Resumen di Flex Team 9 te cu 15 di april

Durante e ultimo siman a tene un otro sesion di patruyahe.

Na momento cu topa cu aglomeracion di hende na altura di luganan conoci manera Manuelitos, Hotel Bacarat (cera), casnan di pueblo di Noord, Madiki, Seroe Patrishi un biaha mas a bay cu man duro pa cu esaki.

Establecimentonan manera Lekker, De Olde Molen y Cas Casuela, a wordo controla y a zorg pa despues di orario di ceramento, pa tur hende busca nan caminda pa cas mas pronto posibel.

Aglomeracion na Eagle Beach

A hala atencion di tur e gruponan cu ta aglomera den oranan di anochi na altura di Eagle Beach y tabata para bebe bebidanan alcoholico y toca musica duro a wordo cori for di e luga. Y personanan cu tabata tin sospecho di tin algo ilegal ariba nan, a wordo listra. E gruponan ta keda banda di beach te den oranan laat di anochi tocando muziek na un volumen halto. Te cu 11 or musica cu volumen abao ta wordo tolera.

Aglomeracion ariba Parkeerplaats di The Village

A hala atencio di tur grupo cu den oranan di anochi ta aglomera ariba e parkeerplaat di The Village, cu tabata bebiendo bebidanan alcoholico y nan a wordo cori for di e luga. Y personanan cu tabata tin sospecho di tin algo ilegal ariba nan, a wordo listra.

Dentencion B den caso di viola ley di Droga

Diamars 10 april pa mas o menos 11 or y 15, durante un patruya di rutina ta bin topa cu’n auto Nissan March, color zilver, para dilanti di Centro Deportivo Betico Croes. A bay over na contol di e papelnan di seguro y nummerplaat. A pidi e chauffeur pa mustra e comprobante di pago di nummerplaat, cual chauffeur no a cumpli cu e peticion. Abao riba vloer di e auto e polis a wak un plastic chikito cu substancia parecido na marihuana. A pidi e chauffuer pa baha for di auto. Durante listramento a bin haya un total di 16 sakito di marihuana mas, haciendo e total na 17. A tuma e sakitonan aki den beslag y a bay over na detencion di B., naci na Hulanda na 1990, relaciona cu violacion di articulo 4 di Landsverordening Verdovende Middelen.

Detencion V relaciona cu violacion ley di Droga

Diahuebs 13 di april 2018, pa mas o menos 9 or y 45 di anochi, durante un patruyahe di rutina, ta tuma nota di un KIA Cerato para den e parkeerplaats di ATA. E dos portanan banda robes tabata habri y na e momento ey tabata tin un homber ta haciendo su necesidad. A acerca e cabayero aki pa dun’e un boet. Mientras cu un di e oficialnan tabata papiando cu e cabayero, e ta tuma nota di un mashin di mula marihuana buta ariba e console, cu un sakito di plastic cu un cantidad di substancia parecido na marihuana. A bay over na detencion di V, naci na Aruba na 1993 pa violacion di e ley di droga.

Accion en conhutno di Atraco Team na Papaya

Diasabra 14 di april, 2018 den un cas na Papaya, personal di Atraco Team a drenta e cas pa detene e sospechos J.K. cual detencion a wordo pidi door di fiscal. A topa cu e sospechoso na cas y a bay over na su detencion. Tambe a encontra un pistool di airsoft. Esaki a wordo tuma den beslag pa mas investigacion.

Na e sitio polisnan ta bin topa cu N, naci na Venezuela na 1978 y D. naci na Venezuela na 1977. Nan a declara cu nan a yega Aruba como turista y a dicidi di keda atrĂ¡s. Nan a keda deteni pa violacion di e ley di LTU y a traspasa pa personal di IASA.

Tambe polisnan a haci nan spotcheck na diferente sitio”

A controla varios auto, y a haya cantidadnan chikito di marihuana, sakitonan di cocaina, algun piedra, cuchiu, mashin di mula marihuana cualnan a wordo tuma den beslag.

Resumen di siman: Siman 15, periodo 9 april te cu 15 april 2018.

A tene un total di 117 control y a haci 12 detencion, di cual 2 ta pa violacion di ley di LTU.

Comments

comments