Resumen di siman di Gabinete Wever Croes: Siman di 3 – 9 di februari 2020

Premier Wever-Croes a reuni cu representantenan di Sindicato TOPA riba diferente punto di preocupacion pa cu posicion huridico di ambtenaar.

Señor Abrahams di representacion di Hulanda na Aruba, a reuni cu Premier y a toca varios tema di e relacion entre Hulanda y Aruba.

Premier Wever-Croes a reuni cu e Commissie Versterking Democratisch Bestel, cu ta trahando riba fortificacion di nos institutonan halto di estado. Tambe a reuni cu señora Shahaira Kelly cu ta encarga pa institui e Ombudsman, Defensor di Pueblo cu ta un prioridad pa Aruba. Parlamento unanimamente ta sostene e instituto importante aki, cu pronto lo bira realidad.

Premier a asisti na e evento “Young Voices” den cual hobennan a wordo apunta pa hiba e mensahe di e SDG’s cu ta e metanan cu Nacionnan Uni a stipula pa crea un miho mundo pa aña 2030. Premier a gradici e hobennan pa acepta e retonan aki.

AZV a firma un convenio cu Diferente instancia relaciona cu e seguro medico pa empleadonan publico y empleadonan publico cu pensioen, e asina yama AZV+. Premier a dirigi algun palabra na tur invitadonan presente, treciendo dilanti e innovacion den cuido di salud.

Premier Wever-Croes tabata na Colombia y a reuni cu embahador di Reino na Bogota sr. Roodenburg y cu presidente di Holland House na Colombia, sr. van Bokhoven. A delibera con pa crea mas desaroyo entre Aruba y Colombia riba tereno di comercio, cultura y cuido medico. Premier Wever-Croes a presenta nos vision economico 2019-2021-

Colombia por hunga un papelimportante den esaki y lo explora tur posibilidad.

Na Bogota Premier a reuni cu CEO di Avianca Airlines sr. Anko van der Werff. Avianca ta un partner importante pa desaroyo turistico di Aruba y den transporte di pashentnan buscando nan salud na Colombia.

Premier tabata tin un bon reunion cu Presidente Ivan Duque di Colombia. A delibera riba varios tema di interes mutuo y con pa estrecha lasonan di Amistad y traha riba mas intercambio comercial y cultural. Presidente Duque di Colombia a expresa riba rednan social:

“Queremos estrechar nuestros lazos de amistad y que tengamos un mayor intercambio Comercial y Cultural”.

Minister di Husticia, mr. Andin Bikker, a continua cu e ciclo di reunionnan cu diferente stakeholder den nos comunidad pa cu e tema di siguridad. Asina a reuni durante siman cu representantenan di joyerianan. Durante e reunion Minister Bikker a propone pa pone e Mobile Command Center di KPA na diferente luga rond di Aruba, incluyendo e area di crusero. A base di esey diaberna ultimo KPA a pone dicho Command Center na e area di crusero, cual a wordo hopi aprecia.

Minister Bikker a inicia un ‘Request for Expression of Interest’ pa un proyecto piloto pa autonan di Polis por wordo ekipa cu computer. Esaki a keda anuncia durante un bishita di cortesia di Parlamentarionan sr. Rocco Tjon, sr. Alan Howell y sr. Hendrik Tevreden. Durante tratamento di Presupuesto 2018, Parlamento a presenta y aproba un mocion den cual a expresa e deseo pa bin cu un proyecto piloto pa autonan di Polis por ta ekipa cu computer. Diaranson Minister Bikker a laga publica un ‘Request for Expression of Interest’ pa asina inicia e proceso pa por cumpli cu e mocion. ‘Request for Expression of Interest’ ta un proceso transparente caminda basicamente ta pone cierto punto di salida pa invita companianan cu tin cierto experticio riba un area, cu den e caso aki ta on board computers pa auto di Polis, pa participa.

Durante e bishita di cortesia di e Parlementarionan, Parlamentario sr. Rocco Tjon a otorga na Minister Bikker un copia di cortesia di un ley di Iniciativa cu ta adresa e tema di identidad, pa asina por efectua controlnan mas efectivo. Minister Bikker a gradici e Parlamentarionan y a expresa su elogio y aprecio pa e hecho cu Parlamento ta eherce e derecho di presenta leynan di Iniciativa y asina na un manera positivo ta yuda trece solucionnan pa e retonan cu nos pais ta enfrentando.

Edificio na Wayaca pa acomoda Departamento di Recherche y Polis ta kedando cla. Minister Bikker a bay mira con leu e trabounan ta na e edificio di Wayaca unda pronto departamentonan di Recherche y Polis lo muda. E mudamento ta tumando luga debi na un situacion hereda di e gobierno anterior caminda cu e departamento di Recherche tabata traha den un edificio cu no tabata adecua. Pa pone Polis y Recherche traha den e edificio nobo mester a haci varios cambio fundamental, entre otro traha espacio pa haci interogacion, espacio pa detenido y varios otro medida di siguridad pa tanto e detenidonan y esunnan cu ta traha den e edificio. Minister Bikker ta contento cu e trabounan ta progresando y cu pronto tur Recherche por bay traha den un edificio nobo cu un ambiente di trabou mas adecua.

Diabierna na Steunpunt Kustwacht Savaneta a tuma luga un ‘Hostmanship session’ pa varios departamento di ministerio di Husticia. E departamentonan ta Instituto di Alarma y Siguridad (IASA), Cuerpo Especial Arubano (CEA), Korps Politie Aruba (KPA), Guarda nos Costa (GNC), Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS) y Korrektie Instituut Aruba (KIA).

Minister di Husticia, mr. Andin Bikker, riba invitacion di e departamentonan tabata presente pa e ‘kick off session Hostmanship’. E proyecto ta dirigi na inicia cursonan cu ta basa riba e filosofia di “Hostmanship’, caminda lo bay enfoca entre otro riba con pa atende cu reto y obstaculonan den un ambiente di positivismo y asina optimalisa servicio y e ambiente na trabou (‘work environment’).

Diasabra un rato prome cu salida di parada di Noord, Minister di Husticia mr. Andin Bikker tabata presente na warda di Polis na Shaba caminda a haci entrega di ‘earplugs’ na miembronan di Cuerpo Policial. Nos oido ta hopi importante y esey ta haci cu mester cuida nos oido contra zonido of musica duro. Un bunita gesto pa nos miembronan di Cuerpo Policial pa nan por cuida nan oido durante Paradanan di Carnaval 66. Minister Bikker a desea un dushi temporada di carnaval na henter Pueblo di Aruba y a pidi pa respet pa otro y cuida nos muchanan.

Siman pasa a tuma luga na Aruba e reunion interinsular pa loke ta preparacion di e opleidingsschool pa futuro maestronan cu ta parti di e acuerdo di e Vierlandenoverleg entre e diferente ministernan di enseñansa den Reino. Esaki lo bira un forma innovativo di preparacion di maestronan y Aruba ta hugando un papel clave den esaki. Den mesun indole di inicia programanan nobo di enseñansa, a delibera riba diferente initiativa na nivel di formacion profesional cu pronto lo keda anuncia.

JFK centre ta den su ultimo fase pa por risibi e yabi pa e luga di innovacion y educacion.

Durante un ceremonia cultural Minister Xiomara Maduro a brinda homenahe na sra. Rosalinda Luydens, sr. Claudius Philips y sr. Robert Jeand’or den presencia di nan famia y amistadnan na Fort Zoutman. Tres persona cu a duna un aporte valioso na cultura di nos Pais.

Sra. Rosalinda Luydens cariñosamente yama Tante Lilly a wordo honra como e persona cu a inicia y organisa carnaval den bario di Noord.

Sr. Claudius Philips y sr. Robert Jeand’or a wordo honra como artistanan local y internacional cu a contribui riba e tereno di musica na desaroyo di nos cultura.

Durante di un ceremonia dedica na e tres baluartenan cultural, Minister di Cultura a hiba palabra pasando un tiki door di historia di cada un y na nomber di Gobierno di Aruba a gradici nan pa nan contribucion na desaroyo di cultura di nos Pais. Como muestra di aprecio, Minister Xiomara Maduro a brinda un plakaat na cada baluarte como un lider den comunidad cu a contribui na nos cultura.

Diabierna den representacion di Minister President sra. Evelyn Wever-Croes, Minister Maduro a hiba palabra na ocacion di e desvelo di e proyecto RECIP IV di WEB. Un momento importante den historia di produccion di awa potable y di coriente na nos Pais, ya cu nos ta bay pasa pa un era den cual WEB lo no bay haci uzo di boiler mas y lo bay completamente over riba e motornan di RECIP otro aña. Minister Maduro a felicita Gerencia y trahadonan di WEB cu e ‘milestone’ aki y a gradici e compania internacional Wärtsilä y e companianan local ALBO Aruba, CVC Construction and Management y Twentsche Kabel Fabriek pa nan cooperacion pa haci e proyecto importante aki na Aruba posibel.

Diasabra Minister di Cultura a presencia e di 49 Festival di Tumba di Aruba den Carnival & Entertainment Village. E mandatario tabata tin e placer di por a corona e Rey di Tumba kende a keda den persona di sr. Jerrino ‘Bass’ Ridderstap. Minister Maduro ta felicita e finalistanan Jerwin Hernandez y Gilaine Wester y tur e participantenan. Danki pa laga Pueblo biba nos cultura. E mandatario ta felicita tambe sr. Roy Sneek, na kende SMAC a dedica e di 49 Festival di Tumba di Aruba. Masha pabien Meneer Sneek.

E siman cu a pasa Minister Marisol Lopez-Tromp durante rueda di prensa di Gobierno a elabora riba e vision di e Ministerio accentuando e importancia pa tin balansa entre desaroyo di nos isla y cuido di naturalesa.

Ademas a reuni cu directornan di departamento di Infra pa trata e cambionan cu ta bin na DIP/ DOW entre otro trabounan di renobacion, particularmente pa aumenta eficiencia den e departamento y mehora servicio na cliente.

Riba invitacion di International School of Aruba, Minister Lopez-Tromp a duna un presentacion relaciona cu Medio Ambiente y alabes contesta preguntanan di e muchanan. Un tema importante pa nos muchanan amplia nan conocemento riba dje.

