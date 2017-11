Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia 2 november 2017

Pa 8 or y 30 di mainta, e sospechoso E.T.S. lo presenta dilanti di hues. S. ta wordo acusa di asesinato di un persona riba 22 di november 2016, dor di, intencionalmente y cu premeditacion y calmo, a pone garnachinan di veneno di djaca conteniendo Brodifacoum o sea un sustancia venenoso, den un paki di juice di apelsina, despues di cual e persona a bebe un of mas glas y a consecuencia di cual el a fayece. S. ta wordo acusa di intento di asesinato di un otro persona riba 22 di november 2016, dor di pone e veneno di djaca den un juice di apelsina, despues di cual e di dos persona aki a bebe un of mas glas.

E ta wordo acusa di intento di asesinato di un di tres persona riba 22 di november 2016, dor di pone e veneno di djaca den un juice di apelsina, despues di cual e persona aki tambe a bebe un of mas glas.