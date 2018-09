Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia 14 di september 2018

Pa 8 or y 15, e sosepchoso C.A.G. lo presenta dilanti di hues, pa scucha su sentencia.

Pa 8 or y 15, e acusado R.C.F. lo presenta dilanti di hues, pa scucha su sentencia.

Pa 8 or y 15, e sospechoso A.J.Q.G., J.C.F.K. lo presenta dilanti di hues. Pro forma. Q.G. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa y/of un tas y/of un cadena di oro di un y/of tres persona riba 21 di maart 2018, conhuntamente cu un otro of otronan. E violencia a encera cu a drenta supermercado di un di e personanan y a saca arma riba dje y a bise: “Duna mi e placa” y/of cu a punta e arma riba un otro persona y a ranca su tas y su cadena y/of a pone e arma riba pecho di e di tres persona y a bise: “Bo move mi ta mata bo”.

Q.G. y ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa di un y/of dos persona riba 23 di maart 2018, conhuntamente cu un otro of otronan. E violencia a encera cu drenta supermercado di e personanan y a saca arma riba nan. Q.G. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 21 di maart 2018 y 23 di maart 2018.

Pa 8 or y 15 e sospechoso J.C.F.K. lo presenta dilanti di hues. K. ta wordo acusa di a menasa un persona cu morto y di posesion di un arma di candela y balanan ariba 12 di mei 2018.

Pa 9 or, e sospechoso J.A.C. lo presenta dilanti di hues. C. ta wordo acusa di a intencionalmente tuma bida di un persona riba 3 di november 2017, di violacion di e persona aki, secuestro y/of ladronicia di un suma di placa.

