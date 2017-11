Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia diabierna 17 di November, 2017

Aki ta sigui un resumen di casonan den Corte di Prome Instancia, pa diabierna 17 di November, 2017.

Pa 8 or y 15, e acusado O.G.G. lo presenta den Corte pa tende su sentencia.

Pa 8 or y 30, e acusado J.C.B. lo presenta dilanti di hues. B. ta wordo acusa di a viola un persona riba 6 di mei 2017.

Pa 8 or y 30 N.A.G. lo presenta dilanti hues. Su caso lo wordo trata Pro forma. G. ta wordo acusa di intento di asesinato riba 31 di Augustus 2017, dor di hinca un persona varios biaha cu un cuchio den su pecho y barica. E ta wordo acusa di a intencionalmente y a ocasiona e persona aki lesion grave na su higra riba 31 di Augustus 2017 dor di hinke cu e cuchio.

Pa 10 or y 30, J.S. S. lo presenta dilanti di hues. S. ta wordo acusa di a viola un persona riba 24 di juli 2017. E violencia ta encera entre otro, cu el a para cu un machete dilanti e persona y a bise cu e lo mate.