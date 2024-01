Sociaal Economische Raad (SER) ta un organo di deliberacion y conseho di gobierno y ta duna conseho independiente na un of mas minister a base di un peticion of ariba propio iniciativa, basa riba investigacion y analysis cu e meta pa señala aspectonan social economico na bienestar di e comunidad di Aruba. Tareanan y e forma di funcionamento di SER ta stipula den ley.

E conseho of miho bisa na hulandes, e Raad, ta consisti di tres partido igualmente reparti, esta tres representantenan di sindicatonan, tres representantenan di asociacionan di dunadornan di trabou y tres expertonan independiente apunta dor di Gobierno. Alaves e Raad ta disponi di un Secretario General, cu ta coordina tur e trabounan necesario. E Secretario General ta dirigi un Secretariado cu ta consisti di funcionarionan academico y cu tin como tarea principal pa acesora e Raad cu tur informacion, data, resultadonan di investigacionan, best practices etcetera, necesario pa por yega na un conseho.



Durante 2023 SER a publica varios adviesrapportnan importante, ocho en total, cu ta trata diferente tema socio-economico. E adviesrapportnan aki ta duna informacion valioso y recomendacionan pa e maneho gubernamental riba terreno socio-economico pa Aruba. A continuacion un resumen di e adviesrapportnan di 2023:

• Problema di obesidad na Aruba: Den e adviesrapport aki SER ta enfoca riba e situacion actual di obesidad na Aruba, como tambe ariba e efectonan economico y preocupacionnan. SER ta enfatisa e necesidad pa medidanan mas estricto y maneho integral/comprehensivo pa por contra aresta e problema creciente di obesidad.

Ajuste di salario minimo pa 1 di januari 2024: Den e advies aki, SER ta considera tanto e necesidad social como e capacidad economico pa asina evalua e necesidad pa ajusta salario minimo. Basa riba e factornan aki, SER ta duna conseho na gobierno pa aumenta salario minimo cu 4,9%, entrante 1 di januari 2024.

• Creacion di un comunidad mentalmente saludabel: SER ta enfatisa den e adviesrapport aki riba e importancia pa crea un comunidad mentalmente saludabel y riba e rol cu individuonan y comunidad en general cu ambos tin pa logra e meta aki na Aruba. SER ta enfatisa e necesidad di atencion, recurso y accion pa promove y proteha bienestar mental.

• Transicion energetico inclusivo: SER ta trata e tema di un transicion energetico inclusivo na Aruba. SER ta conseha con pa haci e transicion pa fuentenan di energia renovabel accesibel pa tur hende, cu atencion especial na e situacion actual di produccion di energia y uso di energia solar na Aruba.

• Digitalisacion di comunidad: SER ta enfatisa riba e importancia di habilidad digital y e impacto di digitalisacion riba diferente aspecto di bida pa por participa na un manera inclusivo tanto na Aruba como den e mundo actual.

• Cambio den articulo 13 di Landsverordening Minimumlonen: Den e advies aki SER ta bolbe splica specificamente y reitera su argumentacion y motibonan pa cierto cambionan den Articulo 13 di e Landsverordening Minimumlonen, particularmente relaciona cu e metodo di calculacion y flexibilidad den e percentahe di ajuste di salario minimo.

• Stimula acceso na vivienda adecua, safe y accesibel: E SER adviesrapport aki ta duna un vision general di e situacion actual di vivienda na Aruba y ta enfatisa e rol di diferente entidadnan gubernamental den inspeccion di vivienda, asunto di consumidor, planificacion di infrastructura y trabounan publico. Alaves ta discuti e situacion di AirBnB’s y e impacto cu esaki tin riba e mercado di vivienda. E rapport ta termina cu recomendacionnan pa mehora e acceso na vivienda.

• Participacion di adulto mayor den e mercado laboral: Den e advies aki SER ta conseha ariba e participacion di adulto mayor ariba e mercado laboral na Aruba.

Pa mas informacion tocante e adviesrapportnan aki y trabou i/o funcionamento di SER, por bishita e website www.ser.aw. Of por tuma contacto cu e Secretariado di SER, via number di telefon +297-5832713 y via email [email protected].