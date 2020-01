Resumen di siman di gabinete wever-croes: 12 – 19 di januari 2020

Premier Evelyn Wever-Croes a reuni cu Minister Raymond Knops encarga cu asuntonan di Reino. Premier Wever-Croes a expresa cu e tabata un bon reunion den cual a toca varios tema financiero. Ambos mandatario a expresa despues di reunion cu Aruba no ta caminda cu nos mester ta ainda pero nos ta riba e bon caminda.

Hunto cu Minister Knops di asuntonan di Reino, Premier Evelyn Wever-Croes a bishita Fundacion Hende Muher den Dificultad cu ta haci un labor enorme den yuda hende muhe y hende homber den dificultad. Y awor danki na e fondo di Hulanda, lo por expande e capacidad. Minister Knops a keda impresiona cu e trabounan di e Fundacion.

Premier Evelyn Wever-Croes hunto cu Minister Raymond Knops a bishita Imsan. Premier Wever-Croes a keda impreciona cu nan facilidadnan y ekiponan nobo. “Mi ta sinti cu awor si nos ta tumando pasonan grandi pa mehora e cuido di salud. Nos no ta ainda caminda cu nos mester ta pero nos ta riba e bon caminda”.

Den e caso tristo di destruccion na Scol Cacique Macuarima Premier Evelyn Wever-Croes a bishita e scol pa duna sosten na cabesante Rachelle Croes, e ekipo di maestronan, na comision di mayor y alumnonan. “Locual cu a pasa ta hopi tristo y nos ta condena esaki. Nos lo percura pa e scol surpasa esaki y sali mas fuerte di dje”, Premier a duna di conoce.

Diaranson ultimo Sint Dominicus College a cumpli 105 aña di existencia. Premier Evelyn Wever-Croes a asisiti na e celebracion cu a inicia cu un bunita Santo Sacrificio di misa y a continua cu un receptie na school. Pabien na Dominicus College.

Gobernador sr. Alfonso Boekhoudt a ofrece un recepcion di aña nobo y a enfoca den su discurso pa como comunidad nos no conforma nos mes cu cosnan di custumber, pero si enfoca pa prepara nos siguiente generacionnan pa e retonan di futuro. Premier Evelyn Wever-Croes y coleganan a asisti na e recepcion.

Siman pasa Premier a invita tur e reinanan cu a representa Aruba dignamente den exterior aña pasa. Cada un ta un embahador di Aruba y a sa di representa nos pais y den nomber di Gobierno di Aruba Premier a gradici nan pa promove Aruba den exterior

Finalisando e siman, Premier a asisti na e SKOA Expo, un tremendo evento den cual tur 46 scol di SKOA a reuni. Nan a decora nan stand cada un na forma unico pa asina por brinda informacion na tur mayor. E docentenan ta sumamente entusiasma y ta demostra un pasion y amor grandi pa enseñansa y pa nos muchanan. Pabien SKOA cu e iniciativa aki.

Minister di Turismo a informa cu turismo na Aruba ta pasando den su miho momentonan den historia di nos pais. Aña 2018 por a wordo considera un di e miho añanan caminda tur indicador a demostra un crecemento. Aña 2019 no tawata diferente y ta aun un miho aña cu aña 2018. E indicadornan hotelero a demostra un otro aña record pa loke ta trata performance di hotelnan.

• Grado di ocupacion a aumenta 0.9%

• Average daily rate a crece 6.2%

• RevPar a conoce aumento di 7.5%

Tur esaki ta crecemento riba crecemento di aña 2018.

A lansa un programa di certificacion nobo pa negoshinan cu ta brinda servicio y productonan di calidad. Ministerio di Turismo ya pa varios tempo tin como obhetivo pa focus riba bishitantenan cu un entranda anual di 150 mil dollar bay ariba. Quality Seal lo tin como obhetivo pa reconoce negoshinan local cu den un manera consistente ta brindando servicionan of productonan unico y di calidad halto. E tool aki lo encurasha negoshinan, especialmente esnan den e sector di horeca pa uza “best business practices”. Den e manera aki negoshinan di calidad lo haya nan reconocimento mereci y asina tambe lo por wordo identifica pa e turista como un “high service, high quality” business. E meta ta cu pronto local y turista lo por cana rond y mira si un negoshi of instancia tin su ‘quality seal’ bisando cu nan a pasa tur e check items nan riba calidad di producto y servicio brinda na nos turismo.

Dialuna Minister Dangui Oduber a confirma e salida di Ezzard Cilie. Minister a informa hunta di supervision for di juni 2019 cu mester cuminsa busca un remplasante mirando cu su contract ta bay termina na December 2019. For di masha tempo e situacion na hospital no ta esun di miho y esaki tin di haber cu e maneho di hospital y tambe e supervision cu tabata tin. Minister Dangui Oduber ta convenci cu un era nobo lo cuminsa na hospital caminda lo cuminsa atende cu problemanan cu tin y trece cambio den maneho pa mehora servicio. Hospital tin tur e potencial pa bira un tremendo hospital y cu e cambionan na caminda lo bay cumpli cu esaki tambe!

Siman anterior a cera cu un reunion importante diabierna atardi entre Ministernan Glenbert Croes y Andin Bikker cu stakeholders di veld social – hudicial pa loke ta trata negligencia di mucha durante Carnaval.

Durante e reunion e team di Sociaal Crisisplan a presenta un plan mediatico con pa bay crea e consciencia di responsabilidad cerca cada mayor pa cu cuido y proteccion di cada mucha cu ta un derecho universal adkeri cu e tratadonan ratifica pa Pais Aruba.

Dialuna durante Rueda di Prensa e plan mediatico a keda presenta na prensa y comunidad di Aruba. E plan a haya apoyo di e veld social como tambe di prensa pa hunto nos crea un plataforma nacional di responsabilisacion cu e mayor tin pa cu su yiu. ‘Ban Cuida nos Muchanan den Carnaval’ ta nomber di e campaña cu lo ser hiba.

Minister Glenbert Croes a reuni cu Sindicato di Polis riba algun punto di preocupacion laboral cu nan tabatin. Reunion a bay den bon ambiente.

Minister Glenbert Croes un biaha mas a haci un yamada na tur hoben cu kier rehace nan bida, pa join Formacion Social. Hobennan cu diploma di MAVO awo tambe por inscribi specialmente si nan ta interesa pa join Arumil despues. Pa inscribi yama Jessica Ras na +297 569 1586

Minister Glenbert Croes a reuni cu GM di Aeropuerto riba oportunidadnan laboral cu ta bay presenta. Un reunion cu a bay den bon ambiente y comprension mutuo pa oportunidad pa nos hendenan local por haya trabou.

E titular di Asunto Social conhuntamente cu Minister Presidente y Minister di Husticia a reuni cu representantenan di Commandeur Pieter Boerschool pa e problemanan social cu ta lantando cabes pa cual nan ta pidi pa ayudo. E reunion lo continua.

Ta claro si cu Sociaal Crisisplan ta creando e consciencia y ta haciendo tur hende atento riba siguridad di nos criaturanan.

Minister di Enseñansa a cuminsa e siman cu apertura simbolico di e prome scol virtual na Biblioteca Nacional cu apoyo di Gobierno. Minister di Enseñansa a firma un MOU cu K12, e scol online mas grandi na Merca. Diferente stakeholders a reuni cu K12 cu ta interesa pa introduci online schooling den e sistema di Aruba.

Minister di Enseñansa a presenta e trainers di Hulanda tocante digiboards Prowise na diferente stakeholders, entre otro scol di Polis tambe ta interesa.

Minister di Enseñansa a inspecciona e JFK Centre den cuadro di e preparacionnan pa muda tur departamento di enseñansa den e proximo simannan.

A cera e siman cu bishita di Minister di Enseñansa na ExpoSkoa, cu tabata un exito mirando e cantidad di bishitantenan.

Minister di Husticia mr. Andin Bikker dialuna tabata den conferencia di prensa di Gobierno. Relaciona cu e melding di menasa di posibel tiramento na scol y e candela na scol Cacique Macuarima, Minister Bikker a anuncia cu lo amplia e Task Force di experto pa siguridad pro-activo su tarea, pa inclui scolnan. Asina lo bay evalua kico ya tin instala pa cu siguridad y mehora of optimalisa esaki. E Task Force lo bay reuni cu sector di joyerianan, casinonan, hotelnan, banconan y awor tambe cu scolnan, pa amplia siguridad. Lo bay instala sistemanan di alarma, entre otro pa candela, pero tambe pa medio di cual por djis primi un boton y notifica Polis ora di un emergencia, pa asina haya asistencia mesora.

Durante siman Minister Bikker tabata den cumbre di Ministernan di Husticia di Reino, ‘Justitieel Vierpartijenoverleg’ na Corsou. Varios punto di agenda cu a wordo proponi pa Minister di Husticia di Aruba a haya sosten den e puntonan acorda (“Besluitenlijst’). Asina por menciona cu e punto di agenda pa institui un grupo di trabou pa explora cooperacion riba e tereno di ‘Restorative Jusitice’ (‘herstelrecht’) a haya sosten. Restorative justice ta regarda programanan dirigi na restaura e daño causa na victimanan di crimen, pa medio di resolucion alternativo y ta yuda promove e rehabilitacion y re integracion di un hoben cu a comete un hecho castigabel.

A base di proposicion di Minister Bikker, hunto cu Minister Raymond Knops di Hulanda, a sigui e recomendacion di e Interparlementair Koninkrijksoverleg (‘IPKO’) pa institui un Task Force cu lo bay inventarisa y bin cu recomendacionnan pa cu e circunstancianan di detencion den e institutonan penitenciario. Manera conoci Minister Bikker ta avansando riba e plan pa yega na un KIA nobo y su persona y e JVO siguramente a aprecia cu den cuadro di IPKO a duna atencion na e tema con lo por mehora e institutonan penitenciario.

Un otro proposicion di Minister Bikker pa por structura y amplia e cooperacion pa cu vehiculonan y material specialisa pa Cuerpo Policial, Brandweer, CEA y BOT/K9 cu tambe a haya sosten amplio.

A base di proposicion di agenda di Minister Bikker ademas a toca e tema di asilo pa loke ta regarda maneho y leynan, caminda cu Minister Bikker a comparti e pasonan cu Aruba a tuma riba e tereno aki, entre nan introduccion di un ley nobo (AB 2019 no. 40) cu ta regarda un procedura moderno y efectivo pa atende cu peticionnan di asilo, cual a pone cu peticionnan pa asilo na frontera a baha substancialmente. A base di un otro proposicion di e delegacion di Aruba, JVO a dicidi pa pidi e College van Korpschefs explora e posibilidad di cooperacion riba tereno di training y cursonan, conhuntamente cu Dienst Speciale Interventies. Ademas a base di un otro proposicion di e delegacion di Aruba, JVO a pidi e directornan di e institutonan penitenciario pa explora cooperacion riba tereno di institucion di programanan pa detenidonan cu bin na remarca, por sigui cursonan pa prepara nan pa re integra den comunidad ora nan caba di sinta nan castigo y asina evita cu nan ta cay bek den criminalidad.

E delegacion di Aruba tambe a haya hopi elogio pa e plan delinea conhuntamente cu Fundacion Respaldo pa bay ofrece cuido medico specialisa (‘forensische zorg’). Finalmente e delegacion di Aruba a amplia riba e leynan pa introduci ESTA (‘Electronic System for Travel Authorisation’), APIS (‘Advanced Passenger Information System’) y PNR (‘Passenger Name Record’). Pues un Cumbre di Ministernan di Husticia di Reino sumamente exitoso.

Durante conferencia di prensa Minister di Finansa a anuncia cu a prolonga e fecha di pago di number di auto pa e prome mita di aña pa 28 di februari. E fechanan pa pago di number di auto ta ancra den un Ley for di aña 2016 cu a drenta na vigor na aña 2017. Ta asina cu tur usuario cu tin un vehiculo di motor tin e deber di paga e impuesto aki pa por haci uzo di e vehiculo. DIMP ta ofrece e posibilidad pa haci e pago online y bo no mester para den rij mas pa busca bo comprobante. Awor bo por manda un email na impuesto.aw cu bo nomber, persoonsnummer, number di auto y un snapshot di bo pago y DIMP lo email bo e comprobante. DIMP ta habri riba tur diasabra cuminsando dia 18 di januari te fin di februari di 8or di mainta pa 2or di merdia pa atende tur pago di impuesto. Un recordatorio pa tur usuario di un vehiculo paga number di auto prome cu 28 di februari 2020.

E siman aki Minister di Finansa a reuni cu APFA y a trata varios tema. Entre nan, e mandatario a wordo informa riba e situacion financiero di e instancia cu ta maneha e fondo di pensioen pa empleado publico di Gobierno. E fondo a recupera mas lihe cu premira debi na inversionnan haci y den 2019 pa prome biaha ta surpasa e 100% di e cobertura necesario. Ta importante pa remarca cu si e fondo sigui den bon caminda esaki lo por crea suficiente reserva pa asina por bay over na indexa e pensioennan. Si ta asina cu e fondo por lo pronto no ta fuerte suficiente pa por wanta un subida nominal di pensioen. Den cuadro di baha gasto di personal, Gobierno hunto cu APFA, ta haciendo un sondeo tambe pa wak con por logra pa e empleado publico por baha cu pensioen mas prome. A primera bista tin un grupo di 177 empleado publico cu ta bin na remarca. Gobierno ta trahando riba e condicionnan pa asina despues acerca e grupo aki cu un propocicion.

Minister Maduro a reuni cu Camara di Comercio riba diferente asunto cu ta concerni comercio na Pais Aruba. Entre nan, a papia riba e ley pa introduci Buki 2 pa e Codigo Civil di Aruba cu reglanan pa comercio cu pronto lo ser trata pa Parlamento. E mandatario a brinda informacion tambe riba e status di e Reforma Fiscal su fase 2. Tambe a brinda informacion riba e trabounan cu Gobierno ta haciendo pa atende cu gastonan di personal cual ta un di e gastonan mas grandi di gobernacion. E tabata un bon reunion den cual a intercambia idea pa asina por mehora e clima pa haci negoshi na Aruba.

Diasabra anochi Minister di Cultura tabata presente na ‘Honor to Connor’ Steelpan Extravaganza dilanti Charlie’s bar na San Nicolas na unda tur presente por a disfruta di e musica di steelband di The Aruba Invaders Steel Orchestra. E tabata e secundo edicion di e bunita evento na honor di e fecha natalicio di e pionero, maestro, trahado y tuner di steelpan, sr Edgar Connor den felis memoria. Minister Maduro ta gradeci famia Connor cu ta tene e tradicion y arte di tocamento di steelpan bibo den nos cultura di Aruba.

Diasabra anochi Minister Maduro di Cultura tabata presente na Aruba Carnival Entertainment Center na San Nicolaas pa e Eleccion di Reina Infantil, Hubenil, Señora Carnaval y Reina Grandi di Aruba su Carnaval 66. E anochi aki Aruba a conoce su Reina Infantil den persona di Jo-Amy Morcillo. Na Minister Maduro a toca e honor pa corona nos Reina Hubenil pa Aruba su Carnaval 66 srta. Alysa Simon. Señora Carnaval a keda den persona di sra. Neiffy Kock-Sierra y nos Reina di Aruba su Carnaval 66 a bira srta. Rudyanne Lejuez. Minister Maduro ta manda un caluroso pabien na tur e ganadonan y ta felicita e demas participantenan pa Reina Infantil Khloë Dabian y Yoennis Daiz Marin, Reina Hubenil Tychessa Melo y Jayleen Croes, Señora Carnaval Jolanda Salas y Reina Grandi Richinella Henriquez y Josyliane Martinus cu nan bunita presentacion. Danki pa engrandece Aruba su Carnaval cu boso mensahenan positivo den discurso y show. Disfruta di boso reinado den Carnaval 66.

