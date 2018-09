Resumen di casonan den Corte diahuebs 27 di september 2018

Aki ta sigui un resumen di casonan den Corte pa diahuebs 20 di september, 2018.

Pa 8 or y 30, e sospechoso J.B. lo presenta dilanti di hues. B. ta wordo acusa di a menasa un persona cu morto riba 10 di april 2018, dor di mustre un cuchio y bise: “I don’t need a knife to do what I want to do with you” y di haci cu su man manera e ta tire cu un arma.

E ta wordo acusa di a menaza e mes persona cu morto di un colega di dje riba 11 di april 2018, dor di mustre un arma di candela of un obheto cu parce un arma y bise: “Dit is voor Lij”.

E ta wordo acusa di a menaza un of mas persona cu morto riba 18 di april 2018 dor di coy un cuchio y cana den su direccion y bise “Awor mes mi ta bay busca arma di candela pa basha bala pa tur hende”.

Pa 9 or, e sospechoso G.R.C. lo presenta dilanti di hues. C. ta wordo acusa di posesion di bala riba 21 di juni 2018.

Pa 9 or y 30, e sospechoso R.R.E.L. lo presenta dilanti di hues. L. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un tas, placa y joyas di un persona, den un cas, riba 14 di mei 2018. E ta wordo acusa di ladronicia di un auto riba 15 di juli 2018.

Pa 10 or, e sospechosonan P.E.L.V. , M.M.I. lo presenta dilanti di hues. V. y I. ta wordo acusa ta wordo acusa di ladronicia di propiedadnan di un turista na april 2018.

Comments

comments