fact Team cu ta atende cu muchanan y hobennan cu tin problema di adiccion. Pa prome bes a pone fondo disponibel pa e programma B Smart di Fada cu ta un programa educativo y informativo cu Fada ta duna na scolnan primario y secundario pa asina conscientisa nos hobennan riba e consecuencianan di droga, alcohol y tambe adiccion di gaming.

Minister Dangui Oduber a trece dilanti den conferencia di prensa di diahuebs cu Aruba tin e capacidad pa test y detecta corona virus. Tur e simptomanan por wordo getest na Aruba y tur e zorgverleners ta na altura caba, si un persona bin cu e simptomanan aki, pa nos por registra esaki y double check cu World Health Organisation pa nos haya feedback cu si enberdad tin un caso cu por wordo confirma di e virus aki, cu te na e momento aki no ta e caso.

Comments

comments