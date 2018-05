Resumen di Flex Team periodo 23 di april te cu 29 april 2018

Durante e ultimo siman a tene un otro sesion di patruyahe.

Na momento cu topa cu aglomeracion di hende na altura di luganan conoci manera Manuelitos, Hotel Bacarat (cera), casnan di pueblo di Noord, Madiki, Seroe Patrishi un biaha mas a bay cu man duro pa cu esaki.

Establecimentonan manera Lekker, De Olde Molen y Cas Casuela, a wordo controla y a zorg pa despues di orario di ceramento, pa tur hende busca nan caminda pa cas mas pronto posibel.

Aglomeracion na Eagle Beach

A hala atencion di tur e gruponan cu ta aglomera den oranan di anochi na altura di Eagle Beach y tabata para bebe bebidanan alcoholico y toca musica duro a wordo cori for di e luga. Y personanan cu tabata tin sospecho di tin algo ilegal ariba nan, a wordo listra. E gruponan ta keda banda di beach te den oranan laat di anochi tocando muziek na un volumen halto. Te cu 11 or musica cu volumen abao ta wordo tolera.

Aglomeracion ariba Parkeerplaats di The Village

A hala atencio di tur grupo cu den oranan di anochi ta aglomera ariba e parkeerplaat di The Village, cu tabata bebiendo bebidanan alcoholico y nan a wordo cori for di e luga. Y personanan cu tabata tin sospecho di tin algo ilegal ariba nan, a wordo listra.

E weekend ey no tabata mucho druk, mirando cu tabata tin e Flip Flop Festival.

Control di trafico cu e Motorunit

Riba diabierna 26 di april 2018 polisnan a tene un control di trafico hunto cu e Unidad Motorisa, ariba e rayon di Noord. A controla un total di 42 auto. A duna 13 procesverbaal.

Detencion di dos ilegal na altura di veld di RCA

Diasabra 28 di april 2018 pa mas o menos 11 or di anochi, polisnan ta wak un Hyundai Accent coriendo ariba Kamerling Onnestraat. Esaki tabata falta un lus patras. Durante control basa ariba e Landsverordening Wegverkeer polisnan duna e auto señal pa para. Tanto e chauffeur como e ocupante tabata di habla Spaño. E chauffeur no tabata tin un rijbewijs valido y no por a duna un adres unda e ta kedando. E pasahero a duna varios nomber. Personal di IASA a wordo poni na altura, unda cu nan a bin y a bay cu e dos personanan aki, naci na Venezuela.

Despues a bin resulta cu ambos a drenta Aruba como turista y a keda atras intencionalmente. E Hyundai Accent shinishi a wordo cera na yabi, y poni na canto di caminda pa asina su doño por bin buske.

Control Flip Flop Festival 2018

Diasabra 28 di april entre 10 or di anochi y 4 or di marduga di diadomingo a tene un control rond di Emotions Nightclub. Tambe nan a haya e melding di cu tin un bringamento eynan caminda cu’n glas di e patruya a wordo destrui.

Control

A keda contola algun luga conoci varios biaha. E controlnan aki lo sigui te proximo aviso.

Tambe polisnan a haci nan spotcheck na diferente sitio”

A controla varios auto, y a haya cantidadnan chikito di marihuana, sakitonan di cocaina, algun piedra, cuchiu, mashin di mula marihuana cualnan a wordo tuma den beslag.

Resumen siman 2018-17, periodo 23 april te cu 29 april 2018.

A tene un total di 105 control

Tabata tin 3 detencion.

Comments

comments