Resumen di casonan di Corte den Prome Instancia pa 05 di october 2018

Pa 8 or y 30, e acusado J.A.K. lo presenta dilanti di hues. K. ta wordo acusa di posesion di cocaina riba 17 di juni, 2018 y di un arma di candela. PRO FORMA

Pa 9 or, e acusado J.E.T.D. lo presenta dilanti di hues. D. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 24 di maart 2018. E ta wordo acusa di intencionalmente viola decencia na altura di Eagle Beach, door di mustra su parti intimo sunu riba 20 di december 2016.

Pa 10 or, e acusadonan R.J.M.M., M.M.O. y J.W.L. lo presenta dilanti di hues. M.M., O. y L. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 25 di maart 2018 y di posesion di arma di candela.

Pa 11 or y 30, e acusado D.A.M. lo presenta dilanti di hues. M. ta wordo acusa di maltrato y violacion riba 10 di april 2018.

