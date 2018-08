Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia 30 augustus 2018

Pa 8 or y 30, e sosepchoso L.A.R. lo presenta dilanti di hues. R. ta wordo acusa di ladronicia den un cas riba 6 di september 2017. E ta wordo acusa di maltrato di arma na maart 2017 y di menasa cu morto den e periodo di 24 di april 2017 pa 3 di mei 2017.

Pa 9 or y 15, e sospechoso Z.Z.v.d.L. lo presenta dilanti di hues. V.d.L. ta wordo acusa di posesion di hennep riba 7 di februari 2017.

Pa 10 or y 15 e sospechoso R.R.J. lo presenta dilanti di hues. J. ta wordo acusa di posesion di arma di candela riba prome di maart 2018.

Pa 10 or y 40, e sospechoso E.J.A.C. lo presenta dilanti di hues. A.C. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 20 di mei 2018.

Pa 11 or, e sospechoso Z.I.T. lo presenta dilanti di hues. T. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto varios biaha riba Facebook den e periodo di 10 di mei 2018 te 21 di mei 2018, dor di bise cu e lo batiele y/of a bise (entre otro) cu “Sicario por pasa baha bo” y/of “Bo ta m***** grandi, bin aden, nos tire”.

E ta wordo acusa di a maltrata un agente policial riba 22 di juni 2018, dor di dal e cu mokete y tire cu piedra. E ta wordo acusa di a menaza un otro persona cu morto riba Facebook den e periodo di maart y april 2018, dor di mande un foto di un arma di candela of un man cu ta tene un arma di candela y/of bise cu e lo wak kico e lo haci cu e pistool ora e cana pasa banda di school. E ta wordo acusa di ladronicia di un suma di placa, un game- computer y/of un of mas paar di zapato di un/of dos persona den e periodo di 10 te 12 di mei 2018.

11.50 R.M.R. R. ta wordo acusa di a maltrata un persona intencionalmente cu’n arma, esta, un bara di hero, riba 20 di april 2018.

