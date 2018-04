Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia dia 19 april 2018

Aki ta sigui un resumen di casonan den Corte di Prome Instancia pa diahuebs 19 april 2018

Pa 8 or y 30, e acusado R.E.P. lo presenta dilanti di hues. P. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 9 di october 2017.

intencionalmente

Pa 8 or y 45, e acusado M.J.C lo presenta dilanti di hues. C. ta wordo acusa di intencionalmente a destrui propiedadnan di un persona riba 18 di maart 2017. E ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona cu’n pida palo na su brasa y di a dal su mesun tata cu un pat’i cabra na su mannan y cabes riba 18 di maart 2017.

Pa 9 or, e acusado J.R.V.C. lo presenta dilanti di hues. V.C. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 24 di maart 2016, dor di ranke na su cabey/dal e na su cara y cabez/schop e na su pecho/bati su cabez den flur.

Pa 9 or y 15, e acusado E.F.B. lo presenta dilanti di hues. B. ta wordo acusa di a menasa un persona riba 4 di juli 2016, dor di coy un stoel y cana bay riba e persona y bise cu e lo dal e y

tambe: “Si mi haya bo riba caya, lo mi kibra bo”. E ta wordo acusa di destruccion di un bentana di auto of un sliding-door di hende riba 13 di december 2016. Tambe e ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 14 di mei 2017, dor di coge na su kraag di paña y choke cun’e/push’e/pas’e wanta of mokete den cara. Tambe e ta wordo acusa di a maltrata e persona aki riba 15 di maart, dor di dal e varios biaha cu mokete den cara. E ta wordo acusa di a menasa e mes persona aki riba menciona plus un di dos persona riba 15 di mei 2017, dor di mustr’e nan

cuchiu y bis’e: “Esaki mi tin pa bo y K.” y “E cuchiu aki ta bon pa bo garganta” y “Mi lo mata bo y bo yiunan”. E ta wordo acusa di a maltrata e di dos persona aki riba menciona riba 14 di maart 2017, dor di press su duim den su wowo y dal e cu mokete den frenta y horta su telefon

Pa 9 or y 30, e acusado G.R.Q. a presenta dilanti di hues. Q. ta wordo acusa di a intencionalmente destrui dos auto di polis riba 6 di september 2016. Alabes e ta wordo acusa di a resisti detencion riba e mes dia ey.

Pa 10 or, e acusado J.G.G.M. lo presenta dilanti di hues. M. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 28 di juni 2017.

Pa 10 or y 15, e acusado R.A.H. H. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 22 di oktober

2016.

Pa 10 or y 30, e acusado H.A.M. lo presenta dilanti di hues. M. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 9 di april 2017.

Pa 10 or y 45, e acusado F.I.A.F. lo presenta dilanti di hues. F. ta wordo acusa di a purba pasa auto riba un persona riba 3 maart 2017.

Pa 10 or y 30, e acusado R.N.T.B. lo presenta dilanti di hues. T.B. ta wordo acusa di a menaza dos persona riba 13 di juli 2017, dor di bisa nan: “E cos aki no ta bay keda asina. Asina cu mi haya un chens, mi ta mata boso. Djis wak kico lo bay pasa cu boso”. E ta wordo acusa di a resisti detencion riba 13 di juli 2017.

