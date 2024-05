Cas Bon Taekwondo Cup ta e prome campeonato cu Brazil Taekwondo Stichting a organisa pa aña 2024. Den Cas Bon Taekwondo Cup por a mira un diferencia grandi den e atletanan cu a participa y tambe den nos refereenan Internacional y local Master Augie Tromp y Master Eric Barry.



Master Clifford Rasmijn a cuminsa cu su prome reto di organisa campeonato sin ayudo di Alberto Klaber cu a laga tur cos bou encargo di Clifford Rasmijn. Despues di e evento Clifford Rasmijn a keda satisfecho cu e resultado di Brazil Taekwondo Stichting cu ta focus hopi ariba e new generation cu ta e futuro di mañan.Awo Brazil Taekwondo Stichting ta preparando pa Aracari Taekwondo Cup cu ta e di dos campeonato pa cualifica pa Best of the Best 2024 unda cu USA, Surinam y Corsou a confirma nan participacion y ta haci cu Best of the Best ta keda un evento grandi.