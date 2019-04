Resumen di casonan den corte pa diahuebs 2 di mei 2019

Pa 8 or y 30, e acusado R.M.E.T. lo presenta den corte. T. ta wordo acusa di a menasa un persona cu morto riba 24 di mei 2018.

Pa 9 or, e acusado L.B.C.G. lo presenta den corte. G. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, ladronicia cu violencia di un saco di chips y/of dos Ensure y/of dos Everfresh y un Gatorade di un supermercado of un persona riba 20 di oktober 2018. E ta wordo acusa di ladronicia di algun comestible den un otro supermercado of un persona riba e mes fecha

Pa 9 or y 15, e acusado S.S.L. lo presenta den corte. L. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba caminda publico riba 19 di april 2017 dor di dal e cu mokete y schop e varios biaha na su cara y cabez, a consecuencia di cual e persona a sufri un nanishi kibra.

Pa 9 or y 45, e acusado R.J.P. lo presenta den corte. P. ta wordo acusa di ladronicia di 23 biga di palo di un negoshi riba 10 di september 2018.

Pa 10 or, e sospechoso R.F.L.L. lo presenta den corte. L. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 13 di september 2017 dor di dal e varios biaha na su cara y cabez, choke, pushe cu forza, prik cu dede den su wowo y dal e varios biaha cu palo di basora na su pia.

Pa 10 or y 15, e acusado Z.C.M. M. ta wordo acusa di posesion y venta di un Xbox, 20 wega di Xbox y 5 remote horta riba 12 di juli 2017.

Pa 10 or y 45, e acusado O.L.J.S. S. ta wordo acusa di ladronicia di auto riba 17 di maart 2017 y otro auto ariba 6 di februari 2017.

Pa 11 or, e acusado J.E.D. D. ta wordo acusa di posesion y venta di un iPhone den e periodo di 19 di december 2018 te 21 di januari 2019. E ta wordo acusa di intento di kiebro y ladronicia den un cas riba 22 di februari 2019.

