Resumen di Flex Team di 19 te cu 25 maart 2018

Resumen di Flex Team periodo 19 te cu 25 maart 2018

Durante e simannan cu a pasa, a bolbe tene controlnan na nivel nacional.

Aglomeracion di hende na altura di luganan conoci pa polis manera Manuelitos, Hotel Bacarat, casnan di pueblo Noord, Madiki, casnan di pueblo Seroe Patrishi un biaha mas a actua cu man duro pa cu esaki.

Luganan manera Lekker y Olde Molen, Cas Casuela, a wordo controla y polisnan a zorg pa despues di ora di cera tur hende a bandona e sitio lo mas pronto posibel.

Aglomeracion na altura di Eagle Beach

Tur grupo cu durante oranan nocturno tabata na altura di Eagle Beach, bebiendo bebidanan alcoholico y bou di muziek duro a hala nan atencion y cori for di e luga. Y esunnan cu polisnan tabata tin un of otro sospecho, a wordo controla. Diadomingo tabata e prome dia di campamento. Den oranan di merdia por a cuminsa pone e tent y hutnan.

Aglomeracion di hende ariba parkinglot di The Village

Tur grupo cu durante e oranan di anochi tabata para den e parkinglot di The Village, bebiendo alcohol, polis a hala nan atencion y cori for di e luga. Esunnan ariba cual polisnan tabata tin algun sospecho a wordo controla.

Detencion di persona ilegal

Diaranson 21 di maart, pa mas o menos 2 or y 50, polisnan a tuma nota di cu patras di un casita di lotto den Koningstraat tabata tin algun adicto ambulante tabata humando base. Ora cu polisnan a baha for di e patruya, un di nan a cumisna cana bay den direccion noord. E tabata tin un rugtas preto grandi ariba su lomba. Ora cu el a ripara cu polisnan a sigui su tras, el a cuminsa core. E persecusion a sigui den Boliviastraat, Nicaraguastraat, unda cu el a laga su tas cay, y el a sigui core den Weststraat, Braziliƫ straat. Aki el a bay sconde tras di un auto. Ora el a wak e patruya ta acercando, el a cuminsa core bay direccion Colombiastraat. Tras di e percela el a bula den cura y a sigui core den e caya ya menciona. El a wordo teni na su jeans. El a sigui resisti y a purba di bula e cura di hero. Despues di esaki e no por a wanta mas y a laga los. El a declara cu tabata kedando ilegal riba e isla. El a wordo deteni a base di e violacion di e ley di LTU. El a wordo transporta pa e warda di polis Oranjestad.

Controlnan

Aki a tene control ariba varios auto y a bin haya cantidadnan chikito di marihuana, sakitonan di cocaina, algun piedra, sker, cuchiu, mashin di mula cocaina cualnan a wordo tuma den beslag.

Resumen di siman 19 maart te cu 25 maart 2018

A tene un total di 103 control.

Tabata tin 9 detencion

6 (seis) relaciona casonan di droga

2 (dos) pa violacion di arma di candela

1 (un) pa violacion di ley di LTU

