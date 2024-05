Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) riba 8 di february y 20 di october 2023 a bin ta alerta riba aumento di casonan di Measles. Esaki a bin ta sosode despues di añanan di reduccion den cobertura (%) di vacunacion contra Measles globalmente.

E Pandemia di COVID-19 a haci cu hopi mucha mundialmente a wordo stroba pa ricibi nan vacunanan regular contra e diferente malesanan di mucha manera entre otro e vacuna di MMR1 y MMR2 cu ta proteha conta Measles, Mumps y Rubella. Esaki ta e motibo cu casonan di Measles rond mundo den 2022 a aumenta cu 18% compara cu aña 2021, den aña 2023 casonan di Measles a aumente cu 64% compara cu aña 2022 y den aña 2024 e casonan rond mundo ta sigui subi y poco poco ta yegando mas cerca di Aruba tambe.

Measles of manera nos ta yame “Sarampi” ta un di e malesanan mas contagioso cu ta existi y ta wordo causa pa e virus di sarampi. E virus aki ta transmiti su mes hopi facil via aire na momento cu e persona infecta ta tosa of nister. Atraves di nanishi, boca of wowo e virus ta drenta e curpa, ta afecta e sistema respiratorio y despues ta plama den ful e curpa ocacionando keintura, tos, nanishi ta core y rash riba ful e curpa. E malesa por afecta hende di tur edad y ocaciona complicacion severo y asta morto.

Teniendo na cuenta cu Aruba ta ricibi hopi turista for di diferente continente y pais no por descarta cu Aruba por haya caso importa di Measles tambe na cualkier momento. E continente Americano di unda Aruba ta haya hopi turista ta raportando 206 caso, Europa tin 695 caso confirma te cu maart 2024 y den region Caribe tin 2 caso confirma recientemente. Departamento di Salud Pubico ta sigui monitor e desaroyo mundial aki di cerca y ta continua cu reunionan cu diferente partners pa traha riba un plan pa mitiga of reduci transmicion di Measles. Den e siguiente dianan DVG lo bay ta informando comunidad mas riba e desaroyonan rond di e virus aki y e pasonan cu Aruba ta tumando pa prepara pa cu esaki.

