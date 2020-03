Resumen di siman di Gabinete Wever Croes: Siman di 23 Februari -29 Februari 2020

• Siman pasa Aruba a celebra Carnaval 66 grandemente. Premier a felicita Aruba pa Carnaval 66 cu tabata tremendo y luhoso. Premier a gradici tur lider di grupo, participante, musico y publico carnavalista pa engrandece Aruba su Carnaval. Awor despues di un bunita celebracion di carnaval, ban uni cu e mesun pasion, dedicacion y creatividad pa sigui hiba nos pais padilanti.

• Premier a reuni cu Consul General di Colombia na Aruba, sra. Francia Rodriguez. A intercambia di ideanan pa mas cooperacion entre Aruba y Colombia.

• Dia 27 di februari ultimo na Plaza Juan Pablo Duarte, a conmemora den un ceremonia protocolar e di 176 aña di Independencia di Republica Dominicana. Mandatarionan di nos pais a reuni hunto cu Consulado Domincano y invitadonan pa recorda e fecha importante aki. Premier a hiba palabra y felicita tur esnan cu ta radica aki y ta comparti y aporta cu nos pais Aruba.

• Aña 2020 ta aña di Innovacion y Enseñansa. Premier Wever-Croes a ricibi bishita na Bestuurskantoor di klas 2 di Colegio San Antonio cu ta hayando les di Staatsinrichting y Overheid. Hunto cu Minister Maduro, Minister Lampe, Minister Bikker y Minister Lopez-Tromp a contesta tur e preguntanan di e alumnonan y a duna hopi informacion. Ta hopi importante pa inverti den nos hobennan.

• Un di e scolnan piloto multi lengual di Aruba cu resultadonan hopi impresionante y impactante. Premier por a mira con lesnan ta wordo duna den e proyecto piloto y e pasion di e cuerpo di docente. No solamente e alumnonan ta domina e materianan miho, nan ta expresa nan mes tambe cu mas siguridad y nan nivel di Hulandes tambe ta bon. Esaki sigur ta un desaroyo positivo

• Diabierna ultimo Premier, hunto cu sra. Eva Schloss, ruman di Anne Frank, e haci un ofrenda floral na e estatua di Anne Frank. Anne Frank ta un simbolo di e di dos guera mundial cu a bira conoci despues di su morto cu e publicacion di e Diario di Anne Frank. E ta un di e bukinan mas conoci mundialmente den cual e ta describi su bida y di su famia den nan luga di sconde durante añanan 1942 pa 1944 durante e ocupacion aleman di Hulanda den di dos guera mundial. Eva Schloss ta na Aruba pa un seminario diadomingo awor.

• Premier diaranson ultimo a desea henter nos comumidad un bon comienso di e temporada di cuaresma.

• Durante siman un klas di Colegio San Antonio a bishita Bestuurskantoor unda cu nan a haya e oportunidad pa conoce diferente Minister. E hobennan a bishita oficina di Minister Lopez-Tromp kende a combersa cu nan conhuntamente cu Prome Minister. Nan a haci diferente pregunta y tabata interesa den e trabou como Minister, pues nan a ricibi un tour di e oficina y a mira documentonan. Di e forma aki nan a haya un bista di con e trabou ta wordo realisa y trabounan cu ta bezig cu ne. Sigur un bishita hopi agradabel!

• Dia 27 di february a celebra dia di independencia di Republica Dominicana, Na e ocasion Minister Lopez-Tromp a comparti un mainta agradabel riba Plaza Juan Pablo Duarte pa celebracion di e fecha. Pabien ainda na henter comunidad Dominicana na Aruba!

• Prome cu e siman a conclui, Minister Lopez-Tromp tabatin un reunion cu representante di Secrets Baby Beach Resort Aruba y a ricibi update di e desaroyonan di e proyecto.

• Despues cu casi 1 luna cu Departamento di DIP a keda cera pa Construccion/ Renobacion, Introduccion di Sistema Digitalisa y Autonomo y tambe Curso pa prepara empleadonan pa e fase nobo, por anuncia, cu entrante dialuna 2 di maart, DIP lo reanuda servicio pa publico. Tin algun trabounan cu falta pa keda cla ainda, pero esaki lo no stroba e servicio pa publico.

• Diamars 25 di februari Minister di Husticia mr. Andin Bikker a reuni cu Parlamento pa duna un splicacion tecnico riba e ley di iniciativa di ex-miembro di Tweede Kamer sr. Van Laar pa introduci cierto cambio den articulonan 14 y 38 di e Statuut di Reino. E ley a wordo trata na juni 2016 den Tweede Kamer. Mr. Andin Bikker a forma parti di un delegacion di Parlamento di Aruba e tempo ey y a presenta un amienda: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160608/gewijzigd_amendement_van_de/document3/f=/vk4tftgnf4xx.pdf y un mocion. E mocion a keda aproba pa pidi conseho di Raad van State pa cu e amienda presenta pa Bikker c.s. den cual ta boga pa Parlamentarionan di Aruba, Corsou y Sint Maarten haya derecho pa por entrega concept-Rijkswetten. Raad van State a conseha cu como alternativa lo por duna cada Parlamento como organo un derecho asina. https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20161111/voorlichting_van_de_afdeling/document3/f=/vk96oo529zzx.pdf.

• Diahuebs den conferencia di prensa di Gobierno, Minister Bikker a trece dilanti cu Academia di Ley ta bay bira un realidad cu introduccion di un Aruba Desk di Caribbean Centre for Legislation. Durante su bishita siman pasa diahuebs na Corsou pa apertura di Caribbean Centre for Legislation, Bikker a propone pa haci apertura di un Aruba Desk y asina extende e Caribbean Centre for Legislation pa por ofrece cursonan na Aruba. E idea ta pa por inicia e aña aki cu training di como 15 Certified Legislative lawyer, pues juristanan certifica den e tecnica di traha conceptonan di ley. Minister Bikker a splica cu leynan por wordo mira como e software di un pais, y pues ta esencial pa Gobierno y Parlamento. P’esey ta sumamente importante pa por train mas persona cu expertisio riba e tereno di traha conceptonan di ley.

• Tambe Minister Bikker a trece dilanti cu den luna di maart ta spera cu lo por bay trata conhuntamente cu Parlamento diferente concepto di ley, cu lo trece cambionan cu ta pendiente pa basta tempo. Ta e intencion pa bay trata entre otro e ‘Boek 2’ di e Codigo Civil cu ta e Codigo Corporativo, riba cual durante varios aña comision di expertonan a traha. Tambe tin intencion pa bay trata conhuntamente cu Parlamento e Codigo di Procedemento Penal (Wetboek van Strafvordering) nobo cu ta un ley cu desde 1997 no a conoce un update. E cambionan aki ta bay yuda tur Ordedienst cu ta atende cu e Wetboek van Strafvordering pa nan tin instrumento huridico nobo pa por combati criminalidad.

• E siman aki ta di bishita na Aruba representantenan di Leerorkest Curaçao, Leerorkest Bonaire y Leerorkest Nederland y conhuntamente cu Leerorkest Aruba lo tin varios actividad, entre otro na Cas di Cultura. Na April di 2019 Minister Bikker a propone un “Letter of Intent” cual a wordo firma hunto cu Minister di Husticia di Hulanda, Prof. dr. Ferdinand Grapperhaus, y colega Minister di Enseñansa, sr. Rudy Lampe, pa bay insitui Leerorkest Aruba. E instituto di Leerorkest ta duna studiantenan e oportunidad pa durante of despues di scol haya educacion gratuito di musica, pa cual meta 144 instrumento a yega como donacion for di Hulanda. Diaberna atardi minister Bikker a pasa bishita e grupo di delegadonan di como 40 persona cu ta di bishita na nos isla.

• Diaberna Minister Bikker hunto cu representantenan di KPA y di Censo a haya presentacion di un sistema pa haci reservacion online pa examen di rijbewijs, cual sistema ya caba ta funciona na diferente pais den Reino. Ta e intencion pa e sistema por bay funciona a corto plaso y asina pronto lo por haci reservacion online pa pasa examen di rijbewijs.

• Minister di Enseñansa Armando Lampe a facilita un biaha mas e continuacion di e training di docentenan pa nan bira certified Montessori teachers, cu specialistanan di Hulanda. Minister Lampe a tene un anochi informativo cu mayornan na Colegio Hilario Angela pa splica nan di e plan pa haci e scol aki e prome scol publico Montessori.

• Tambe a organisa e prome encuentro di stichtingen Leerorkest di Reino, cu participacion di Hulanda, Corsou, Boneiro y Aruba. Ta trata di un workshop pa prepara esnan responsabel pa e idea di Leerorkest unda Aruba ta hunga un rol clave pa musica bira loke ta uni nos den Reino y e meta ta pa ningun mucha keda sin realisa su talento musical.

• A realisa e traspaso oficial di JFK Education Centre di AIB bank pa Minister di Enseñansa y pronto tur departamento di enseñansa lo muda pa e luga historico aki.

• Recientemente Minister Chris Romero a tene un reunion cu tur Director di departamentonan cu ta resorta bou di Ministerio di Transporte, Comunicacion y Sector Primario, pa asina haya updates di loke ta e maneho cu a delinea pa tur e departamentonan aki.

• Den un Conseho di Minister y bou iniciativa di Minister Chris Romero, a dicidi unanimamente cu lo retrasa e vigencia di e ley di medio ambiente. E desicion aki a wordo tuma cu e finalidad di sinta cu e stakeholders principal cu lo keda afecta di un of otro manera cu dicho ley, pa asina yega na un consensus cu lo ta na beneficio di nan mes y como tamne di nos flora y fauna.

• Minister Romero, encarga cu Sector Primario, ta bastante activo den nos agricultornan y criadornan local. E Titular di e Cartera di Sector Primario ta realisando diferente bishita na cunucunan local pa asina mira di cerca e trabounan realisa pa nos hendenan di Sector Primario, pero tambe pa scucha nan sugerencianan personalmente.

• Diamars Gobierno a haya bishita di e alumnonan di klas 2 di Colegio San Antonio MAVO. Esaki ta relaciona cu e les di ‘Staatsinrichting’ y den cuadro di esaki e hobennan a haci un bishita na Gobierno pa conoce e trabao y responsabilidad di e mandatarionan. Minister Xiomara Maduro tabata tin e oportunidad pa comparti cu e studiantenan informacion riba e trabou cu su persona como mandatario encarga cu Finansa, Asunto Economico y Cultura ta haciendo den Gobierno di Aruba. E studiantenan a haci varios pregunta pa cual e mandatario a duna contesta y splicacion riba esakinan. Tabata un momento hopi ameno y sigur educativo pa e studiantenan di klas 2 Colegio San Antonio Mavo.

• Diaranson anochi Minister di Cultura a presencia lansamento di e buki ‘Mama di nos Cultura Bernadina Growell-Kock’ durante cual e mandatario a hiba un discurso. E dignatario a felicita Fundacion Bernadina Growell y famia Growell cu e publicacion aki cu ta un aporte grandi na documentacion di historia di nos baluartenan di cultura. Minister Xiomara Maduro a ricibi un ehemplar di e buki cu ta conta historia di bida di Bernadina Growell (q.e.p.d.) y canticanan cu el a scirbi. E mandatario a gradici Fundacion Bernadina Growell pa e bunita buki y a felicita e Fundacion cu e logro aki.

• Diahuebs Minister Xiomara Maduro a celebra hunto cu e colonia Dominicano na Aruba e di 176 aniversario di e Independencia di Republica Dominicana na Plaza Juan Pablo Duarte. Durante un ceremonia protocolar Prome Minister sra. Eveline Wever-Croes a haci e apertura di e celebracion di e fecha importante aki cu un bunita discurso den presencia di Gobernador di Aruba, Presidente di Parlamento, miembronan di Parlamento y coleganan Minister. Un bunita mainta den cual a conmemora e lasonan di hermandad cu tin entre Aruba y Republica Dominicana. E mandatario a felicita e comunidad dominicano y a gradici nan pa stima y yuda den progreso di Pais Aruba.

• Diahuebs Minister Maduro a reuni cu sra. Vannesa Satur di United Nations World Tourism Organization (UNWTO) y ehecutivonanan di Oficina di Estadistica (CBS) riba e trabounan cu a wordo haci pa asina Aruba por conta cu un ‘Tourism Satellite Account’ (TSA). E TSA ta brinda nos informacion di e impacto directo cu turismo tin riba e economia di nos Pais, cual ta yega na 20% di nos GDP. E informacion compila den e TSA ta importante, ya cu e TSA banda di ta duna bista riba e tamaño y impacto directo di turismo riba nos economia, ta brinda informacion detaya di e consumo di nos bishitantenan, e oferta y e importacion necesario pa cumpli cu e demanda aki. Minister Maduro ta gradici sra. Satur y su coleganan di UNWTO y tambe tur e ehecutivonan di CBS pa e trabou importante aki pa Aruba. E TSA lo keda oficialmente publica na juni 2020.

• Diahuebs atardi Minister Maduro a reuni cu sra. Clair Brown kende ta fundadora di e fundacion ‘Everything is Possible,’ cu ta dirigi riba intercambio riba e tereno di arte y deportivo entre hobennan menos afortuna di Gran Bretaña y varios Pais na mundo, incluso Aruba. Sra. Clair tin 16 aña bishitando Aruba y di e manera aki a dicidi di lanta e fundacion ‘Tur cos ta posibel’ cu e mesun meta, pa hobennan menos afortuna di Aruba tambe haya oportunidad di intercambia cu hobennan di Gran Bretaña y resto di mundo. E programa ta wordo haci posibel cu fondonan Europeo destina pa hobennan por tin intercambio, por traha trabou voluntario y tambe di vocacion. Na Aruba sra. Brown ta traha hunto cu sr. Freddy Tromp pa intercambio riba tereno di arte y sr. Franklin Priest pa intercambio deportivo. Ya caba riba e tereno deportivo tabata tin un intercambio na unda un coach a bin Aruba pa duna clinica pa e hobennan di Brazil Junior y FC San Nicolaas. Na april proximo lo tin intercambio riba tereno di arte na unda un grupo di hoben lo biaha pa Gran Bretaña pa por comparti cu hobennan di Cyprus y Gran Bretaña. Minister Maduro ta gradici sra. Brown pa e bunita proyecto aki ta gradici sr. Tromp y sr. Priest pa pone nan tempo disponibel pa e proyecto aki por ta exitoso y di hopi beneficio pa nos hobennan di Aruba.

• Diahuebs Minister Maduro a presencia e inauguracion di ‘Trankilo’ pool exclusivo pa adulto na Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & Casino. Esaki ta un inversion grandi di Hyatt Aruba pa asina ofrece un producto di calidad halto y exclusivo na nos bishitantenan. Minister Maduro a gradici e GM y e staff presente pa e bunita inversion aki y e confiansa cu Hyatt ta demostra den Aruba su economia.

• Diabierna mainta Minister Maduro a haci apertura di e seminario ‘The System of Tourism Statistics’ organisa pa Oficina di Estadistica CBS. Durante e seminario tur departamento y instancia cu ta colecta informacion di turismo na Aruba tabata presente pa asina por a mira e resultado di e trabou cu a wordo haci pa CBS asisti pa United Nations World Tourism Organization UNWTO pa yega na un Tourism Satellite Account TSA pa Aruba. E TSA ta brinda informacion detaya di e impacto directo cu turismo tin riba e economia di Aruba y tambe ta brinda informacion importante cu por wordo uza pa haci pronostico economico via e modelo macro economico MARUBA desaroya pa Departamento Economico di Aruba. Minister Maduro ta gradici UNWTO pa nan sosten continuo na CBS y Gobierno di Aruba pa implementa e TSA pa asina promove miho data, miho decision, miho bida y un miho Aruba.

• Pa promer biaha den historia gobierno y AZV a laga haci un investigacion profundo riba e gastonan di AZV y tambe duna proyeccionan pa futuro. Direcreur di AZV a presenta e resultadonan di e “doorlichting” na minister Dangui Oduber. Despues di e doorlichting aki ta sigui un plan con pa maneha e gastonan pa garantisa e sostenibilidad di e fondo.

• Apesar di hopi inkietud den nos comunidad pa loke ta corona virus, Ministerio di Salud ta continua di informa pueblo con pa evita di contrae e virus aki. Informacion ta wordo duna riba diferente media di comunicacion y social. Importante ta pa laba man constantemente

• Stashinan na Kapel di AltoVista. Algun luna atras nos a anuncia un bunita proyecto pa Kapel di Alto Vista y awor esaki a keda cla. Contento cu nos por a realisa e proyecto

• Diahuebs Minister Dangui Oduber a bishita Centro Kibrahacha. Minister a pasa un rato masha ameno cu nos pensionandonan. Ta hopi importante pa keda sostene e centro mirando e trabou noble cu nan ta haci y con nan ta organisa diferente actividad pa mantene nos grandinan hopi activo. Un aprecio enorme pa e trabounan aki.

• Iluminacion na Veld di United. Trabounan di instalacion di luz na veld di United ta avansando. Contento di por contribui na deporte di e forma aki. Dentro di poco lo instala e luznan pa asina por cuminsa uza e veld den oranan di anochi. E finalisacion di e proyecto aki lo ta den maart 2020.

• Diahuebs anochi Gobierno di Aruba tawata presente na Hyatt Regency Aruba caminda a presenta nan piscina nobo pa adulto. Un inversion di $10 miyon cu ta crea 28 cupo di trabou. Esaki un biaha mas ta muestra di confiansa den maneho di turismo, den nos Gobierno y nos economia. Danki na Hyatt Regency Aruba pa e confiansa demostra den pais Aruba y pa e inversionnan continuo den upgrading di nan amenities.

• Bishita na veld di Riverplate pa cu e estado deplorabel y no apto pa deporte.

18 januari ultimo e postenan di luz a bin abou durante wega di Lifida na Sv Riverplate. E consecuencia por tawata fatal pero danki Dios no tawata tin herido. Sv Riverplate a acerca Lotto pa pidi nan ayudo pa pone e poste di luznan aki bek. Manera por a anticipa nan a wordo nenga pa Lotto. Ta hopi lamentabel cu Lotto y Canadian Bank Note no ta wak e urgencia den inverti den poste di luz y infrastructura. Sv Riverplate a invita Gobierno y Parlamento pa expresa nan preocupacion y nos lo explora wak con nos por yuda nan.

• Aruba ta e promer pais den Caribe cu su propio academia di futbol. Diahuebs atardi Minister di Deporte Sr. Dangui Oduber tabata presente na Compleho Deportivo Frans Figaroa pa e lansamento di e academia nobo di AVB.

• Gobierno ta haciendo tur esfuerso pa yuda deporte, apesar di e retonan cu tin, Gobierno ta sigui yuda organisacionnan deportivo por medionan creativo. E maneho di Ministerio di Deporte tur ta entre otro riba mantencion di infrastructura di facilidadnan deportivo.

• Varios compleho deportivo ta hayando materialnan, lusnan LED y turf. Actualmente veld di United tambe ta hayando su lusnan pa asina e ekipo por practica parti anochi. E mandatario a bisa cu di su parti e lo sigui reuni cu diferente federacionnan deportivo pa asina mira unda Gobierno por yuda mehora e deporte. Sin facilidad e muchanan no por practica e deporte y e deporte no ta wordo desaroya.

• Diabierna atardi Minister Dangui Oduber a presencia un desfile colorido caminda tur e teamnan a wordo introduci. Apertura Aruba Little League & Softball a ser dedica na 4 baluartenan den e mundo di Little League, Sr. Alberto “Betto”Roga, Sr.Joy Orman, Sr.Serio Romney y Sr. Norman “Truck” Sylvania kende no por tabata presente, pero su talentoso yiu Pitcher Kelvin Sylvania a represente pa tuma e plakaat.

Comments

comments