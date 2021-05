Resumen di siman 1 di e Torneo AVB 2021

www.futbolaruba.com

E prome weekend di e Torneo AVB 2021 a resulta uno hopi interesante y excitante, siguientemente un resumen.

E torneo cu ta consisti di e top ocho clubnan di Division Honor, unda lo hunga un rond di weganan estilo “round robin” (tur ekipo ta enfrenta otro), na final e top cuater ekiponan lo clasifica pa playoff semi-final unda cu e prome clasifica riba tabla lo enfrenta e number cuater y e number dos lo bai contra e number tres. E dos ganadornan lo enfrenta otro den e gran final dia 17 di Juli.

La Fama vs Britannia

Den e partido inaugural La Fama a enfrenta Britannia, por cierto, e dos ekiponan cu a enfrenta otro den semi final di e reciente Copa Betico 2022, unda cu La Fama a sali vencedor y a bai final.

Den e partido aki La Fama a demostra un biaha di tin e number di Britannia, y tras di un bon planteo y organisacion a domina e Pumanan y a gana e wega 2-0 cu dos gol di e talentoso Jaydon Dania na minuut 17 y 42. La Fama a domina den medio campo debi na e bon wega di Jeyson Mundarain, Claudio Cavalcante y Valdo Leocadio.

Pa Britannia a sobresali e hoben Marcus Portier y Jonathan Ruiz, pero e “King of the Match” tabata Justin Samson pa su gran desempeño den defensa di e club di Savaneta.

La Fama 2 – Britannia 0

Caravel vs Nacional

Den e partido entre Caravel y Nacional, e Piratanan a cuminsa e partido poniendo hopi presion, hortando e iniciativa y lansa varios biaha den atake cu yegadan di peliger, pero Nacional a sa di reacciona bon y a logra gana e partido 3-2 cu algun momentonan inolvidabel.

Halftime a bai aden 1-0 pa Nacional cu un gol na minuut 18 di Charles de la Cruz for di punto penal. Den e di dos tempo Caravel a empata na minuut 56 cu un gol di cabes di Hugo Robert. Joshua Aguirre a pone Nacional den bentaha atrobe cu un gol sensacional di casi 35 meter. Den tempo adicional (90+4) Caravel a empata e wega 2-2 cu un gol di Hugo Robert for di punto penal, pero, net despues di celebra e empate aki, Leonardo Pulido di Nacional, na sake di bala mes, a lansa un tiro descumunal di 50 meter cu a sorprende portero Raizel Jansen di Caravel pa gana e wega 3-2.

Leonardo Pulido mes tambe ta e “King of the Match” y no solamente debi na e gol spectacular aki, pero tambe pa su tremendo trabou incansabel den volante y riba ful cancha p’e Dragonnan.

Caravel 2 – Nacional 3

RCA vs Bubali

E flamante campeonnan di Copa Betico 2021, e Tricolornan di Solito, a cuminsa riba bon pia atrobe contra e Orguyonan di Nort, Bubali. Un partido unda RCA a demonstra un dominio absoluto riba un Bubali cu tin bastante oportunidad den nan wega, nan tin falta di experiencia cu ta clave pa un ekipo, semper considerando tambe cu nan perde hopi hungado importante den e ultimo tempo.

Na pitaso inicial caba (1 minuut di wega), Jean Luc Bergen ta anota e prome gol di RCA for di un pase di Mark Jacobs. Na minuut 21 ta Jeamir Howell Brokken ta hasi e wega 2-0. Sjon Pieters ta corta bentaha cu su gol na minuut 35 despues di un intercepcion den medio campo di Ethan Tromp cu ta hasi un pase perfecto den profundidad (casi 30 meter) den area penal p’asina Pieters loft e bala riba cabes di Eric Abdul p’e 1-2. Net prome cu halftime Erik Santos ta anota un bunita gol di mas o menos 35 meter di distancia pa bati Bernardo Maduro p’e 3-1.

Den di dos tempo RCA ta anota tres gol mas; den pia di Jhon Silva na minuut 53, Nathan Lo-A-Njoe na minuut 75 y den tempo adicional Ronald Gomez ta hasi e score final 6-1 pa e victoria contundente di RCA. E “King of the Match” p’e wega aki ta Erik Santos, e “mariscal di medio campo” di e Tricolornan den su regreso despues di un ausencia cortico for di futbol.

RCA 6 – Bubali 1

Dakota vs Estrella

E ultimo partido, e “partido di siman”, tabata e “Clasico di Aruba” entre Dakota y Estrella, un rivalidad cu ta bai bek den fin di anjanan 60. Estrella, un ekipo cu a perde nan “mojo” den e ultimo anjanan y ta renobando cu hungadornan hoben y talentoso. Pero den e wega aki nan no a cuminsa bon, por lo menos no den e resultado parcial, p’aso di biaha Dakota a anota un gol na minuut 9 caba den persona di Randell Gross, despues di un gran dominio teritorial den prome parti di e wega. George Tromp a hasi e wega 2-0 pa medio di un penalty. Na minuut 22 ya Dakota tabata ariba 3-0 cu e gol di Nickenson Paul, y asina halftime a bai aden, Dakota cu bentaha grandi, pero Estrella en berdad no a hunga malo, cosnan di futbol.

P’e comienso di e dos tempo arbitro de Leca mester a bai yama e oncena di Dakota pa nan subi veld pa cuminsa wega, Estrella ya tabata cla pa cuminsa. Di biaha nan a sali cu mas intencion pa hasi algo y purba drenta den e wega. Estrella a pusha Dakota atras, hasta a hasi algun pressing halto, teniendo na cuenta e plantel hoben cu nan tin, yen di energia y gana.

Algo a cambia, sigur sigur, e Estrella aki a sali hambra, nan prome gol a cai na minuut 53 pa medio di Khair Kock. Dakota, sorprendi, a cuminsa bira descontrola, apesar cu basta yegada toch den area di Estrella, pero sin precision. Estrella si a cuminsa ehecuta nan wega y na minuut 64 a haya un penalti, cu Trevor Faro a anota, 2-3 y ainda cu hopi tempo.

Dakota sintiendo presion a hasi dos cambio di biaha treciendo Joshua Gross y Daryl Nelson den wega y a parce cu nan lo a bai wanta e resultado, pero, e momentum ya a shift p’e “Naranhadanan” tras di un bon wega di Naibert Elisabeth den defensa y Trevor Faro dilanti y e demas elenco santacrusero, man’e Xion y Egbert Tromp, Khair Kock y Norwin Werleman.

Na minuut 84 ta Trevor Faro mes ta empata e wega 3-3, un bunita gol sigur, pero ainda Estrella no tabata cla, pasobra na minuut 86 ta Trevor Faro mes ta haya e net pa completa e “comeback” di Estrella y gana e partido aki na un manera sensacional. Trevor Faro cu su hatrick ta e “King of the Match” sin duda.

Dakota 3 – Estrella 4

